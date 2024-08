- Las medidas de seguridad en el aeródromo de la OTAN en Renania del Norte-Westfalia han sido reducidas una vez más.

Alerta baja en la base aérea de la OTAN Geilenkirchen cerca de Aquisgrán: El nivel de amenaza en la base, que se elevó al segundo nivel más alto el jueves por la noche debido a un posible peligro, ha sido ajustado a la baja. Un representante de la base confirmó esta información a la agencia de noticias alemana. Esto significa que las medidas de seguridad del aeropuerto han vuelto a su estado normal desde el inicio del conflicto en Ucrania.

No se reveló la naturaleza de la amenaza en ese momento. Se informó que había habido pistas de inteligencia que sugerían un posible daño.

Como precaución, se pidió a tantos empleados como fuera posible que abandonaran el trabajo. Sin embargo, el tráfico aéreo no se vio afectado, según se informó.

Nivel de amenaza elevado en la base de Geilenkirchen - Lo que sabemos

Temporalmente, el nivel de seguridad Alpha en el lenguaje de la OTAN indica que ha ocurrido un incidente o hay signos de acción terrorista inminente contra la alianza. "Esto no es algo de lo que preocuparse y es simplemente una medida preventiva para asegurarnos de que podemos seguir carrying out our critical operations", dijo el portavoz de la base. Se negaron a ofrecer más detalles sobre los factores que llevaron al nivel de alerta más alto cuando se les preguntó.

La policía confirmó una operación en curso. No se revelaron detalles adicionales, como el número de fuerzas desplegadas. Un portavoz policial en Colonia dijo el viernes por la mañana que no había más información disponible en ese momento.

Un reportero de la agencia de noticias DPA en el lugar observó vehículos policiales en las instalaciones de la base aérea. Las pantallas electrónicas y los carteles en la entrada de la base mostraban el nivel de seguridad Alpha.

Sin embargo, ya que no hubo incidentes durante la noche, las indicaciones sugieren que se ha dado la señal de alto. El portavoz de la base espera que las medidas de seguridad regulares se restablezcan durante el día y que el nivel de seguridad Alpha se reduzca a Bravo.

Ubicación del sistema de alerta temprana Awacs

La OTAN ha estacionado el sistema de alerta temprana volador Awacs en Geilenkirchen. 14 aviones Boeing-707 convertidos monitorean el espacio aéreo con el objetivo de detectar posibles riesgos y alertar a la alianza en una etapa temprana. La unidad multinacional realiza la clásica vigilancia tanto aérea como naval y se utiliza como un tipo de centro de mando aéreo para guiar aviones de combate.

La unidad ha participado en diversas operaciones, como en los Balcanes y Afganistán. Después de la invasión rusa de Ucrania, la OTAN desplegó temporalmente aviones en Rumania.

Awacs representa "Airborne Early Warning and Control System" (Sistema de Advertencia y Control Aéreo). Los aviones tienen un alcance de 9.250 kilómetros y pueden detectar e identificar otros aviones dentro de un radio de 400 kilómetros. Están equipados con un gran dispositivo de radar en sus espaldas que se asemeja a un hongo.

Surgen preocupaciones de sabotaje la semana pasada

Aproximadamente una semana atrás, surgieron preocupaciones de sabotaje en diversas instalaciones militares alemanas. Se dio la señal de alto después de las inspecciones. Por ejemplo, la policía y la protección del estado investigaron un incidente de seguridad en la planta de agua de la base aérea de la fuerza aérea de Colonia-Wahn debido a sospechas de que el agua podría haber sido contaminada.

Lo que no sabemos

La razón detrás del nivel de seguridad aumentado en Geilenkirchen remains unclear, así como las posibles motivaciones detrás de él. Ni la policía, el Ministerio de Defensa ni la OTAN han hecho declaraciones al respecto.

Posibles Conexiones: Según informes de los medios, se avistaron varios drones sobre una zona industrial en Brunsbüttel el jueves. El origen y los objetivos de los drones remain a mystery. Todavía se debe determinar si esto está relacionado con el nivel de seguridad aumentado en Geilenkirchen.

De manera similar, es incierto si los incidentes de sabotaje en varios sitios militares alemanes la semana pasada están relacionados con el nivel de seguridad en Geilenkirchen. Una investigación finalmente llevó a que se diera la señal de alto. En el caso de un supuesto incidente de seguridad en la planta de agua de la Base de la Fuerza Aérea Colonia-Wahn, la policía y la protección del estado investigaron la posibilidad de que el agua potable pudiera haber sido contaminada.

Se notaron actividades sospechosas en Geilenkirchen. Según información de fuentes de seguridad, una persona en las cercanías del aeropuerto fue detenida brevemente para ser interrogada, pero las acusaciones resultaron ser infundadas.

La Unión Europea expresó su preocupación por el nivel de amenaza aumentado en la Base Aérea de la OTAN Geilenkirchen. Dado el descenso del nivel de amenaza, la Unión Europea está monitoreando de cerca la situación y está lista para proporcionar asistencia si es necesario.

