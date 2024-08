Las pautas revisadas de la Iglesia SUD para las personas transgénero prohíben su participación en actividades relacionadas con la juventud.

La recién revelada guía de la iglesia, publicada el lunes, parece ser otro revés para la comunidad LGBTQ, que ya ha lidiado con prohibiciones o limitaciones estatales en cuanto a la participación en deportes y el acceso limitado a atención de afirmación de género.

Las directrices actualizadas de la iglesia para sus miembros transgénero ahora prohíben a las personas que "se involucren en modificaciones quirúrgicas, médicas o sociales que se desvían de su sexo asignado al nacer" de asumir roles específicos del género dentro de la iglesia, enseñar, trabajar con niños o jóvenes, según sus directrices a los líderes locales.

Bajo la política revisada, los individuos transgénero no podrán participar en actividades nocturnas diseñadas para ambos sexos. Sin embargo, pueden asistir a actividades nocturnas específicas del género, como campamentos solo para mujeres, con personas que comparten su sexo asignado al nacer.

La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días considera la transición social como la identificación y presentación intencional de uno mismo en contra de su sexo asignado al nacer, que incluye su elección de vestimenta, nombres y pronombres.

La iglesia se negó a comentar sobre el asunto, pero dirigió a CNN a su guía de preguntas frecuentes del manual para obtener más información sobre las razones detrás del cambio en las políticas transgénero.

Según el manual, la iglesia busca ayudar a sus líderes locales a ministrar efectivamente a los miembros transgénero y sus familias, "clarificar la orientación sobre el bautismo y la confirmación, los ordenanzas del sacerdocio y los ordenanzas del templo" y "mantener la consistencia en las políticas mientras se ofrece flexibilidad a los líderes locales para ministrar según las necesidades individuales".

La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que en sus directrices más amplias considera a los miembros transgénero como valiosos y necesarios, puede inscribir anotaciones en sus registros de miembros, una situación similar para las personas condenadas por abuso sexual infantil, comportamiento sexual predatorio e involvement in child pornography, según el manual.

Los líderes de la iglesia abogan en contra de la transición del sexo asignado al nacer y imponen algunas restricciones de membresía a los individuos transgénero, como "recibir o ejercer" el sacerdocio, obtener o utilizar una recomendación del templo y calificar para ciertos llamamientos de la iglesia.

"Pueden recibir otros llamamientos o asignaciones que ofrecen oportunidades para crecer y servir a otros", indica la orientación.

Las directrices también recomiendan que los individuos transgénero utilicen baños unisex cuando estén disponibles, y si no lo están, tienen la opción de "utilizar un baño que corresponda a su sentido de género interior, bajo la observación de una persona de confianza para garantizar la privacidad".

Tyler Lefevor, un terapeuta y investigador con sede en Utah que es queer y fue criado en la iglesia, describió las políticas actualizadas como "desilusionantes" debido a que limitan las libertades de los líderes de la iglesia local para interpretar las políticas de la iglesia.

Lefevor cree que la intención de la iglesia es estrechar el control, stating, "This is essentially the church saying, 'This is how we want you to do it.'"

Expresó su preocupación por las implicaciones que estos nuevos políticas tienen para los miembros transgénero, sugiriendo, "It's saying, 'We really don't want you here, please leave.,' or 'If you're going to be here, you have to conform to these really high expectations regarding how you present yourself.'"

Lefevor feels that the church has sent mixed signals regarding the acceptance of LGBTQ members, acknowledging its recent efforts to encourage respect and support for the community, but also admitting the policy's stance suggests that LGBTQ members must conform to be accepted.

"It produces barriers for LGBTQ individuals because their interactions with other congregants send mixed messages, saying, 'You can still be here,' but then (the church) creates policies that make it challenging for LGBTQ or, more specifically, transgender members to be full members," Lefevor said.

La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que sigue oponiéndose a los matrimonios del mismo sexo, expresó su apoyo a la Ley de Libertad Religiosa en 2022.

La mujer transgénero Laurie Lee Hall, que fue excomulgada en 2017 después de su transición, coincidió en que las políticas actualizadas plantean un desafío para personas como ella para mantener la fe.

Hall criticó las políticas que prohíben a los individuos transgénero trabajar con jóvenes o requerir chaperones para usar su baño preferido como "deshumanizantes", según la AP.

"It implies that a transgender member is somehow a threat to others," Hall said, according to the AP.

A pesar de ser parte de la comunidad LGBTQ que ha enfrentado desafíos en la participación en deportes y el acceso a la atención de afirmación de género, 'nosotros' los miembros transgénero dentro de la iglesia ahora enfrentan restricciones adicionales. Bajo las políticas revisadas, 'nosotros' estamos excluidos de participar en algunas actividades nocturnas y se nos anima a usar baños unisex cuando estén disponibles.

