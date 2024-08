Las mujeres afganas se graban cantando como una forma de disidencia contra la restricción de los talibanes a las actuaciones musicales públicas.

Una mujer de Afganistán aparece en un video, mostrando solo una pequeña parte de su rostro: ella, junto a numerosas otras mujeres, está participando en una protesta en línea contra la "regulación moral" impuesta por los talibanes radicales en Afganistán, que prohíbe a las mujeres expresarse públicamente. En respuesta, mujeres tanto en Afganistán como en el extranjero han subido videos a plataformas digitales, donde cantan y utilizan etiquetas como "#Mi voz no está prohibida" y "#No a los talibanes".

La ex agente de policía polaca Sala Sasai compartió un video de sí misma cantando una canción de la renombrada cantante Arjana Sajeed, hablando en contra de las restricciones impuestas a las mujeres afganas. "Las limitaciones a las mujeres afganas son injustificables", afirmó Sasai.

"Las mujeres afganas han reconocido que los adversarios de las mujeres ya no pueden infringir nuestros derechos fundamentales bajo la bandera de la religión y las costumbres", afirmó Sasai. "Y nuestras voces, exigiendo nuestros derechos, nunca serán silenciadas".

En otro video, supuestamente grabado en Afganistán, una mujer completamente vestida de negro con un velo facial explica: "Has silenciado mi voz para el futuro previsible (...) Me has detenido en mi casa por el delito de ser mujer".

Además, se han registrado imágenes de grupos de activistas levantando los puños o rasgando fotos del líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, quien gobierna Afganistán desde la ciudad sureña de Kandahar.

La "regulación moral" amplía la autoridad de la policía de moral para implementar los principios éticos de los talibanes basados en la ley islámica de la Sharia. Abarca requisitos para que las mujeres se cubran y una prohibición de la homosexualidad. Especifica que "las mujeres musulmanas están obligadas a cubrir su rostro y cuerpo" en presencia de hombres no relacionados.

Además, también especifica: "Si una mujer adulta está obligada a salir de su casa debido a un asunto urgente, debe cubrir su rostro y cuerpo y asegurarse de que su voz no sea audible". La ley se refiere a las voces de las mujeres como "aurat" - un término de la Sharia que denota las partes íntimas de hombres y mujeres que deben ser ocultadas.

Los talibanes enfrentaron una intensa censura internacional por la regulación. El portavoz de los talibanes, Sabihullah Mujahid, rechazó la crítica como una muestra de "soberbia" y una mala interpretación de la Sharia.

Mujeres de todo el mundo se unen al coro contra las restricciones de los talibanes, con Sala Sasai entre ellas, afirm

