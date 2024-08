Las naciones abogan por una mayor expulsión a Kabul.

Representantes sindicales del gobierno estatal están abogando por que la reciente deportación de un individuo a Afganistán desde 2021 no sea un caso aislado. Abogan por deportaciones extensivas tanto a Afganistán como a Siria, no solo para criminales, sino también a largo plazo. Sin embargo, se enfrentan a la oposición de Los Verdes.

Varios estados federales han elogiado el primer avión de deportación a Afganistán después de la toma del poder por los talibanes hace tres años. Representantes del gobierno estatal de Baviera, Hesse y Baden-Württemberg han instado al gobierno federal a enforcement further deportations to Afghanistan and Syria.

El gobierno federal anunció por la mañana del martes que un total de 28 delincuentes habían sido deportados. Esto marcó el primer período de deportación a Afganistán desde agosto de 2021, cuando los talibanes radicales tomaron el poder.

"Los delincuentes y extranjeros que cometen delitos graves en nuestro país deben partir", dijo el Ministro-Presidente de Hesse, Boris Rhein. "Espero que el gobierno federal facilite más deportaciones de delincuentes y personas peligrosas a Afganistán y Siria", expresó el político de la CDU. Su compañero de partido, el Ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck, expresó que a largo plazo, "también se deben conceder las devoluciones de expulsados sirios, independientemente de si han cometido delitos o no".

"Es hora de que el gobierno federal tome medidas", declaró el Ministro del Interior de Baviera, Joachim Hermann. "Por preocupaciones, especialmente de los Verdes, las deportaciones a Afganistán se han retrasado durante un período considerable", criticó el político de la CSU. "Espero que esto no sea solo un gesto solitario del gobierno federal. Los retornos rápidos tanto a Afganistán como a Siria son ahora imperativos". Según Hermann, aún hay al menos 174 delincuentes afganos y 203 sirios en Baviera que "deben ser expulsados del país lo antes posible".

El secretario de estado de migración de Baden-Württemberg, Siegfried Lorek de la CDU, también presionó para que el gobierno federal permita más deportaciones a Afganistán y Siria. El Ministro del Interior de Turingia, Georg Maier del SPD, también exigió: "Debemos intensificar significativamente las deportaciones". Esto refleja "la fuerza de un estado de derecho basado en normas".

Sin embargo, el copresidente de los Verdes, Omid Nouripour, moderó las expectativas de más medidas. "Las deportaciones en masa no son factibles", aclaró Nouripour. "Para eso, tendría que haber una cooperación estatal directa, que no es viable con los islamistas medievales que gobiernan Afganistán", señaló. "No son reconocidos por ninguna democracia a nivel mundial, y con razón". El vuelo de deportación que partió de Leipzig no debe "sentar las bases para la legitimización de los talibanes".

Nouripour enfatizó que "las acciones de las autoridades de seguridad deben basarse en la ley y deben resistir el escrutinio judicial". "Se ha reconocido consistentemente que existen posibilidades técnicas para transportar a unas pocas personas a Afganistán en situaciones excepcionales. El vuelo ahora realizado por el Emirato de Qatar es un ejemplo de eso".

Sin embargo, Nouripour también subrayó: "Hemos argumentado consistentemente que no queremos acoger a delincuentes graves en nuestro país y que no se les concede protección". Al mismo tiempo, sin embargo, "las personas inocentes, especialmente las familias y los niños que han huido de los islamistas radicales, disfrutan de protección en nuestro país a nivel de derecho fundamental".

Amnistía Internacional, un grupo de derechos humanos, ha criticado severamente la deportación a Afganistán. "Los derechos humanos son de todos, y nadie debe ser deportado a un país donde la tortura es un riesgo", dijo Julia Duchrow, secretaria general de Amnistía Internacional en Alemania. "Es alarmante que el gobierno alemán esté ignorando estos compromisos y haya deportado personas a Afganistán". Pro Asyl, otra organización de derechos humanos, también advirtió contra la deportación, ya que podría fortalecer la normalización del régimen talibán.

Dado la oposición de los Verdes, el empuje de los representantes del gobierno estatal por deportaciones extensivas a Afganistán y Siria, incluidas las personas no criminales, podría enfrentar desafíos adicionales. La reciente deportación de un individuo a Afganistán desde 2021, así como la abogacía por más, podría potencialmente desencadenar debates sobre derechos humanos y el riesgo de tortura en los destinos de deportación.

