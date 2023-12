Las luchas por la redistribución de distritos en el Sur vuelven a poner en el punto de mira el futuro de la Ley del Derecho al Voto

Se estaban preparando, dijo, para el examen de alfabetización estatal de la época de Jim Crow, uno de los obstáculos más conocidos para votar que se erigieron antes de que la Ley del Derecho al Voto de 1965 tratara de desmantelar definitivamente la discriminación racial en las elecciones estadounidenses.

Su madre se enfadó porque la persona que iba a administrar el examen apenas sabía leer y escribir, recuerda Courville. "Me dijo: 'No puedo creer que vaya a tener que recitar una parte del preámbulo delante de un hombre blanco que no sabe leer su nombre en letras de cajón'".

Décadas después, Courville, que ahora tiene 80 años, se encuentra en medio de una batalla sobre uno de los pilares restantes de esa ley. Es demandante en una demanda interpuesta por una rama local de la NAACP y otros grupos que pretenden anular una decisión republicana que eliminó el único distrito electoral con predominio de minorías del condado de Galveston (Texas), la comunidad en la que vive desde hace más de 50 años.

Pensé: 'Ya estamos otra vez con gente que intenta quitarnos derechos'", dijo la trabajadora social jubilada sobre la decisión del Tribunal de Comisionados del Condado de Galveston, controlado por el Partido Republicano, de desmantelar su distrito electoral.

El caso de Galveston es uno de una serie de enfrentamientos legales que se han desatado en todo el sur sobre las denuncias de que los republicanos han utilizado el proceso de redistribución de distritos tras el censo de 2020 para trazar líneas que preservan su dominio en la política estatal y local a expensas de los votantes de color, incluso cuando la región se vuelve más diversa y políticamente más competitiva.

Los funcionarios del Partido Republicano que defienden los mapas afirman que se ajustan a las antiguas prácticas de redistribución de distritos en sus estados y a las recientes medidas del Tribunal Supremo de EE.UU. para frenar las políticas basadas en la raza, como el fin de la discriminación positiva en las admisiones universitarias. Y sostienen que los litigantes liberales que impugnan las líneas de los distritos tratan de instrumentalizar la ley electoral para obtener beneficios partidistas.

Hay mucho en juego.

El resultado de las batallas restantes podría determinar el control de los resortes del gobierno, desde la Cámara de Representantes de EE.UU. hasta las comunidades locales, tras las elecciones de noviembre. Los casos también plantean nuevas cuestiones sobre el alcance -y el poder continuado- de una de las leyes de derechos civiles más importantes del país.

Se avecinan nuevos desafíos a la Ley del Derecho al Voto, incluida la cuestión de si particulares como Courville tienen autoridad para emprender acciones legales para poner fin a supuestas violaciones de la ley.

Sorpresa del Tribunal Supremo en Alabama

Estas prolongadas luchas en lugares como Texas, Georgia y Luisiana se están desarrollando durante la primera ronda decenal de redistribución de distritos desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. destruyera en 2013 una parte clave de la Ley del Derecho al Voto.

La llamada disposición de autorización previa de la ley federal exigía a los estados y jurisdicciones locales con un historial de discriminación racial obtener primero el permiso del gobierno federal o de los tribunales antes de promulgar nuevas leyes relacionadas con el voto. Pero hace una década, el Tribunal Supremo puso trabas a los requisitos de autorización previa de la ley, dictaminando que el país había cambiado y que ya no se justificaba una intensa supervisión federal de las elecciones en esos lugares.

Ahora, una de las principales herramientas que les quedan a quienes pretenden hacer cumplir la promesa de la Ley del Derecho al Voto es la Sección 2 de la ley, que prohíbe la discriminación por motivos de raza. Pero, a diferencia de la autorización previa, las impugnaciones de leyes de voto discriminatorias y de los "gerrymanders" raciales en virtud de la Sección 2 sólo pueden presentarse después de que esas leyes hayan sido promulgadas.

En un caso muy sonado de la Sección 2, el Tribunal Supremo de EE.UU. confirmó en junio una impugnación presentada por activistas y grupos de defensa de los derechos civiles contra un mapa del Congreso de Alabama, dando la razón a un tribunal inferior en que la asamblea legislativa del estado, controlada por los republicanos, había violado la Ley del Derecho de Voto al crear un solo distrito de mayoría negra de los siete escaños de la Cámara de Representantes de EE.UU., a pesar de que los negros de Alabama representan aproximadamente el 27% de la población del estado.

La decisión por 5 votos a 4, en la que dos conservadores se unieron a los tres liberales del tribunal para confirmar partes fundamentales de la sentencia del tribunal inferior, sorprendió a muchos observadores del tribunal, que esperaban que éste restringiera aún más la ley federal del voto.

Evan Milligan -un activista de 42 años de Montgomery, Alabama, y uno de los principales demandantes en el caso ante el Tribunal Supremo que ahora lleva su nombre- forma parte de una coalición que impugnó el mapa por diluir ilegalmente el poder político de los negros en su estado del sur profundo.

Milligan, director ejecutivo de Alabama Forward, una organización de derechos civiles con tres años de existencia, explicó que la decisión de presentar una demanda en virtud del artículo 2 había suscitado un intenso debate entre los activistas implicados.

Algunos miembros de la coalición temían que, en su lucha por la redistribución de distritos, basarse en la ya debilitada ley federal pudiera erosionar aún más la Ley del Derecho al Voto. Pero otros insistieron en seguir adelante.

"Teníamos un grupo que argumentaba: 'Aquí está la Ley del Derecho al Voto. Puede que ahora no parezca gran cosa. Puede que sea débil y una cáscara de lo que solía ser. Pero tiene vida. Y no nos vamos a alejar de eso'", dijo Milligan recientemente.

Y los activistas, dijo, siguen decididos a "aguantar" con la ley "hasta que nos la arranquen de los brazos públicamente, en el registro para que toda la historia y el mundo lo vea".

Los casos de redistribución de distritos que habían quedado en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se pronunció en el caso de Alabama, Allen contra Milligan, cobraron vida en los meses posteriores, con resultados diversos.

Nuevas pruebas

En el caso de Alabama, el fallo del alto tribunal se enfrentó inmediatamente a la oposición de los legisladores estatales, que aprobaron rápidamente un nuevo mapa que desafiaba la orden del tribunal federal de crear un segundo distrito de mayoría negra o "algo bastante parecido".

Después de que el Tribunal Supremo rechazara, por segunda vez, los esfuerzos de los republicanos de Alabama por eludir la sentencia, un panel federal de tres jueces aprobó en octubre un nuevo mapa, elaborado esta vez por un experto especial y un cartógrafo externo. Estableció un nuevo distrito electoral en el sur de Alabama con una importante población negra.

Ese mapa se utilizará en las elecciones de 2024 y es probable que dé a Alabama dos legisladores negros en el Congreso por primera vez en la historia del estado y a los demócratas un escaño más en la Cámara de Representantes. En la actualidad, los republicanos tienen una escasa mayoría en la cámara.

(La resistencia del estado ha tenido un alto precio: Sólo el proyecto de trazado del mapa costó a Alabama más de 514.000 dólares, según los registros judiciales).

Las autoridades de Alabama, sin embargo, han prometido luchar contra el uso del mapa en los ciclos electorales posteriores a 2024. Argumentan que los tribunales federales impusieron indebidamente su criterio sobre el de los legisladores estatales que conocen mejor Alabama. Los republicanos del estado dicen que quieren mantener unidas a comunidades similares sin hacer de la raza el factor predominante en los límites del Congreso.

"Si se permite este descarado y divisivo dominio sin ni siquiera un susurro de preocupación por parte de otros sectores, las elecciones al Congreso de Estados Unidos, tal y como las conocemos, nunca volverán a ser lo mismo", afirmó en un comunicado el fiscal general de Alabama, Steve Marshall. "Estaremos agrupados sólo por raza, con condados y ciudades divididos por la mitad - de la misma forma en que fuimos tan injustamente segregados una vez".

Milligan, que remonta sus raíces en el estado a seis generaciones desde la esclavitud, dijo que las próximas luchas legales sobre el futuro del mapa del Congreso simplemente marcarán "el round nº 155 para cualquiera que haya sido negro y viva en Alabama".

"Pero no es una lucha o un combate en el que vayamos a cejar o ceder un ápice en ningún momento a corto plazo", dijo.

En otros lugares, han surgido nuevas disputas sobre el derecho al voto, sobre todo en el Tribunal de Apelación del 8º Circuito de EE.UU., que podrían reducir el alcance de la Ley del Derecho al Voto.

Un grupo de jueces de apelación del 8º Circuito ratificó recientemente la sentencia de un juez federal de Arkansas, según la cual las organizaciones privadas, como la NAACP y la ACLU, y los particulares, como Courville y Milligan, no están facultados para interponer demandas en virtud del artículo 2. Esta facultad corresponde exclusivamente a la NAACP y a la ACLU. La competencia corresponde exclusivamente al Departamento de Justicia de EE.UU., sostuvo el tribunal en una decisión por 2-1.

El fallo echa por tierra décadas de práctica jurídica, incluidos muchos casos del Tribunal Supremo.

En su voto particular, el Juez Jefe del Circuito, Lavenski Smith, nombrado por George W. Bush, señaló que en los últimos 40 años se han presentado al menos 182 demandas en virtud de la Sección 2, de las cuales sólo 15 fueron presentadas exclusivamente por el Departamento de Justicia.

La sentencia del 8º Circuito es un resultado que han buscado los críticos conservadores de la demanda de la Sección 2.

Jason Snead, director ejecutivo de la organización conservadora Honest Elections Project, calificó la decisión de "victoria para el Estado de derecho" y dijo que podría ayudar a frenar lo que considera un abuso de la Ley del Derecho al Voto por parte de litigantes y grupos privados, que según él utilizan la ley para obtener una ventaja partidista.

"Siempre me ha preocupado que se abuse de los tribunales con fines políticos", afirmó.

La cuestión podría llegar al Tribunal Supremo para resolverse, y los críticos del litigio privado han señalado el lenguaje del juez Neil Gorsuch, quien escribió en una opinión concurrente de 2021, que era una "cuestión abierta" si la Sección 2 de la ley permitía un derecho de acción privado.

Algunos abogados de derechos de voto dudan de que el alto tribunal corte los litigios privados, dados los años de precedentes legales sobre el tema.

"Cuando el gobierno local no te escucha, el único lugar al que puedes acudir son los tribunales", dijo Kareem Crayton, director senior de derechos de voto y representación en el Centro Brennan para la Justicia, de tendencia liberal. "Tu capacidad para acudir a los tribunales y defender y reivindicar tus derechos es tan esencial para la Constitución como votar".

En Luisiana, mientras tanto, los legisladores tienen la orden judicial de trazar un segundo distrito electoral de mayoría negra para finales de enero. (Los negros representan aproximadamente un tercio de la población del estado, pero Luisiana sólo cuenta con un legislador negro -que además es el único demócrata- en su delegación de seis miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos).

Y en Georgia, la asamblea legislativa estatal, controlada por el Partido Republicano, aprobó recientemente nuevos mapas legislativos y del Congreso para cumplir una orden judicial federal. Los críticos sostienen que los mapas siguen diluyendo el poder político de las personas de color en un estado indeciso que vio aumentar su población en cerca de un millón de residentes entre 2010 y 2020.

Los residentes minoritarios representaron "todo el crecimiento de la población de Georgia" en esa década, escribió el juez de distrito Steve Jones en su sentencia de octubre, ordenando nuevos mapas. Pero, dijo, el número de distritos congresionales y legislativos de mayoría negra en los mapas trazados inicialmente por la legislatura de Georgia, liderada por el Partido Republicano, había "permanecido igual".

Ahora, Jones debe decidir si las líneas de distritos aprobadas en diciembre por los republicanos del estado cumplen plenamente sus instrucciones. El nuevo mapa del Congreso añadió nuevos distritos de mayoría negra, pero a expensas de los llamados distritos de coalición de minorías, como uno en los suburbios de Atlanta que actualmente ocupa la demócrata Lucy McBath. Los residentes negros, latinos y asiáticos constituyen la mayoría de los votantes en su distrito, pero ninguna raza o grupo étnico domina.

Las disputas en Georgia y el condado de Galveston están suscitando un nuevo debate jurídico sobre si la Ley del Derecho al Voto permite estos distritos de coalición. Los tribunales de apelación están divididos al respecto. En una vista celebrada el miércoles en Atlanta, un abogado del estado de Georgia argumentó que la ley federal sólo protege a un grupo, no a las coaliciones de votantes pertenecientes a minorías. Y el propio Jones señaló que el caso en cuestión se centraba en los derechos de los georgianos negros.

Prometió pronunciarse rápidamente. Las autoridades de Georgia dicen que los mapas deben estar listos el mes que viene para cumplir los plazos de las elecciones de 2024.

Creo que los opositores a la Ley del Derecho al Voto se sorprendieron por lo que ocurrió en Milligan, y creo que tal vez incluso están en un estado de incredulidad y negación de que haya sucedido", dijo Mark Gaber, director senior de redistribución de distritos en el Centro Legal de Campañas no partidista - uno de los grupos de derechos de voto que participan en el litigio de la Sección 2. "Ellos están haciendo una carrera que tal vez no sea la correcta", dijo Gaber. "Están haciendo un intento de que quizás haya una mayoría en el Tribunal (Supremo) que esté dispuesta a dar marcha atrás".

Tratados como ganado

La cuestión de si las protecciones de la Ley del Derecho al Voto se extienden a las coaliciones multirraciales está en el centro de la actual confrontación legal en el condado de Galveston, el último enfrentamiento por la redistribución de distritos en esta comunidad de la costa del Golfo de unos 350.000 habitantes.

Hace más de una década, cuando la autorización previa aún estaba en vigor en Texas, el Departamento de Justicia rechazó un intento de redistribuir los distritos electorales del condado, alegando que diluiría el poder de las minorías.

Pero el proceso de redistribución de distritos del condado tras el censo de 2020 ha suscitado titulares y demandas judiciales -de grupos de derechos civiles y del Departamento de Justicia de EE.UU.-, tanto por la forma en que se trazaron los nuevos distritos electorales como por el propio plan final.

El Tribunal de Comisionados del Condado de Galveston, como se conoce al órgano de gobierno local, celebró una sola audiencia pública sobre el mapa, un evento acalorado, en el que el comisionado Stephen Holmes, actual titular del distrito electoral de Courville, y muchos residentes imploraron a la mayoría republicana que abandonara el plan. En aquel momento, Holmes era el único demócrata y la única persona de color en el Tribunal de Comisionados.

Aunque ningún grupo minoritario constituía la mayoría de los votantes de su circunscripción, los votantes negros y latinos representaban juntos el 58% de la población total de la circunscripción en 2020.

La reunión pública sobre el plan de redistribución de distritos se programó para un día laborable por la tarde, en lugar de por la noche. Y en lugar de reunirse en la sala de reuniones normal de la Corte de Comisionados dentro de un palacio de justicia con capacidad para unas 250 personas, la audiencia se celebró en otro edificio a unas 25 millas de la ciudad de Galveston, en una sala de reuniones que sólo podía acomodar de 65 a 75 personas, según la demanda del DOJ.

No había sala de desbordamiento para las 150 a 200 personas que se calcula que asistieron, lo que obligó a los residentes -algunos de los cuales eran ancianos que utilizaban andadores y sillas de ruedas- a alinearse en los pasillos. Y los participantes, según el DOJ, tuvieron dificultades incluso para oír los procedimientos porque la sala carecía de sistema de sonido.

Courville, activista comunitaria de larga trayectoria y antigua candidata a un cargo local en Texas City (Texas), fue una de las oradoras ese día y denunció airadamente que el mapa "destruía totalmente" su comunidad, según muestran imágenes de la reunión.

"Fue una de las cosas más frustrantes que me he encontrado como adulta", dijo en una entrevista reciente. "Nos trataron como ganado".

Al final, el mapa se aprobó por 3-1, con Holmes como único voto en contra.

Tras el juicio, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Jeffrey Vincent Brown, designado por el expresidente Donald Trump, se puso del lado de los demandantes en Galveston, dictaminando que los mapas iniciales eran "fundamentalmente inconsistentes" con la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Y calificó los acontecimientos en el condado de Galveston de "crudos y discordantes", con los comisionados transformando el distrito de Holmes "del precinto con el mayor porcentaje de residentes negros y latinos al que tiene el porcentaje más bajo."

"Nos sentimos reivindicados", dijo Courville sobre el fallo de Brown.

Su euforia duró poco. La mayoría de la comisión de Galveston ha apelado, argumentando que la Ley del Derecho al Voto "no protege a las coaliciones minoritarias".

Y los jueces del conservador Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE.UU., que anteriormente había dictaminado que la Sección 2 permitía las reclamaciones de coaliciones minoritarias, planean ahora revisar ese precedente.

Ha programado una vista sobre esta cuestión ante el pleno del tribunal de apelación en mayo. El último intento de los grupos de derechos civiles de convencer al Tribunal Supremo de EE.UU. para que interviniera y obligara al gobierno local a utilizar un nuevo mapa a tiempo para las elecciones primarias de marzo fracasó. (El alto tribunal no explicó por qué dejaba el mapa en su sitio, por lo que no está claro si la mayoría pensaba que faltaba demasiado poco para las elecciones para imponer nuevas líneas de precintos o si algunos de los magistrados están abiertos a examinar la cuestión de las coaliciones de minorías).

Mark Henry, el jefe ejecutivo del condado de Galveston, dijo a través de un portavoz que a pesar de "todas las críticas" a las acciones de los comisionados, "parece que los tribunales están de acuerdo con lo que hemos hecho".

(Los funcionarios del condado de Galveston también señalan que la comisión de cinco miembros tiene ahora más representación de minorías que nunca, con otro miembro negro que se une a Holmes en el panel. Ese comisionado, el republicano Robin Armstrong, fue nombrado para cubrir una vacante en 2022 y desde entonces ha ganado el asiento después de postularse sin oposición. El escaño de Holmes está sujeto a reelección el próximo año).

Pero, como resultado de la decisión de la Corte Suprema de no intervenir, las elecciones primarias y generales de 2024 en el condado de Galveston se llevarán a cabo bajo un mapa que el juez de primera instancia dictaminó que había diluido ilegalmente los votos de los residentes negros y latinos del condado.

"No hay justicia", dijo Courville a la CNN tras la decisión del Tribunal Supremo. "Es como si no les importara lo que le hacen a la gente".

Y, después de toda una vida votando, Courville dijo que está considerando no participar en las próximas elecciones locales. "Te cansas de chocar contra estos muros de ladrillo".

Fuente: edition.cnn.com