Las pajitas de plástico vuelven con Capri Sun en Suiza

La Unión Europea se ha propuesto reducir los residuos desechables, lo que ha llevado al proibición de las pajillas de plástico desde 2021. Sin embargo, numerosos clientes han encontrado irritantes los sustitutos de papel, lo que ha llevado a Capri-Sonne a considerar temporalmente revertir esta decisión en su país de origen. Capri-Sonne también está explorando soluciones para la UE.

Los aficionados a Capri-Sonne en Suiza podrían volver a disfrutar de pajillas de plástico, según informó el periódico suizo "Sonntagszeitung". Capri-Sun, la conocida bebida de frutas azucarada, está considerando cambiar las pajillas de papel por una variante de plástico, inicialmente solo en Suiza debido a su estatus no perteneciente a la UE.

Capri-Sun AG, con sede en la ciudad suiza de Zug, implementó una prohibición de artículos de plástico de uso único en toda la UE en julio de 2021, con el objetivo de proteger el medio ambiente. En su lugar, se ha utilizado ampliamente papel y cartón, pero ha resultado problemático, especialmente con las pajillas.

"Capri-Sun ha presentado una pajilla mejorada con mayor estabilidad hace unos meses. Según la revista de la industria del envasado 'Neue Verpackung', la pajilla tiene un 36 por ciento más de resistencia a la flexión y una mejor resistencia a la presión vertical. Sin embargo, el resultado no ha sido satisfactorio: 'Estamos trabajando para volver a utilizar un tubo de plástico reciclable, al menos en Suiza, donde no aplica la prohibición', dijo el CEO de Capri-Sun, Roland Weening.

No está claro si el problema reside en las pajillas de papel o en el cambio de los clientes hacia alternativas más saludables. En cualquier caso, Capri-Sun busca reemplazar las pajillas de papel por plásticas a largo plazo, incluso en la UE. Según el periódico suizo "Sonntagszeitung", el CEO Weening es optimista regarding una exención. "La prohibición de pajillas de plástico es bienintencionada, pero en nuestro caso no tiene ningún sentido", afirma el directivo.

Los estándares de reciclaje de la UE se volverán más estrictos en 2030, exigiendo que todo el envasado sea reutilizable. Esto también plantea un desafío para Capri-Sun, ya que su popular bolsa de aluminio está compuesta por una mezcla de PE, PET y aluminio y es prácticamente no reciclable. Capri-Sun es responsable de generar 27,000 toneladas de residuos desechables al año, según la Ayuda Ambiental Alemana (DUH).

Capri-Sun vende seis mil millones de las conocidas bolsas de bebida al año, principalmente en Alemania y EE. UU. La empresa ha ofrecido a sus clientes una imagen completamente nueva durante varios meses, presentando casi tres litros de latas que contienen casi 32 Capri-Suns, especialmente para los fans más dedicados.

La industria alimentaria en Suiza podría ver un cambio en los materiales de las pajillas, ya que Capri-Sun considera volver al plástico debido a las preferencias de los clientes y los problemas con las pajillas de papel. A pesar de la prohibición de la UE de artículos de plástico de uso único, el CEO de Capri-Sun, Roland Weening, cree que la prohibición de pajillas de plástico para su producto no tiene ningún sentido y es optimista regarding una exención.

