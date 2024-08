Las instituciones financieras de Wall Street están aprovechando las tasas de interés - el repunte persiste.

Las preocupaciones económicas disminuyen y la disminución de la tasa inicial se acerca. Las acciones de EE. UU. siguen progresando. La reunión de autoridades monetarias en Jackson Hole se espera con ansias. Luego, es posible que se compartan nuevas comprensiones sobre cómo la Reserva Federal evalúa los riesgos entre la restricción y la expansión.

El rally del mercado de acciones de EE. UU. continúa en la nueva semana. Los principales índices cerraron en verde. El Índice Dow Jones aumentó un 0.6% a 40,897 puntos. El más amplio S&P 500 aumentó un 1% a 5,608, mientras que el Índice Nasdaq, centrado en la tecnología, subió un 1.4% a 17,877. Los tres indicadores de mercado registraron su mejor semana del año, después de que los datos económicos inesperadamente fuertes aliviaran las preocupaciones sobre la recesión en la mayor economía del mundo.

La nueva semana comenzó de manera positiva, con expertos atribuyendo esto a la expectativa de la conferencia de bancos centrales internacionales en Jackson Hole, Wyoming. La atención está en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes. Los inversores esperan pistas sobre los próximos movimientos del banco central de EE. UU. "La Reserva Federal recently mentioned that the risks of policy being too tight or too loose are roughly equal," said Phil Blancato, CEO of wealth manager Ladenburg Thalmann. "In that sense, any statement could lead markets to perceive one risk as more pronounced than the other."

"We expect the Fed to reluctantly endorse a 25 basis point cut at its September 18 meeting. The chances of 50 basis points seem low, unless the employment numbers on September 6 show significant weakness," said Andrew Brenner, rates strategist at NatAlliance Securities. The weaker-than-expected index of leading indicators did not impede rate cuts.

AMD adquiere - GM reduce su tamaño - B. Riley busca

En anticipación a las tasas más bajas, el Índice del Dólar cayó un 0.6% a 101.88 puntos. El euro, a su vez, aumentó un 0.5% a 1.1082 dólares. Después de alcanzar un nuevo máximo histórico, el precio del oro retrocedió un poco debido a la toma de ganancias. Mientras tanto, se observó una tendencia a la baja en el mercado de petróleo. El Brent del Mar del Norte y el WTI de EE. UU. disminuyeron aproximadamente un 2.5% a $77.81 y $74.49 por barril (159 litros). La semana pasada, ya habían caído un total de alrededor de un 3% y un 5%. Las persistentes preocupaciones sobre la demanda de China y el próximo fin de la temporada de vacaciones de verano en EE. UU. son algunas de las razones, dijo Hiroyuki Kikukawa de Nissan Securities.

Las acciones individuales destacaron en la anticipación de tasas más bajas. Advanced Micro Devices llamó la atención con otra adquisición. Las acciones del fabricante de chips de EE. UU. subieron un 4.5% después de que la empresa anunciara sus planes de adquirir el fabricante de servidores ZT Systems por $4.9 mil millones. Con esta medida, AMD busca reducir la brecha con el líder del mercado Nvidia en procesadores gráficos (GPUs) de alto margen para IA. Hasta ahora, Nvidia domina alrededor del 80% del mercado mundial de procesadores específicos para IA. Las acciones de HP disminuyeron un 3.6% después de ser degradadas a "Equalweight" por Morgan Stanley. Las acciones de McDonald's vieron una demanda, aumentando aproximadamente un 3.3%. Los analistas del banco de inversión Evercore ISI aumentaron su objetivo de precio, citando los recientes

