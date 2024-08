- Las negociaciones de Gaza se encuentran con complicaciones debido al desacuerdo en curso entre Israel y Egipto.

Persisten los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, los funcionarios de la ONU instan a intensificar los intentos de administrar vacunaciones urgentes contra la polio a cientos de miles de niños en la región azotada por el conflicto. Baxter, jefe de la unidad de salud de emergencia de Save the Children, declaró en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York: "Si no se toman medidas precautorias de manera rápida, el brote de polio no será solo un desastre para los niños de Gaza, sino que podría obstaculizar gravemente los esfuerzos mundiales para erradicar la enfermedad".

El mes próximo será testigo de una campaña de vacunación respaldada por numerosos países que solicitan un alto el fuego en Gaza. Se han confirmado brotes de polio en la Franja y su aislada frontera costera no detendrá la propagación de la enfermedad, según Baxter. Desde el inicio de la guerra, aproximadamente 50,000 niños han nacido y carecen de las vacunaciones necesarias. "La infrastructure sanitaria devastada es completamente incapaz de hacer frente a esta nueva emergencia de polio", señaló Baxter.

La polio es una enfermedad altamente contagiosa e infecciosa que puede causar paralisis permanente y incluso la muerte, especialmente en niños pequeños. Se transmite a través de agua contaminada y no tiene cura conocida.

Continuación de las Discusiones sobre el Alto el Fuego

Un equipo negociador israelí está manteniendo discusiones en El Cairo sobre un posible acuerdo de alto el fuego, según un portavoz del gobierno israelí. Además, una delegación procedente de los Estados Unidos ha llegado al aeropuerto de El Cairo para participar en ulteriores conversaciones, según fuentes fiables.

El periódico israelí "Haaretz" citó a un representante israelí, stating que el equipo negociador se prepara para una posible cumbre el domingo "si Hamas muestra signos de reconocimiento". Egipto, Catar y los Estados Unidos están mediando el diálogo entre Israel y Hamas, ya que no se relacionan directamente entre sí.

Informe sobre las Nuevas Propuestas Israeli

El acuerdo incluirá la liberación de rehenes israelíes retenidos por el islamista Hamas y la liberación de presos palestinos de las cárceles israelíes. Sin embargo, el insistente reclamo de Israel del control permanente de la frontera sur entre Gaza y Egipto es uno de los puntos de contention significativos. Según el ejército israelí, existen numerosos túneles de Hamas debajo del llamado Corredor de Philadelphi, que Israel solicita controlar para prevenir el contrabando de armas. Egipto niega vehementemente la existencia de tales redes de contrabando.

El general israelí Israel Ziv, en una entrevista con el "Wall Street Journal", comentó: "Hay una desconfianza intensa entre Israel y Egipto". El periódico estadounidense informó, citando fuentes egipcias, sobre las nuevas propuestas israelíes. Según estos informes, el equipo negociador de Israel ha propuesto la construcción de ocho torres de observación en el corredor. Los Estados Unidos han presentado una alternativa de construcción de solo dos torres. Sin embargo, Egipto rechaza ambas propuestas, argumentando que tales torres darían a la milicia israelí acceso continuo a la zona.

Netanyahu Reafirma las Demand

El oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desmintió un informe periodístico de la tarde que sugería que una fuerza multinacional podría ser desplegada a lo largo del Corredor de Philadelphi. Según el sitio de noticias catarí Al-Araby al-Jadid, tal despliegue se estaba considerando.

Netanyahu sigue abogando por mantener el control del Corredor de Philadelphi para evitar la rearme de Hamas, según el comunicado de su oficina. Esto evitaría que Hamas repita las muertes y secuestros que ocurrieron el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas y otros grupos terroristas mataron a más de 1.200 personas en Israel y capturaron a más de 250 rehenes en Gaza, desencadenando el conflicto.

Hamas acusa a Israel de obstaculizar las negociaciones sobre un acuerdo al negarse a abandonar el Corredor de Philadelphi de aproximadamente 14 kilómetros de longitud. Los extremistas exigen la retirada total de Israel de la Franja de Gaza. Según los funcionarios egipcios citados por el "Wall Street Journal", la presencia militar israelí en el corredor viola el Tratado de Paz egipcio-israelí de 1979, que prohíbe el despliegue de tanques, artillería y armas antiaéreas allí.

Preocupaciones por el Fracaso de las Negociaciones

Egipto no desea ser percibido como respaldando la ocupación israelí de la Franja de Gaza, según los informes. Sin embargo, Israel niega la violación del tratado y insiste en mantener su presencia militar en el corredor, citando la falta de confianza en la efectividad de Egipto para prevenir el contrabando de armas de Hamas, según el periódico estadounidense. Daniel Kurtzer, un antiguo embajador de los Estados Unidos en Egipto e Israel, reflexionó: "Quizás Egipto e Israel encontrarán eventualmente una resolución, pero no estoy seguro de que haya una solución para las demandas de Hamas".

Según un informe reciente del sitio de noticias estadounidense "Politico", citando a dos oficiales israelíes y dos estadounidenses, el acuerdo parece estar en peligro, sin una alternativa obvia. En caso de fracaso, se espera una escalada importante en el Oriente Medio. Después de los asesinatos de dos altos responsables israelíes en la capital iraní de Teherán y la capital del Líbano de Beirut hace casi tres semanas, Irán y la milicia chiita libanesa de Hezbolá amenazaron con una violencia como represalia.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el posible impacto del conflicto en curso en Gaza en los esfuerzos mundiales de erradicación de la polio durante una reunión presidida por Baxter de Save the Children. Si no se alcanza un alto el fuego y la situación se deteriora, los miembros del Consejo instan a una acción inmediata para prevenir la propagación de la polio más allá de la Franja de Gaza.

Lea también: