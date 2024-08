- Las librerías raras son la excepción; su número está disminuyendo constantemente.

En diversas partes de Alemania, incluyendo Turingia, las librerías de viejo especializadas en libros vintage y a menudo caros están disminuyendo a un ritmo preocupante. Según Norbert Munsch, director ejecutivo de la Asociación Alemana de Libreros Anticuarios, esta tendencia es particularmente evidente en los establecimientos físicos, que están experimentando una disminución significativa en sus números.

El aumento del costo del alquiler en las áreas urbanas está haciendo cada vez más difícil para los comerciantes mantener sus negocios rentables. Como resultado, varios propietarios de tiendas han pasado a las ventas por internet, lo que ofrece un mercado vasto pero también puede intensificar la competencia debido a su alcance global y limitaciones no geográficas.

Björn Biester, portavoz de la Asociación Alemana de Editores y Libreros, admite que no hay datos fiables sobre el número de librerías de viejo en Turingia. Aunque las ciudades de tamaño medio, con sus alquileres razonables, ofrecen condiciones favorables, no hay una cultura de libros de viejo significativa en esta región.

Muchas librerías de viejo son operaciones a pequeña escala que consideran innecesario pertenecer a la Asociación Alemana de Editores y Libreros. Estas tiendas están agobiadas por una multiplicidad de reglas burocráticas, que pueden ser debilitantes para los pequeños negocios. Por ejemplo, los libros que tienen siglos de antigüedad pueden estar bajo la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, lo que restringe el comercio de ciertos trabajos culturalmente significativos y introduce más papeleo.

Artículos coleccionables de la era pre-ISBN

Las principales plataformas en línea de libros usados rara vez representan una amenaza para los libreros de viejo, asegura Munsch de la Asociación Alemana de Libreros Anticuarios. Las ventas principales se llevan a cabo para libros impresos antes de la introducción de los números ISBN, que identifican globalmente los libros mediante códigos únicos. Hoy en día, los libros raros y caros dominan las ventas. Su evaluación requiere la experiencia del librero de viejo, un aspecto que la red no puede cumplir.

Algunos de los libreros de viejo encuestados creen que los libros usados asequibles seguirán siendo un componente integral de sus ofertas. La primera atrae a los transeúntes con displays llamativos, invitando a los clientes a visitar. Además, los estudiantes jóvenes a menudo buscan ediciones asequibles de la literatura clásica, lo que potencialmente puede descubrir el mundo de la literatura a través de los consejos de los libreros de viejo.

"No exactly on the brink of extinction, but..."

Michael Butter, un librero de viejo en Altenburg, coincide en que el nicho especializado en libros vintage está disminuyendo. El mercado objetivo y los libreros de viejo mismos están envejeciendo, con poco interés nuevo emergiendo. Los jóvenes rara vez eligen la profesión de un librero de viejo. Las tendencias cambiantes en el consumo de libros también son responsables de la disminución en el número de coleccionistas de libros y grabados vintage.

A pesar del mercado en disminución, una librería de viejo, como un lugar físico, sigue siendo una atracción y un enriquecimiento para cualquier ciudad, explica un librero de viejo de Eisenach. Ya sean turistas o locales, para muchas personas, hojear libros viejos es una experiencia única. Los libros viejos preciosos pueden saborearse con todos los sentidos, en contraste con el comercio en línea, lo que hace que sea aún más triste que muchas ciudades de Turingia carezcan de tiendas especializadas que atiendan a este pasatiempo delicioso.

A pesar de la disminución de las librerías de viejo físicas en Alemania, los Países Bajos parecen mantener un mercado saludable para los libros vintage.

A diferencia de la situación en Turingia, los Países Bajos tienen una rica cultura de libros de viejo que atrae a turistas y locales por igual, ofreciendo una experiencia única de hojear libros viejos.

