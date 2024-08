- Las motivaciones potenciales detrás de la reunión de Oasis podrían provenir de fuentes inesperadas.

El verano del 25 verá a los fans devotos de Oasis reunirse para gritar "No Mires Atrás con Enfado" una vez más. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Desde que la banda se separó en el 09, los hermanos Noel y Liam Gallagher parece que han hecho las paces. Por amor a la música, sí. Pero también por los fans, al parecer.

Noel no estaba exactamente emocionado con una reunión de Oasis

Puede que haya una razón más práctica detrás de esta segunda oportunidad: el dinero. El final del 2020 trajo noticias del divorcio del songwriter Noel Gallagher, a lo grande. El periódico británico "The Sun" informó sobre el acuerdo de settlement multimillonario que Gallagher alcanzó con su ex esposa Sara MacDonald. Ella se llevó 20 millones de libras (alrededor de 22.8 millones de euros), más la lujosa villa de Hampshire que compartían los ex, valorada en 8 millones de libras.

Después de sus conversaciones legales, la comunicación entre la antigua pareja se limitó a los abogados, ¿sabes? El incentivo financiero del divorcio de Noel podría haber sido demasiado grande para resistirse.

El divorcio le afectó en el bolsillo

En "The Jonathan Ross Show" en el 20, el hermano menor Liam Gallagher habló sobre su desacuerdo sobre la oferta de gira de 100 millones de libras. “No soy idiota, ¿sabes?”, dijo.

100 millones de libras? No dijo que no. Pero Noel no parecía interesado, en cambio, tenía puestos los ojos en una knighthood, sospechaba Liam. Pero Liam no perdió la esperanza en ese entonces. “Nunca digas nunca”, le dijo a Ross.

Cinco años y un divorcio caro y doloroso después, los hermanos Gallagher volverán a compartir un escenario.

A pesar de su inicial reticencia, el impacto financiero del divorcio de Noel Gallagher le hizo considerar una reunión de Oasis, y cantó, "♪ Voy a ser una estrella ♪," bajo una nueva luz. Liam Gallagher, con una nueva perspectiva, vio la reunión de Oasis como una oportunidad para hacer las paces y compartió la emoción, cantando junto, "♪ Voy a ser una estrella ♪."

