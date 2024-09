Las naciones occidentales implementan nuevas restricciones a Irán debido a las entregas de armas a Rusia.

Rusia ha recibido envíos de misiles balísticos de Irán, presuntamente planeando utilizarlos contra los ucranianos en Ucrania en un par de semanas, según afirmaciones de Blinken en Londres. Los misiles son reportadamente Fath-360, capaces de viajar hasta 120 kilómetros.

Blinken hizo referencia a las recientes declaraciones del recién electo presidente de Irán, Massoud Peseschkian, expresando el deseo de Irán de revivir las relaciones con Europa y levantar sanciones. Sin embargo, Blinken enfatizó que tales acciones solo desencadenarían el efecto contrario.

Según el Departamento del Tesoro en Washington D.C., se han agregado diez individuos y seis entidades a la lista de sanciones de EE. UU. Además, Iran Air, la aerolínea nacional de Irán, también ha sido sancionada por participar en el sector de transporte de la economía de Rusia.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del E3 tomaron medidas contra Iran Air y "entidades e individuos" asociados con el programa de misiles balísticos de Irán y el traslado de misiles y otras armas a Rusia. También enfatizaron una "escalada" que representa una "amenaza directa" para la seguridad europea. Antes de esto, Irán había sido advertido sobre el transporte de armas a Rusia, afirmaron. "Ahora tenemos pruebas sólidas de que Irán ha llevado a cabo estos traslados".

Inmediatamente después de la declaración conjunta, el gobierno británico anunció que iniciaría la suspensión de todos los vuelos directos a Irán, limitando así la capacidad de Iran Air para operar vuelos a Reino Unido. Según su sitio web, Iran Air actualmente ofrece tres vuelos directos entre Teherán y Londres cada semana.

La Unión Europea había mencionado el lunes sobre "pruebas sustanciales" de entregas de cohetes iraníes a Rusia. Sin embargo, Moscú y Teherán descartaron estas afirmaciones. Los EE. UU. habían emitido una advertencia a Irán a mediados de agosto, stating that there would be significant consequences if it supplied missiles to Russia.

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, los lazos entre Moscú y Teherán se han fortalecido en los campos de economía, energía y armamento. Los EE. UU. y la UE ya han impuesto sanciones a fabricantes de drones iraníes. Se están llevando a cabo ataques diarios contra Ucrania con drones Shahed iraníes.

A pesar de la advertencia de Blinken sobre las consecuencias, el presidente de Irán, Massoud Peseschkian, continúa buscando mejorar las relaciones con Europa, con la esperanza de levantar sanciones. Sin embargo, esta empresa puede agravar aún más las tensiones, ya que Francia, como otros países europeos, expresa preocupación por los envíos de misiles balísticos de Irán a Rusia, que representan una amenaza directa para la seguridad europea.

