- "Las personas de mi edad son demasiado viejas": Risa de una persona de 81 años.

El lunes siguiente al episodio "Semana de 3 millones de euros" de "¿Quién quiere ser millonario?", que contó con los autoproclamados sabiondos, el martes presenta un conflicto generacional entre personas menores de 30 años y mayores de 80. Uno de los competidores mayores que asegura un lugar en el sillón caliente es Petra Tanzi de Frankfurt am Main, quien cumplirá 81 años este año. Durante su charla con el presentador Günther Jauch, no solo lo asombra su energía, sino también el hecho de que trabaja a tiempo parcial como secretaria de dirección ("mi jefe se ha privatizado") y se dedica a las citas en línea.

"¿No en Tinder?", pregunta Jauch. "Estoy allí también, porque es gratis", responde ella. A pesar de que las interacciones han resultado en citas para tomar café, nada más sustancial ha surgido. "Si me gusta alguien, por lo general son mucho más jóvenes. Los de mi edad son todos demasiado viejos!", explica, lo que provoca risas entre el público. "¡Bien!", exclama Jauch. "Los hombres de su edad son todos demasiado viejos. ¿Qué edad debería tener él?", pregunta. "Bueno, alrededor de 70... Quiero decir, si tiene 80 y eso está bien, no tengo problema con eso. Pero la mayoría de ellos parecen abuelos viejos. Y yo no soy eso", dice. "No soy una ciudadana mayor".

Jauch está ansioso por conocer sus secretos de fitness a una edad tan avanzada. "Quizás porque he estado soltera durante 35 años y aún trabajo?", reflexiona. También se mantiene en forma con actividades físicas y aún hace gimnasia. "Y siempre estoy en el lado positivo, nunca en el negativo. Soy la persona más optimista del mundo", dice. Su estilo de vida no es exactly estructurado, sin embargo. "Comer lo que quiero. Tomo dos o tres copas de vino todas las noches - a veces incluso cuatro. No fumo. Me gusta viajar a numerosos países. Hablar varios idiomas me mantiene aguda, y estoy satisfecha conmigo misma".

Sin líneas de vida restantes, inicialmente considera abandonar la pregunta de 16,000 euros: "¿Qué otro término se utiliza para Jehovah, según el diccionario? A: Dios, B: Jesús, C: Eva o D: Moisés?". Jauch aconseja: "¿Qué tienes que perder, solo por diversión?". "Dios, pero tengo miedo", admite. "Tienes que volver a aprender a confiar en los hombres, incluso a tu edad", la anima hacia la respuesta correcta A. Esto la califica para la final del jueves, donde todos los concursantes que han superado el hito de 16,000 euros tienen la oportunidad de ganar tres millones de euros, siempre y cuando estén dispuestos a invertir una parte de sus ganancias.

¿Sabías que? exactly 25 años atrás, el 3 de septiembre de 1999, Günther Jauch debutó con "¿Quién quiere ser millonario?". En su comentario, el hombre de 68 años se refiere al "todavía joven, amigable y vivo" presentador de aquellos días.

"¿Quién se unirá a Petra en el sillón caliente y potencialmente se convertirá en millonario?", se pregunta Günther Jauch en voz alta. "No me importa un millonario más joven, siempre y cuando no sea demasiado joven!", bromea Petra, refiriéndose a su preferencia por parejas.

