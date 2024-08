Las mujeres de la DFB se premian entre sí y el entrenador Hrubesch con el bronce

El equipo alemán de fútbol femenino gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. También porque la guardameta Ann-Katrin Berger detiene un penal a las campeonas del mundo de España en la prórroga. Así, el equipo alemán de la DFB se despide de su entrenador saliente Horst Hrubesch con éxito.

Horst Hrubesch ha cumplido su última misión importante y se retira del coaching con bronce, gracias a la reina de penales de hielo Giulia Gwinn y a la también fría detenedora de penales Ann-Katrin Berger: Calmamente desde el punto, Gwinn llevó al equipo alemán de fútbol femenino a una victoria de 1:0 (0:0) contra las campeonas del mundo España en la lucha por el tercer lugar en los Juegos Olímpicos. Con el final de la prórroga, Berger también detuvo un penal de la estrella española Alexia Putellas. Así, el equipo de la DFB también aseguró la esperada medalla para el entrenador saliente.

El campeón olímpico de 2016 ganó el bronce por cuarta vez después de 2000, 2004 y 2008. Hrubesch y sus jugadores podrán recoger las medallas en la ceremonia de entrega después del partido final entre Brasil y Estados Unidos el sábado (17:00 CET) en París.

"It will certainly be something missing afterwards, but it's not nostalgia," said the 73-year-old Hrubesch, who won silver with the men in Rio in 2016 and will be succeeded by Christian Wück with the women, before the game: "But the time was just too beautiful for that." The former header monster had taken over the twice world and eight-time European champions again after the World Cup fiasco in Australia last year and the separation from coach Martina Voss-Tecklenburg. Hrubesch's first time as a helper with the DFB women had ended in a 0:0 draw against Spain in November 2018. The EM hero of 1980 now wants to fulfill his contract with Hamburger SV as head of the youth academy until 2025.

Under Wück's guidance, the Euro Championship in the coming year in Switzerland is the next goal for the German Football Association (DFB) team. The new coach already has a highlight test game awaiting him. On October 25, the 2022 Euro final rematch (1:2 a.e.t.) will take place at London's Wembley Stadium.

Schüller falla el momento decisivo

En Lyon, los alemanes encontraron su camino en el juego tres días después de su pérdida en las semifinales contra Estados Unidos (0:1 a.e.t.). Alexandra Popp, que había vuelto después de una enfermedad, jugó su primer partido en los Juegos Olímpicos en su posición habitual en la tormenta en lugar de en el mediocampo central, con Hrubesch elogiándola desde las gradas.

Bajo la mirada del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, el equipo de la DFB, que tuvo que prescindir de la enferma Sydney Lohmann, no pudo crear oportunidades en los primeros 15 minutos. Solo Klara Bühl causó algo de peligro (19.). Dos minutos después, un tiro libre de la jugadora española Teresa Abelleira golpeó la barra. En el minuto 44, los alemanes tuvieron más suerte. Aitana Bonmati golpeó la barra primero, y Jennifer Hermoso no pudo convertir el rebote.

Al comienzo de la segunda mitad, Lea Schüller entró por Klara Bühl. En el minuto 55, Janina Minge necesitó un mejor remate, tres minutos después, Gwinn tuvo el liderazgo en su cabeza. Poco después, la

