- Las mujeres de la DFB no quieren irse a casa con las manos vacías.

Con lágrimas, pero también con determinación, la selección femenina de fútbol de Alemania reaccionó a su derrota en semifinales en los Juegos Olímpicos contra Estados Unidos. "Hemos jugado muy bien durante gran parte del partido", dijo Giulia Gwinn, quien capitaneó el equipo en ausencia de la enferma Alexandra Popp, mientras perdían 0-1 en tiempo extra contra un gol de Sophia Smith (95º minuto). Después de perder la oportunidad de llegar a la final en París, el equipo alemán buscará la medalla de bronce el viernes (15:00 CET) contra las campeonas del mundo españolas en Lyon.

"En cuanto a la determinación, estamos listas y no queremos volver con las manos vacías", dijo Gwinn. El entrenador Horst Hrubesch, quien será sucedido por Christian Wück después de los Juegos Olímpicos, dijo: "Hoy nos quitamos el sombrero, mañana nos levantamos de nuevo".

Después de una derrota de 1-4 en la fase de grupos, las mujeres alemanas lucharon apasionadamente contra los estadounidenses esta vez y tuvieron una oportunidad de empatar gracias a Laura Freigang.

"Estuvimos en el partido. Si hubiera ido a penales, lo habríamos ganado", dijo la sustituta de Popp, Sydney Lohmann, refiriéndose a las heroicas paradas de penales de la portera Ann-Katrin Berger en los cuartos de final contra Canadá.

"Otra oportunidad al bronce"

Ocho años después de su triunfo dorado en Río, este sería el cuarto bronce de la selección femenina de fútbol de Alemania en los Juegos de Verano. "Nadie habría pensado que estaríamos aquí. Todavía tenemos una oportunidad de bronce, otra oportunidad", dijo Hrubesch. "Intentaremos aprovecharla. Les he dicho a las chicas: solo puedo felicitarles por cómo han jugado".

No es su principal preocupación llevarse una medalla el viernes. "Ya tengo una", dijo el exdelantero del HSV, que ganó la plata con el equipo masculino alemán en Río en 2016, perdiendo la final contra Brasil en penales. "Es importante que las chicas consigan una. Eso ya será bastante difícil", dijo Hrubesch.

"No me preocupa mi propia medalla en este momento", repitió Hrubesch, manteniendo su stance."De todos modos, no aceptaremos menos que dar lo mejor de nosotros mismos el viernes", reiteró el entrenador, enfatizando su determinación.

