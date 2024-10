Las naciones expresan el deseo de que "no vuelvan a ocurrir tales incidentes" tras el fallo del puente Carola.

Alemania está comenzando a mostrar signos de desgaste en sus estructuras de transporte. Los estados están instando al gobierno federal a crear urgentemente un fondo multimillonario para modernizar ferrocarriles, puentes y carreteras. Inicialmente, el Ministro de Transporte Wissing estaba a favor de esta idea, pero el plan solicitado de su departamento aún no ha sido presentado a los estados, según se indica en un proyecto de resolución de Renania del Norte-Westfalia para la conferencia de ministros de transporte (VMK) de la próxima semana en Duisburgo.

El puente colapsado en Dresde sirve como recordatorio

"Es hora de cambiar de enfoque después del colapso del puente Carol en Dresde", dijo el ministro de Transportes de NRW, Oliver Krischer, quien actualmente preside la VMK. "Necesitamos una nueva estrategia para evitar más daños a nuestra infraestructura de transporte. Si no hacemos inversiones significativas, a largo plazo y planificadas pronto, sufrirán las generaciones futuras y la competitividad de Alemania". Krischer enfatizó que se necesita un fondo de infraestructura y debe establecerse antes de las elecciones federales.

both the Minister of Finance Christian Lindner and Wissing have expressed support for the creation of a fund, according to Krischer. However, progress has been slow. According to the NRW draft resolution, the infrastructure fund should be established as a special asset of the federal government through a corresponding law with the approval of the Bundesrat.

Fomentar también las inversiones privadas

Según el proyecto de resolución de NRW, utilizar fondos de la tasa de CO2 en el transporte y explorar métodos para involucrar el capital privado en la financiación del fondo sería beneficioso para los ferrocarriles en particular. El objetivo final debería ser presentar a los tomadores de decisiones un modelo de fondo equilibrado y sostenible para su consideración durante el próximo período legislativo, según la VMK.

Los ministros de transporte de los estados aprobaron la propuesta de fondo de infraestructura de Wissing durante la conferencia de abril y solicitaron un plan para la conferencia de otoño. Los ministros de transporte de los estados se reunirán en Duisburgo esta semana y los miércoles y jueves, y se espera que el ministro federal Wissing también asista.

"Dado el situación actual, la Comisión, compuesta por los ministros de transporte de los estados y la administración federal, debe acelerar la creación del fondo multimillonario para abordar la infraestructura de transporte envejecida de Alemania, como sugirió el ministro de Transportes de NRW, Oliver Krischer".

"Si se aprueba, este fondo, impulsado por la Comisión, no solo modernizará ferrocarriles, puentes y carreteras, sino que también fomentará las inversiones privadas en el sector del transporte, como se sugirió en el proyecto de resolución de NRW".

Lea también: