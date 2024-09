Las intensas batallas están actualmente en su punto máximo alrededor de Kurachove, según Sharma.

11:12 Ataques con Drones Causan Daños en la Región del Mar Negro de Odesa

Se están revelando detalles sobre los ataques con drones a gran escala que tuvieron lugar la noche anterior: la fuerza aérea ucraniana declaró que Rusia lanzó un total de 76 drones de combate, de los cuales 72 fueron derribados. La fuerza aérea no revela las consecuencias del ataque. Sin embargo, el gobernador de la región del Mar Negro de Odesa informes daños considerables. Él menciona que algunas estructuras en las afueras de un suburbio de Odesa fueron dañadas debido a los restos de drones. En el distrito de Ismajil, donde Ucrania transporte algunos de sus granos, se atacaron estructuras de almacén. Restos cayeron en Kiev, según informó el gobierno. Una empresa municipal fue alcanzada, pero no se inició ningún incendio.

10:31 Stoltenberg sobre la Reunión Previa a la Guerra: los Rusos Desvirtuaron el Territorio de la OTAN

El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con "Frankfurter Allgemeine Zeitung", habla sobre los últimos esfuerzos diplomáticos para disuadir a Rusia de invadir Ucrania antes de que comenzara el conflicto en febrero de 2022. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que lideró Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron que todas las tropas de la OTAN se retirasen de la parte oriental de la alianza, lo que fue "totalmente inaceptable" para ellos, pero Stoltenberg apoyó el diálogo y así se reunieron una vez más. Los ministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa afirmaron en la reunión que no había planes de guerra y que su país estaba amenazado por Ucrania. Presentaron mapas para mostrar a Rusia rodeada por la OTAN, pero incluso estos mapas contenían inexactitudes. Stoltenberg no sabe si esto se debió a una mala preparación o a una intención. Al mirar atrás, expresa su pesar de que la OTAN y sus aliados no hubieran hecho más para fortalecer militarmente a Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para el ataque de Rusia habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto es imposible de decir."

10:03 Wiegold sobre el Acuerdo: "Lituania Ve una Brigada de Combate Alemana como Apoyo"

Alemania y Lituania firman un acuerdo: asegura que una brigada alemana lista para el combate estará estacionada en el estado balto de la OTAN. El experto militar Thomas Wiegold discute los motivos e implicaciones del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim Fortalece la Cooperación con Moscú

El líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido mejorar la cooperación con Rusia, según informó la prensa estatal norcoreana. Después de las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal norcoreana informó que hubo un amplio intercambio sobre "profundizar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para defender sus intereses de seguridad mutuos", así como la situación regional e internacional. Sin embargo, Pyongyang niega las acusaciones de Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur de que está proporcionando a Rusia armas y misiles para la guerra de Ucrania, descartándolas como "absurdas".

08:59 Armas Potentes para Ucrania? Starmer y Biden Discutirán de Nuevo en la Asamblea General de la ONU

Se espera que pronto se discutan si Ucrania debería tener permiso para usar armas occidentales poderosas contra objetivos en Rusia. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente estadounidense Biden, en la que pospusieron una decisión sobre el tema. Biden y Starmer discutirán este tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más amplio de personas", dijo Starmer. Los medios británicos sugieren que Biden, que teme un conflicto nuclear, está dispuesto a permitir que Ucrania use misiles británicos y franceses con tecnología estadounidense, pero no misiles estadounidenses.

08:23 Zelensky sobre el Plan Presunto de Trump: "Las Declaraciones de la Campaña son Declaraciones de la Campaña"

El candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump ha afirmado repetidamente que podría poner fin al conflicto de Ucrania en un solo día, pero nunca ha presentado un plan. En una entrevista de CNN, se le pregunta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre su interpretación de la declaración de Trump. "No puedo comprenderlo hoy porque no conozco los detalles que él tiene en mente", responde Zelensky en la entrevista que se emitirá el domingo. Su postura es que hay una campaña electoral en curso en EE. UU. "Y las declaraciones de la campaña son declaraciones de la campaña", continúa. "A veces no son muy realistas". Sin embargo, Zelensky también dice que habló con Trump hace dos meses. Durante esa llamada, Trump prometió apoyo a Ucrania, dice Zelensky, añadiendo que fue una buena conversación.

07:27 ISW: Rusia Necesita Más Tropas en Kursk para Expulsar a los Ucranianos

Rusia continúa sus contraataques en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no ve aún una operación a gran escala para expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. El ISW, con sede en Washington, expresa que hasta ahora las autoridades rusas han utilizado principalmente conscriptos mal entrenados y equipados, junto con componentes más pequeños de las fuerzas armadas regulares rusas y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. Una evaluación del think tank indica: "Una contraofensiva rusa para recuperar el territorio capturado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente requerirá más personal y material de lo que Rusia ya ha mobilizado en la zona - especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia de combate".

Según la military ucraniana, Rusia ha estado bombardeando Ucrania con drones Shahed durante toda la noche. La fuerza aérea rusa lanzó varios grupos de drones de ataque, según informó la fuerza aérea ucraniana. Como resultado, se activaron alertas de ataque aéreo en casi todas las regiones del país. Por ejemplo, la región de Odesa resultó afectada, con la marina informando del derribo exitoso de nueve drones allí. Posteriormente, se informaron explosiones en la ciudad de Odesa, según el alcalde. De momento, no se han informado bajas.

05:41 UE Considera Nueva Estrategia para Prorrogar Sanciones

Los diplomáticos de la UE afirman que la Comisión Europea está evaluando actualmente tres enfoques diferentes para la prórroga futura de las sanciones contra Rusia. El congelamiento de los activos del banco central ruso, que desempeña un papel crucial en la concesión de un préstamo de $50.000 millones a Ucrania por parte de los países del G7, ha estado en vigor desde la invasión rusa de Ucrania.

03:40 Escombros de Dron Caen sobre Edificio de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de Telegram que los escombros de un dron habían caído sobre un edificio de la ciudad en el distrito de Obolon, al norte del centro de la ciudad. Los servicios de emergencia se dirigían al lugar, según el comunicado de Klitschko. Antes, en el día, Klitschko había anunciado que las unidades de defensa aérea estaban activas en la zona de la capital.

01:35 Kim Jong Un Expresa Apoyo a Cooperación más Cercana con Shoigu

El líder norcoreano Kim Jong Un prometió al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, una cooperación más cercana. Durante la reciente visita de Shoigu a Pyongyang, los dos líderes habrían mantenido una detallada discusión que habría resultado en un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre cuestiones relacionadas con la "cooperación de seguridad". Shoigu, quien en ese momento era el ministro de Defensa de Rusia, había intentado en un viaje anterior a Pyongyang en julio del año anterior mejorar las relaciones entre Corea del Norte y Rusia.

23:36 Zelensky Planifica Presentar "Plan de Victoria" a Biden en Septiembre

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha programado una reunión para septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden. Durante su aparición en Kyiv, Zelensky anunció que presentaría un "Plan de Victoria" durante la reunión. El plan implica una serie de decisiones interconectadas diseñadas para proporcionar a Ucrania la fuerza militar necesaria para llevar el conflicto hacia la paz. Si bien las guerras de conquista pueden concluir mediante la fuerza o la diplomacia, Zelensky enfatizó que la verdadera independencia de Ucrania depende del apoyo de EE. UU. a una posición fuerte.

22:59 Rusia Cambia Dirección de Ataque al Sur

La lucha continúa en la parte oriental del país, según el ejército ucraniano. Se informaron 115 enfrentamientos, según el informe vespertino del Estado Mayor en Kyiv. Los combates más intensos se estaban librando en la dirección de Kurakhove, mientras que el enemigo permanecía activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk. Kurakhove es un pequeño pueblo situado al sur de Pokrovsk. Durante algún tiempo, Pokrovsk se consideró la principal dirección de ataque de las tropas rusas. Sin embargo, los rusos Recently have been able to achieve minimal territorial gains in this area. Instead, they have shifted their attack axis to the south to capture the mining town of Hirnyk, located near Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avance en Kursk ha Producido el Alivio DeseadoEl avance ucraniano en la región rusa de Kursk está produciendo los resultados deseados, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido contenido, y en Donetsk, la ofensiva rusa ha disminuido. Rusia aún no ha logrado ninguna ganancia significativa en su contraofensiva en Kursk. Las dudas anteriores sobre la reorganización de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk han sido disipadas. Rusia afirma haber recuperado diez pueblos ocupados.

9:30 PM Rusia Utiliza más de 8000 Drones Iraníes contra UcraniaSegún el gobierno de Kyiv, Rusia ha lanzado alrededor de 8060 drones Shahed de Irán contra Ucrania desde el inicio del conflicto. Hasta ahora, ni Rusia ni Irán han emitido declaraciones al respecto. Fue en el otoño de 2022 cuando Ucrania acusó por primera vez al gobierno iraní de suministrar estos drones suicidas.

8:43 PM EE. UU. Evita Hablar sobre Armas de Alcance Largo para UcraniaEn Washington, se especula sobre posibles anuncios sobre la aprobación de armas de largo alcance para Ucrania durante una reunión entre el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU., Joe Biden. Según fuentes de The Guardian, el Reino Unido ha otorgado a Ucrania permiso para utilizar misiles Storm-Shadow. Sin embargo, se espera que la reunión entre estos dos aliados evite discutir este tema, según el informe. "No esperaría una declaración hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, al menos no por parte de EE. UU.", dice John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Él menciona que aún están en discusiones con el Reino Unido, Francia y otros aliados sobre qué tipo de capacidades se ofrecerán a Ucrania. También se niega a proporcionar una respuesta clara cuando se le pregunta sobre posibles cambios en la política de EE. UU. "No me involucraré en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no declarar en un momento específico".

