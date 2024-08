Las normas de equipaje de mano reforzadas aplicadas en los aeropuertos

A causa de preocupaciones sobre la fiabilidad de los escáneres de equipaje avanzados que utilizan tecnología CT, se están reimplementando estrictas regulaciones sobre líquidos en los aeropuertos de la UE. A partir del 1 de septiembre, los pasajeros solo podrán llevar líquidos en envases que no sean más grandes que 100 mililitros y deben almacenarse en una bolsa de plástico transparente con una capacidad máxima de 1 litro. Este anuncio reciente lo hicieron la Policía Federal y Fraport, que gestionan el Aeropuerto de Fráncfort.

El problema surge de las sospechas dentro de la UE Regarding the reliability of these advanced scanners. They can generate detailed, 3D images of carry-on contents quickly, reducing the need for stringent liquid rules. The liquid restrictions implemented in 2006 were temporarily lifted at certain screening points in Germany that used these advanced scanners. However, this exemption has been put on hold pending a review of the security concerns.

Nuevas políticas de la UE

Según las nuevas políticas de la UE, se ha prohibido nuevamente llevar botellas más grandes. Sin embargo, los envases con una capacidad de hasta 100 mililitros pueden continuar llevándose sin necesidad de ser retirados por separado. Los dispositivos electrónicos no tienen que sacarse de las maletas.

Incluso en los puntos de control de escaneo convencionales que aún son comunes en Alemania, a menudo se requiere que los dispositivos electrónicos y las maletas se saquen y se muestren por separado. Se eximen de las restricciones de líquidos los medicamentos y los alimentos para bebés.

Los pasajeros pueden contribuir a una experiencia de viaje sin problemas y agradable al preparar adecuadamente su equipaje. Al empacar su equipaje, deben tener en cuenta las restricciones de la aerolínea en cuanto a la cantidad y peso de sus pertenencias. Al viajar con equipaje de mano, se recomienda llevar solo lo necesario y llevar una maleta por persona como máximo.

Los consumidores ahora pueden visitar los centros de consumidores para obtener orientación sobre el cumplimiento de las nuevas regulaciones de líquidos en la UE. Estos centros proporcionan información sobre el volumen y el tamaño de envase permitidos para los líquidos, así como consejos para empacar de manera eficiente y evitar retrasos en los controles de seguridad.

Además, algunos aeropuertos de toda Europa han abierto estos centros de consumidores, con el objetivo de abordar cualquier consulta o inquietud que puedan tener los pasajeros sobre las nuevas regulaciones, mejorando así la experiencia general del viaje.

