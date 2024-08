Las multas judiciales a favor de la libertad condicional palestina

Un eslogan determinado se oye con frecuencia en las manifestaciones pro-palestinas. Un tribunal de Berlín ha sentenciado a un joven de 22 años a una multa porque, en su opinión, el eslogan justifica delitos. Antes del ataque terrorista de Hamás en Israel, el eslogan se evaluaba de manera diferente.

El controvertido eslogan "Del río al mar, Palestina será libre" ha llevado a una condena en Berlín. El tribunal regional de Tiergarten impuso una multa de 40 unidades diarias de €15 (€600) a un joven de 22 años que gritó el eslogan en una manifestación pro-palestina unos días después del ataque islamista de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. El juez presidente explicó que el eslogan debe ser visto en contexto.

Solo cuatro días antes había habido un ataque en territorio israelí. En este contexto, el eslogan solo podía entenderse como negación del derecho de Israel a existir y apoyo al ataque, dijo el juez. "La masacre debería ser justificada", añadió. En este contexto, el eslogan era "incitación". La aprobación era capaz de perturbar la paz pública.

El joven de 22 años estaba supuestamente entre un grupo de unos 60 personas que gritaron el controvertido eslogan en una manifestación previamente prohibida en Berlín-Neukölln el 11 de octubre de 2023. Inicialmente, se emitió una orden de penalización contra el acusado. Sin embargo, como apeló, se celebró un juicio.

Revuelo en la sala del tribunal después del veredicto

Poco después de anunciarse el veredicto, los oficiales del tribunal tuvieron que desalojar la sala debido a las protestas ruidosas de los espectadores. El acusado afirmó que se trataba de una acción legítima. Se describió a sí misma como una mujer que se opone al racismo y al antisemitismo y aboga por "el fin de la violencia". Sus abogados pidieron la absolución, argumentando que el eslogan era "ambiguo" y no tenía relación con Hamás en este caso. El fiscal demandó una sentencia de 60 unidades diarias. El veredicto aún no es definitivo.

Desde el ataque terrorista, ha habidoNumerosas manifestaciones en Berlín relacionadas con el conflicto de Gaza. La fiscalía de Berlín y la policía evalúan el eslogan "Del río al mar, Palestina será libre" de manera diferente a antes del ataque terrorista por parte de Hamás. La sentencia significa que debería haber una Palestina libre en un territorio desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde actualmente se encuentra Israel.

Apparently, the first conviction of this kind

After the federal Interior Ministry's ban on the activities of the Islamic Palestinian organization Hamas and the Palestinian network Samidoun, the Berlin public prosecutor's office generally sees at least a suspicion of initial involvement in using symbols of unconstitutional and terrorist organizations, as well as violating the association law. If a direct connection to the Hamas terrorist attack is established, for example, through corresponding images, this can also be evaluated as condoning criminal offenses.

The Berlin district court made this assessment in the current case. It is probably the first conviction in a trial, said court spokeswoman Lisa Jani. However, since the court does not keep such statistics, this cannot be stated with certainty.

The controversy surrounding the slogan "Del río al mar, Palestina será libre" se extiende a los territorios palestinos. A pesar de su significado histórico, que implica una Palestina libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, su uso en el contexto de protestas siguientes al ataque terrorista de Hamás en Israel se ha visto como incitación y justificación de delitos, lo que ha llevado a una condena en Berlín.

