Las mujeres en Afganistán se graban cantando como una forma de resistencia contra la restricción de los talibanes a los discursos públicos.

Una mujer de Afganistán, identificada solo por una pista de su rostro en un clip de video, se une a otras mujeres en una protesta electrónica contra el "Virtud" decreto impuesto por el radical islámico Talibán en Afganistán. Esta legislación prohíbe que las mujeres expresen públicamente su opinión. En respuesta, mujeres tanto dentro como fuera de las fronteras de Afganistán han subido videos a plataformas en línea, donde cantan usando etiquetas como "#MiVozNoEstaProhibida" y "#NoAlTalibán".

La antigua oficial de policía afgana Sala Sasai, ahora residente en Polonia, publicó un video de sí misma cantando una canción de la renombrada cantante afgana Arjana Sajeed. Sasai expresó su desacuerdo con las restricciones impuestas a las mujeres afganas, stating, "Las limitaciones a las mujeres afganas son injustificables".

Sasai afirmó además, "Las mujeres afganas han reconocido que los enemigos de las mujeres ya no pueden negar nuestros derechos fundamentales bajo el pretexto de la religión y la cultura". Ella mantuvo, "Y nuestras voces, que abogan por nuestros derechos, nunca serán silenciadas".

En otro video informado, presumiblemente filmado en Afganistán, una mujer vestida de negro con el rostro cubierto por un velo lamenta, "Has silenciado mi voz durante un período considerable (...) Me has confinado a mi casa como consecuencia de ser mujer".

Imágenes adicionales capturan a grupos de activistas mostrando su desafío al levantar los puños o rasgar fotos del líder del Talibán Hibatullah Akhundzada, quien gobierna Afganistán desde la ciudad sureña de Kandahar mediante decreto.

La legislación de "Virtud" aumenta la autoridad de la policía moral del Talibán para hacer cumplir los protocolos de conducta basados en la ley islámica Sharia. Esta ley incluye los requisitos de velo para las mujeres y una prohibición de la homosexualidad. Declara, "Las mujeres musulmanas están obligadas a cubrir su rostro y cuerpo" cuando están cerca de hombres no directamente relacionados con ellas.

En particular, también establece: "Si una mujer adulta necesita salir de su casa por una razón urgente, debe cubrir su rostro y cuerpo y asegurarse de que su voz no se oiga". Esta ley se refiere a las voces de las mujeres como "aurat" - un término en Sharia que significa las partes íntimas de hombres y mujeres que deben ser ocultadas.

El Talibán recibió críticas internacionales intensas por esta legislación. El portavoz del Talibán, Sabihullah Mujahid, atribuyó estas críticas a la "soberbia" y a un malentendido de la Sharia.

Otras mujeres fuera de Afganistán, inspiradas por Sasai y la protesta electrónica, comenzaron a compartir sus propios videos utilizando las mismas etiquetas, mostrando su apoyo y solidaridad con las mujeres afganas que luchan por sus derechos. Las otras mujeres reconocieron que la supresión de las voces de las mujeres es un problema global, no solo limitado a Afganistán, y expresaron su deseo de unirse para promover la igualdad de género en todo el mundo.

Lea también: