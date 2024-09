Las pequeñas y medianas empresas (PYME) siguen siendo el pilar de la economía alemana.

A pesar de un clima económico desafiante marcado por la recesión, los altos costos de la energía y la escasez de trabajadores calificados, un estudio revela que el Mittelstand alemán sigue siendo el pilar de la economía alemana. Según un informe publicado el martes por la Asociación Alemana de Ahorros y Cajas de Ahorro (DSGV), estas empresas mantienen una sólida relación de capital promedio del 37%. El presidente de la DSGV, Ulrich Reuter, expresó optimismo, stating, "La estabilidad financiera del Mittelstand sigue intacta".

Sin embargo, los costos laborales en aumento y los elevados costos de energía y materiales están ejerciendo una presión considerable sobre estas empresas. En particular, los costos laborales han aumentado aproximadamente en un 7%. Reuter advirtió: "El fundamento de nuestra prosperidad está bajo amenaza inminente".

Para proteger la innovación y la competitividad del Mittelstand, Reuter abogó por una reducción proactiva de la burocracia y la extensión de la infraestructura digital y convencional. "Las restricciones burocráticas deben aliviarse para dar a las empresas más margen de maniobra", instó. Al mismo tiempo, la administración digital rápida y eficiente, junto con redes de banda ancha potentes, son necesarias. Esto facilitaría operaciones más ágiles y eficientes en el uso de recursos en las empresas.

Reuter enfatizó que el ascendente económico de Alemania solo puede mantenerse mediante el aumento de las inversiones. El capital privado desempeña un papel pivotal en este esfuerzo. "Es virtually impossible financing investments at the requisite scale solely through public funds", conceded. Es crucial idear mecanismos para utilizar el capital privado para fortalecer la infraestructura. Para que Europa, y Alemania en particular, cierre la brecha con las economías dominantes del mundo - Estados Unidos y China - el desarrollo económico debe ser la prioridad número uno en las agendas políticas.

El estudio destaca que las pequeñas y medianas empresas, a menudo denominadas el Mittelstand, son cruciales para la estabilidad de la economía alemana, incluso en tiempos económicos difíciles. A pesar de enfrentar costos laborales en aumento y costos de energía y materiales más altos, estas empresas logran mantener una sólida relación de capital promedio del 37%.

Lea también: