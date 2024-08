Las Olimpiadas de París terminan con un espectáculo espectacular

Son historia ahora: Los Juegos Olímpicos de París han llegado a su fin. Durante la gran ceremonia de clausura, el presidente del COI, Thomas Bach, declaró oficialmente terminados los Juegos. "Nos hemos enamorado de ti", dijo, dirigiéndose a la capital francesa. La mirada se dirige a Los Ángeles 2028.

Au revoir, París - y bienvenido a Hollywood. En la espectacular ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en la capital francesa que bulló durante 16 días, los próximos anfitriones dieron un avance de adónde se dirige el viaje en cuatro años. Después de que el presidente del COI, Thomas Bach, no pudiera resistirse a la ahora bien colgada pero aún adecuada palabra "Seine-sational", la estrella de cine Tom Cruise descendió del techo del Stade de France.

Cruise recogió la bandera olímpica, rugió en una motocicleta y la llevó -con various acrobacias- al cartel de Hollywood adornado con los anillos olímpicos. Bach había entregado anteriormente esta bandera a Los Ángeles, representada por la alcaldesa Karen Bass, y antes de declarar terminados los Juegos XXXIII a las 11:58 PM, cantó sus alabanzas, especialmente a los organizadores que, sin embargo, no pudieron manejar del todo una cosa: el Sena.

Los Juegos en la "Ciudad de la Luz" fueron "Juegos de una nueva era", dijo Bach, suspirando, "Queridos amigos franceses, os habéis enamorado de los Juegos Olímpicos, y todos nos hemos enamorado de vosotros". Como de costumbre, Bach también se puso sentimental. "Sabemos", dijo, "que los Juegos Olímpicos no pueden crear la paz. Pero los Juegos Olímpicos pueden crear una cultura de paz que inspire al mundo. Estos Juegos Olímpicos solo pudieron inspirar al mundo porque nuestros amigos franceses prepararon el escenario. Y qué escenario tan magnífico fue".

Billie Eilish, un extraterrestre y una fiesta en la playa

Los anfitriones franceses se despidieron con la misma imaginación que hizo que la ceremonia de apertura fuera un evento sin precedentes, pero no tan pomposa. Entre medias, el estadio se convirtió en un karaoke gigante mientras el público cantaba con entusiasmo la pegadiza "Oh, Champs-Elysees". No estaba planeado. Antes de la actuación de la banda de rock Phoenix, los atletas irrumpieron en el escenario para bailar, y se les pidió amablemente que despejaran el campo a través del altavoz.

Antes de eso, los 70,000 del estadio vieron una actuación de un viaje hacia el futuro, en busca del espíritu olímpico y su redescubrimiento. Para ello, un "viajero dorado" descendió del techo del estadio, como una especie de preestreno de Cruise, seguido del pianista Alain Roche colgado verticalmente sobre el estadio con su piano. El mensaje: París ha insuflado nueva vida a Olimpia y su espíritu.

La ceremonia de clausura también destacó el contraste entre París y Los Ángeles. París tiene París, la ciudad en sí misma fue la estrella. Los Ángeles tiene Hollywood, tiene el poder de las superestrellas del cine y la música, y es probable que convierta los Juegos Olímpicos de 2028 en una fiesta en la playa masiva, un gran espectáculo para todos, para todo hombre y mujer en el estado soleado junto al Pacífico. Una especie de Super Bowl de 16 días bajo los cinco anillos olímpicos: con espectáculo, con estrellas - mientras haya acción.

Para la presentación de LA28, cambiaron rápidamente en vivo de París al Pacífico, donde los Red Hot Chili Peppers estaban tocando, sol en el cielo, mar azul de fondo. Esto fue seguido por la ganadora del Grammy y del Oscar Billie Eilish, y, ahora de vuelta en California: Snoop Dogg.

"Estamos emocionados de mostrar lo mejor de L.A. y dar a los fans una probada de lo que viene en 2028", dijo el presidente del Comité Organizador de LA28, Casey Wasserman. El "increíble espectáculo" en el Stade de France "proporcionó a una audiencia global un avance" de los Juegos venideros. En 1433 días, la llama olímpica se encenderá en el icónico Coliseo. Pero primero, los Juegos Olímpicos de invierno en Milán/Cortina (del 6 al 22 de febrero de 2026).

El entusiasmo del público aumentó cuando Bach anunció: "Esperamos con interés que los Juegos Olímpicos de 2024 en París sean seguidos por el espectacular evento de Los Ángeles 2028". Demostrando una transición fluida, la ceremonia de clausura se convirtió en un avance de LA28, que mostró a los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg, prometiendo unos Juegos Olímpicos temáticos de fiesta en la playa llenos de estrellas y acción.

Lea también: