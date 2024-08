Las personas de ascendencia afgana practican formas extremas del Islam en Alemania.

¡Oye, resulta que algunos tipos afganos han establecido su base en varias ciudades y barrios alemanes, y no tienen reparos en mostrar sus creencias radicales en TikTok! Desfilan por ahí con uniforme del ejército afgano, camuflaje o ropa tradicional afgano-pashtun, luciendo duros y listos para pelear, blandiendo armas como cuchillos y machetes. Van acompañados de un montón de amigos, y sus videos suelen tener eslóganes del Talibán y letras de canciones de yihad de fondo. Los periodistas de RTL han estado siguiendo estos videos, y desde el ataque de IS en Solingen, han estado publicando los resultados de su investigación.

Hay un montón de videos así y cientos de cuentas en redes sociales como TikTok y Telegram. Están grabando esta basura en parques, centros urbanos o refugios de refugiados, y parece que la seguridad alemana no tiene ni idea de las actividades de estos tipos en el mundo digital. Sus amenazas de muerte digitales aún están en TikTok semanas después de que comenzara la investigación, y hay charlas de volar a "enemigos del Islam" con explosivos atados a sus cuerpos.

Ideales talibanes

¿De dónde vienen estos jóvenes, de todos modos? Fácil: los periodistas de RTL encontraron a estos tipos afganos de TikTok en Múnich. Cuando entrevistaron a algunos de ellos, dijeron que habían llegado a Alemania por razones económicas. No tienen "problemas" con el Talibán, que creen que es el "mejor gobierno" y que el país nunca ha estado más seguro. Su objetivo es llevar el Islam a Alemania y Europa, y si la ley de Sharia se impusiera en algún lugar, "todo estaría bien".

El experto en extremismo Ahmad Mansour dice que estos tipos no son casos aislados: desde los últimos cuatro o cinco años, ha habido una gran afluencia de migrantes "con un sistema de valores que no encaja con los valores fundamentales de esta sociedad". Casi todos son hombres que tienen una comprensión del Islam más en línea con lo que el Talibán representa que cualquier Islam moderno, liberal, abierto y compatible con Alemania.

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, culpa a la ministra federal del Interior, Nancy Faeser, del SPD. Dice que Faeser ha subestimado el problema, "de lo contrario no habría eliminado el comité de expertos en Islam político".

Pérdida de control

Según el BAMF, la mayoría de los solicitantes de asilo este año proceden de Siria, Afganistán y Turquía. Un impresionante 80% de los migrantes proceden de países de mayoría musulmana. Una parte considerable proviene de entornos educativamente desfavorecidos y no tienen formación escolar o profesional. El experto en extremismo Mansour considera a estos tipos de TikTok no integrables y una amenaza significativa para la sociedad: "Estamos viendo un islamismo de estilo de vida. Hombres que expresan su masculinidad de una manera muy tóxica y patriarcal". Aunque los videos se hicieron en Baviera, Mansour cree que "lo mismo podría suceder con un entorno diferente en Afganistán. Estos tipos aún no están completamente asentados en Alemania".

La Unión de Policía Federal tampoco está contenta. Dicen que han "perdido el control" en las fronteras de Alemania, según su presidente, Heiko Teggatz. Tienen que recuperar el control de las fronteras cuanto antes porque ya no pueden permitirse perderlo.

Linnemann enfatiza que "ahora es el momento para que incluso la última persona del gobierno entienda que esto no puede seguir así". Dado el creciente peligro de los islamistas radicales, se necesita una acción urgente y un cambio de política, dice Linnemann. Si Solingen no fue la llamada de atención que todos necesitaban, Linnemann se pregunta cuánto tiempo más se puede esperar.

Echa un vistazo a la primera parte de la investigación de RTL Extra en RTL.

La policía federal debería intervenir en el monitoreo de las actividades de estos individuos radicales en las plataformas de redes sociales, ya que sus amenazas de muerte digitales aún son visibles en TikTok semanas después de que comenzara la investigación. Los usuarios afganos de TikTok, entrevistados por periodistas de RTL, apoyan abiertamente al Talibán, stating

Lea también: