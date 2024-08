- Las investigaciones sobre el presunto sabotaje en el cuartel continúan.

Investigación en curso después de un incidente de seguridad en la base aérea de Colonia-Wahn

La investigación policial continúa tras el incidente de seguridad en la base aérea de Colonia-Wahn. De momento, no hay novedades en el caso, confirmó un portavoz a petición. "La investigación sigue en curso".

La base fue puesta en cuarentena el miércoles tras sospechas iniciales e infundadas de que el suministro de agua pudiera haber sido saboteado. La policía fue alertada por las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) tras ver a una "persona no autorizada" en la base. Sin embargo, no se encontró a nadie inicialmente. No obstante, se descubrió un agujero en una valla que daba acceso a las instalaciones de agua.

Investigación sobre la calidad del agua

La Bundeswehr también informó de "valores anormales del agua" y iniciou investigaciones adicionales, que los expertos dicen que pueden tardar algún tiempo. Hasta que estén disponibles los resultados, se suspenderá el suministro de agua potable en la base. Mientras tanto, la Bundeswehr está utilizando contenedores. No se confirmaron informes de casos de enfermedad entre los soldados tras la verificación.

Inicialmente, la policía investigaba por allanamiento de morada contra personas desconocidas, como se anunció el miércoles. Sin embargo, también estaba implicado el departamento de protección del estado. La fiscalía de Colonia también se refirió a las investigaciones en curso el jueves. "Aún no se han iniciado procedimientos", explicó un portavoz de la autoridad.

