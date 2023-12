Las jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol Femenino hacen una pausa a mitad de partido en un acto de solidaridad tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Durante los dos primeros partidos de los tres programados para el miércoles, los jugadores del NJ/NY Gotham FC y del Washington Spirit se juntaron con los brazos entrelazados durante un minuto antes de reanudarse el juego, al igual que hicieron los jugadores durante el partido entre el North Carolina Courage y el Racing Louisville FC.

Los aficionados de ambos partidos ovacionaron y vitorearon a las jugadoras cuando se unieron.

La protesta tendrá lugar durante los tres partidos, según anunció el miércoles la Asociación de Jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. El tercer partido de la noche enfrentará al Portland Thorns FC y al Houston Dash en Portland, Oregón.

La controversia tiene su origen en un reportaje de investigación publicado por The Athletic la semana pasada, en el que jugadoras declaran que el entrenador del Courage de Carolina del Norte, Paul Riley, utilizó su influencia y poder para acosar sexualmente a jugadoras y, en un caso, obligó a una jugadora a mantener relaciones sexuales con él.

En el informe, la ex jugadora Sinead Farrelly describe cómo un Riley casado la obligó a ir a su habitación de hotel para mantener relaciones sexuales. Otro incidente relatado describe cómo Riley coaccionó a Farrelly y a su compañera de equipo Mana Shim para que volvieran a su apartamento y las presionó para que se besaran.

The Athletic pidió a Riley que comentara su supuesta mala conducta, a lo que respondió que las afirmaciones de los ex jugadores eran "completamente falsas". Según The Athletic, Riley les dijo en un correo electrónico: "Nunca he tenido relaciones sexuales ni he hecho insinuaciones sexuales a estos jugadores".

La CNN no ha podido ponerse en contacto con Riley para que haga comentarios.

Las consecuencias del informe han sido importantes. El Courage despidió a Riley. La comisionada de la NWSL, Lisa Baird, dimitió, y la liga de 10 equipos suspendió todos los partidos programados para el pasado fin de semana como consecuencia de las acusaciones contra Riley, que ha entrenado a tres franquicias durante ocho temporadas.

Steve Baldwin, director general y socio gerente del Washington Spirit de la NWSL, también dimitió el martes. Su declaración en Twitter hacía referencia a una reciente petición de las jugadoras como parte de la razón para dimitir.

Poco antes del partido de los Thorns del miércoles, el director general y presidente de fútbol del Portland, Gavin Wilkinson, fue puesto en excedencia administrativa "a la espera de los resultados de la investigación independiente externa, que está en curso", anunció el equipo. La CNN está intentando ponerse en contacto con Wilkinson para obtener más información.

La Asociación de Jugadores de la NWSL dijo en un comunicado que los partidos programados se reanudarían el miércoles, añadiendo el hashtag #NoMoreSilence.

"Hemos tomado la pausa del fin de semana para evaluar", dijo la NWSLPA en un comunicado. "Reconocemos que no procesaremos el dolor de los últimos días en un fin de semana o una semana". En medio de las declaraciones que las ligas y los clubes se apresuran a publicar, nos hemos estado escuchando a nosotros mismos, y entre nosotros."

El propietario del Courage pide disculpas

En una carta enviada el miércoles, el propietario y presidente del North Carolina Courage, Steve Malik, pidió disculpas y se comprometió a crear un entorno seguro para los jugadores.

"Permítanme comenzar diciendo que lamento profundamente nuestra participación en el fracaso a la hora de crear un entorno en el que las jugadoras se sientan seguras y cómodas al dar la cara", dijo Malik en la carta.

Dijo que el club fue informado de una investigación sobre el comportamiento de Riley en 2015, pero que se les "aseguró que estaba en buen estado." No reveló quién se lo aseguró.

Malik declaró que el equipo no tenía conocimiento previo de las "horribles" acusaciones contra Riley hasta el informe de la semana pasada. Malik dijo que el equipo hizo su propia diligencia debida sobre el ex entrenador después de comprar la franquicia dirigida por Riley en 2017, entonces conocida como Western New York Flash.

"Tan pronto como tuvimos conocimiento de las graves acusaciones contra el Sr. Riley, inmediatamente terminamos su empleo. No hay lugar para ese comportamiento y abuso en nuestro deporte y sociedad. Despedir al Sr. Riley fue el primer paso, y seguimos reflexionando sobre cómo podríamos haber sido mejores", declaró Malik.

Farrelly, que habló con la NBC el martes junto a Shim y la delantera de la selección femenina de Estados Unidos Alex Morgan, dijo que el daño que Riley ha causado "se filtra en cada parte" de sus medios de vida.

"Creo que es muy importante y por eso queríamos compartir nuestra historia y compartir con tanto detalle el daño que se hizo a nuestras carreras, pero también quiénes somos como personas", explicó Farrelly, que jugó con Riley en tres equipos diferentes.

"El daño a mi autoestima y a mi forma de verme a mí mismo y de afrontar la vida se filtra en todos los aspectos de tu vida", declaró Farrelly a la NBC.

"Hay muchas pérdidas que vienen con eso y cosas que no voy a recuperar y creo que cuando podemos aprovechar el impacto emocional de simplemente aparecer para tratar de ser tu yo auténtico, realmente puede golpear a casa para mucha gente porque es más grande que el deporte. Se trata de la seguridad en nuestras propias vidas y en nuestros cuerpos, y los jugadores se lo merecen. Todos lo merecemos. Y es algo por lo que lucharemos".

David Close, Jacob Lev y Ben Morse de CNN han contribuido a este reportaje.

