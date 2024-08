Las payasadas psicológicas de Stefan Raab, que Regina Halmich cubre.

Desde que se confirmó que se enfrentará nuevamente a Stefan Raab, la ex campeona Regina Halmich se ha estado preparando. No sabe en qué estado se encuentra su oponente, pero no puede esperar ninguna piedad de la artista de combate.

Halmich, ahora de 47 años, ha tenido enfrentamientos previos con Raab y está lista para su reencuentro en alrededor de un mes, como mencionó en una entrevista. El entretenedor de 57 años no lo tendrá fácil en su regreso tanto a la televisión como al boxeo. "No habrá piedad esta vez", declaró Halmich en la revista "Gala", que se emitirá hoy a las 5:45 PM en RTL y RTL+.

"Me he vuelto a sentir viva", había compartido Halmich ya en junio en el programa "Antenne Bayern's Sunday breakfast show". "Recientemente vi a mi madre y me dijo: 'Regina, la llama vuelve a arder'", recordó. Sin embargo, no tiene intención de regresar al boxeo de forma permanente: "Tengo que colgar los guantes después del 14 de septiembre. Es hora de retirarse, porque el deseo de volver a luchar es demasiado fuerte, y eso es difícil en este momento".

Desde el partido de televisión programado para mediados de septiembre, Halmich se ha estado entrenando incansablemente. Y parece que lo necesitará, ya que se ha enterado de que Raab también estará en forma. La antigua sensación de ProSieben, que prácticamente se retiró de la escena hace casi una década, se rumorea que trabaja con varios entrenadores.

"No lo he visto en vivo ni una sola vez, y creo que es intencional", explica Halmich. "Esas son las jugarretas mentales que ya está jugando. No se revelará ante mí hasta que ambos estemos en el ring". Su tercer partido de televisión, programado para el 14 de septiembre en Düsseldorf, será transmitido por RTL y RTL+. Elton, la pareja de Raab de toda la vida, será el anfitrión del evento.

