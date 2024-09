Escritor más exitoso procedente de EE. UU. - Las obras literarias de Stephen King prohibidas de ser accesibles en las bibliotecas escolares en Florida

Stephen King no suele ser corto de palabras, pero unas pocas expresiones fueron suficientes para expresar su frustración el pasado domingo. El escritor de 76 años exclamó, "¿Qué demonios?", en su cuenta de X debido a una situación.

La fuente de su enojo: el estado de Florida había prohibido 23 de sus libros de las bibliotecas escolares, según su publicación. Sin embargo, el número real es significativamente mayor, afectando a más de 50 de sus obras, según informes de medios de EE. UU. King no fue el único autor afectado por esta medida; cientos de libros fueron retirados de las bibliotecas en su totalidad.

La causa subyacente de esta acción es la Ley de Derechos Parentales en Educación de Florida, también conocida como la "Ley No Digas Gay". El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó esta ley en 2022. Su objetivo es desalentar las discusiones en el aula sobre temas como la orientación sexual o la identidad de género.

Para lograr esto, los estudiantes de las instituciones educativas no deben estar expuestos a ciertos libros. Entre los títulos novelados considerados inapropiados para niños por la legislatura predominantemente republicana se encuentran los populares títulos de Stephen King como "Carrie", "It" y "The Running Man".

La literatura clásica también está en peligro en las bibliotecas de Florida. Libros como "Mundo Feliz" de Aldous Huxley, "Por quién doblan las campanas" de Ernest Hemingway y "Las aventuras de Tom Sawyer" de Mark Twain están entre los que se están prohibiendo. Incluso "El diario de Ana Frank" se considera perjudicial para la juventud.

La resistencia a la ley ya está creciendo. El editor de Stephen King, Simon & Schuster, junto con otros cinco grandes editores, incluidos Penguin Random House, HarperCollins Publishers y Sourcebooks, han presentado una demanda contra la ley. Según una declaración conjunta, buscan defender el derecho a la libertad de expresión y el derecho a leer.

El gobernador Ron DeSantis, quien fracasó en su candidatura a la nominación presidencial de EE. UU. el año pasado, ya ha comentado sobre la ley. Afirmó que Florida es un "estado educativo" y que esto significa proporcionar a los estudiantes una educación de alta calidad, libre de "sexualización y contenidos peligrosos que no son apropiados para su edad".

Fuentes: "Newsweek", Stephen King en X

La siguiente frase de Stephen King se agregó a su tuit, expresando su descontento más fuerte: "No sólo es esto censura, sino también un ataque a la libertad de leer y aprender". Agravando aún más la situación, King declaró: "Se añadirá a la lista de libros prohibidos en Florida: todos y cada uno de mis trabajos".

Lea también: