En diez días, se elegirán nuevos parlamentos estatales en Sajonia y Turingia. Las últimas encuestas sugieren formaciones governamentales complejas en ambos estados. En Dresde, la coalición actual ya no tiene mayoría. En Erfurt, podría resultar en una mayoría governamental después de cinco años una vez más. El BSW juega un papel significativo.

Diez días antes de las elecciones estatales de Sajonia, la CDU y la AfD están empatadas según la encuesta preelectoral de ARD. La CDU, encabezada por el presidente del gobierno Michael Kretschmer, obtainría el 31% y sería la fuerza más fuerte, apenas superando a la AfD con el candidato principal Jörg Urban en el 30%. La alianza liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) sigue en tercer lugar con el 14%, seguida por la SPD con el 7% y los Verdes con el 6%. La Izquierda no estaría representada en el parlamento estatal con el 4%.

La coalición governamental actual de CDU, SPD y Verdes ya no tendría mayoría en el parlamento estatal de Sajonia según la encuesta. Kretschmer quiere continuar sin los Verdes en el futuro. La cooperación con la AfD es rechazada por la CDU de Sajonia, pero una alianza con el BSW no se descarta fundamentalmente. Una coalición de CDU y BSW tendría una mayoría estrecha según la nueva encuesta. Sin embargo, tal alianza es un tema de controversia. El presidente federal de la CDU, Friedrich Merz, inicialmente rechazó la cooperación con el BSW, pero luego aclaró que esto solo se aplica al nivel federal.

El 43% de los encuestados en Sajonia están satisfechos o muy satisfechos con el trabajo del gobierno estatal actual, el 53% están menos o nada satisfechos. Una mayoría del 58% en la encuesta de ARD declaró que la CDU debería continuar liderando el gobierno estatal en el futuro. El 27% eligió la AfD. La CDU podría beneficiarse especialmente de su candidato principal. Si el presidente del gobierno fuera elegido directamente, el 58% votaría por Kretschmer y el 20% por Urban.

Para la encuesta representativa, el instituto de investigación de opinión Infratest dimap entrevistó a 1566 electores elegibles en Sajonia entre el lunes y el miércoles.

Turingia: CDU y BSW con una mayoría estrecha

En Turingia, donde se elegirá un nuevo parlamento estatal en diez días, la AfD sigue liderando. Según la oficina de protección constitucional del estado, la AfD, clasificada como probadamente extrema derecha, obtainría el 30% si las elecciones se celebraran este domingo. La CDU, liderada por el candidato principal Mario Voigt, obtainría el 23%.

La alianza liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) sigue con el 17%, así como la Izquierda, liderada por el presidente del gobierno Bodo Ramelow, con el 13%. La SPD recibiría el 7%. Los Verdes, que actualmente gobiernan con la Izquierda y la SPD en una coalición de minoría, no entrarían en el parlamento estatal con el 3%. La FDP tampoco estaría presente en el parlamento.

La formación de la coalición después de las elecciones es probable que sea desafiante según los resultados de la encuesta. La cooperación con la AfD es rechazada por todos los otros partidos, con la CDU también rechazando alianzas con la Izquierda y los Verdes. La única opción de mayoría sería una coalición de CDU, BSW y SPD. Sin embargo, las alianzas con el BSW también son controvertidas dentro de la CDU. Voigt expresó su disposición a discutir.

La encuesta de Infratest dimap para ARD involucró a 1551 electores elegibles en Turingia entre el lunes y el miércoles.

Sajonia, al igual que Turingia, elegirá un nuevo parlamento estatal el domingo próximo, con Brandeburgo siguiendo el 22 de septiembre.

En Sajonia, una potencial coalición entre la CDU y el BSW podría obtener una mayoría estrecha, según sugiere la nueva encuesta, a pesar de las reservas iniciales del líder de la CDU Friedrich Merz a nivel federal. El BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, se espera que obtenga el 14% en las elecciones estatales de Sajonia.

En Turingia, el BSW, con Sahra Wagenknecht al frente, se proyecta para obtener el 17% en las elecciones estatales upcoming, lo que hace que las alianzas con el BSW sean un tema de controversia para la CDU y otros partidos, incluyendo su candidato principal Mario Voigt.

