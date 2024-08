Las instalaciones de la OTAN en Geilenkirchen emiten una alerta a las 16:20

Claro en la Base Aérea de la OTAN Geilenkirchen: La spokesperson de la Base Aérea de la OTAN Geilenkirchen ha confirmado que el nivel de seguridad ha sido rebajado nuevamente, tras una anterior escalada al segundo nivel más alto debido a una posible amenaza. Con este cambio, las medidas de seguridad del aeropuerto vuelven a those que estaban en vigor desde el inicio de la guerra de Ucrania. La spokesperson se ha negado a discutir la naturaleza de la amenaza. Este segundo nivel en la terminología de la OTAN significa un incidente o evidencia de un posible ataque terrorista contra la alianza. Como medida de seguridad, la mayoría del personal fue enviada temporalmente a sus hogares.

16:01 La Fiscalía Federal Alemana Investiga al Ciudadano Alemán Rico Krieger Liberado La Oficina de la Fiscalía Federal Alemana está investigando a Rico Krieger, un ciudadano alemán liberado de la detención bielorrusa en un canje de prisioneros. Según la oficina, la investigación se centra en acusaciones de causar una explosión. Krieger fue condenado a muerte en Bielorrusia por cargos de terrorismo y actividades de mercenario, pero finalmente recibió un indulto y fue entregado a Alemania. Die Welt am Sonntag alega que Krieger intentó alistarse con el "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, un grupo voluntario bielorruso que ayuda al ejército ucraniano contra la invasión rusa. Debido a esto, supuestamente fue arrestado por el servicio secreto bielorruso. Krieger niega estas afirmaciones.

15:44 Modi Sugiere Negociaciones a Zelensky para Poner Fin al Conflicto El primer ministro indio, Narendra Modi, ha recomendado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que se involucre en conversaciones con Rusia para poner fin al conflicto durante su visita a Kyiv. Modi se ha ofrecido como "mediador" para facilitar la paz. "La resolución sólo se puede encontrar a través de discusiones y diplomacia, y debemos iniciar este proceso de inmediato", ha dicho Modi. Ha animado a ambas partes a reunirse para encontrar una salida al problema, sin exigir explícitamente la retirada de tropas de Rusia. Más detalles aquí.

15:22 El Grupo Wagner se Desintegra un Año después de la Muerte de Prigozhin Según las evaluaciones británicas, un año después de la muerte del comandante ruso del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, su ejército privado está experimentando un progresivo desmantelamiento. Desde el accidente de avión, numerous figures clave han abandonado el grupo, según ha revelado el Ministerio de Defensa británico. "En comparación con su pico de 50,000 efectivos en 2023, Wagner ahora probablemente tenga alrededor de 5,000 efectivos restantes en sus despliegues en Bielorrusia y África", ha afirmado el ministerio. Se informa que muchos antiguos combatientes de Wagner han pasado a las fuerzas armadas rusas o a unidades paramilitares controladas por el Ministerio de Defensa, según analistas militares. Hace un año hoy, Prigozhin falleció en un accidente de avión, dos meses después de instigar la rebelión contra la dirección militar rusa. Todos los otros nueve ocupantes del avión también perdieron la vida.

14:38 ISW: Avance Ucraniano Obliga a la Redistribución de Tropas Rusas Debido al progreso militar ucraniano en la provincia rusa occidental de Kursk, Moscú está redistribuyendo tropas de la región ucraniana del sur que previamente había invadido, según la evaluación de expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. El ejército ruso ha enviado ciertas unidades de la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para reforzar las defensas en Kursk, con publicaciones en línea de soldados redistribuidos como prueba. Sin embargo, Rusia tiende a preservar el eje principal de su asalto en la región ucraniana oriental de Donetsk.

13:59 La Confianza en la Ayuda Alemana a Ucrania se Erode por el Conflicto Presupuestario El conflicto presupuestario dentro del gobierno alemán está disminuyendo significativamente la confianza en la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania, según el experto en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. Se refiere a las discusiones sobre limitar la ayuda alemana y, en su lugar, proporcionar a Ucrania préstamos sin intereses de los activos rusos congelados. Mölling ha afirmado en el podcast "Die Lage" de Stern: "Alemania ha cometido realmente un error, causando un daño internacional considerable". Ha explicado que nadie está seguro de si o cuándo esta estrategia funcionará, y el proceso de entrega de la ayuda a Ucrania sigue siendo incierto.

13:31 Modi Consuela a Zelensky con un Abrazo en su Visita a Kyiv Solo unas pocas semanas después de su controvertido abrazo con el presidente ruso, Vladimir Putin, el primer ministro indio, Narendra Modi, también consuela al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con un abrazo. Modi rinde homenaje en un memorial para los niños ucranianos fallecidos con Zelensky, donde deposita un osito de peluche. India, la nación más poblada del mundo, mantiene su neutrality oficial en el conflicto, no impone sanciones occidentales contra Moscú y repite su apoyo a una solución basada en la diplomacia, pero aún no ha propuesto ninguna medida concreta.

13:03 La Ruta Marítima a Crimea Permanece Cerrada después del Ataque Ucraniano Un día después de un ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, crucial para el suministro de Crimea, sigue siendo inaccesible para el tráfico de ferry. El Ministerio de Transportes de Rusia ha anunciado que los servicios de ferry reanudarán una vez que se complete la limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov. La Crimea ocupada por Rusia es visible desde Kavkaz, lo que lo convierte en uno de los principales centros de tránsito del mar Negro para el suministro de combustible y municiones a Crimea.

12:18 Expertos Rusos: "Eventualmente, Sabremos Cómo Putin Responderá" El presidente ruso, Vladimir Putin, parece bastante reservado ante los avances militares ucranianos en Kursk, según la analista política rusa Ekaterina Schulmann. Ha observado que esto es una respuesta típica de Putin ante noticias no deseadas. Otros expertos en Rusia sugieren que el Kremlin está evaluando actualmente posibles movimientos de retaliación. Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín, advierte: "En algún momento, nos daremos cuenta de cómo Putin responderá".

El depósito de petróleo ruso en Proletarsk, ubicado en la región sureña rusa de Rostov, sigue emitiendo humo. Según el programa de monitoreo de incendios de NASA, la instalación sigue ardiendo hasta el día de hoy. Además, el canal de Telegram Baza, cercano a las autoridades rusas de investigación, también reporta que el incendio sigue activo. Según Baza, el depósito fue atacado nuevamente por un dron ucraniano la noche anterior.

Aunque India, como miembro de BRICS, mantiene relaciones cercanas con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ahora recibe al primer ministro indio Narendra Modi, con Kyiv esperanzado en una mediación para poner fin al conflicto. Según la reportera de ntv Nadja Kriewald, los ucranianos están más ansiosos que nunca por conversaciones de paz debido a la ofensiva de Kherson.

El ejército ucraniano afirma haber derribado 14 de 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. La fuerza aérea informó que el sistema de defensa aérea estaba operativo en las regiones de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy.

La marina ucraniana proporciona comentarios sobre la destrucción de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz. "Otro objetivo militar indiscutible ha sido neutralizado", dice el portavoz de la marina Dmytro Pletenchuk en la televisión ucraniana. El ferry estaba destinado a suministrar combustible al enemigo. El ferry se ha hundido, lo que ha provocado el cese de las operaciones del puerto. Las autoridades locales informan que el ataque tuvo lugar el jueves, lo que provocó un incendio en el ferry. El puerto de Kavkaz, ubicado en el mar Negro, proporciona, entre otras cosas, combustible a Crimea, que Rusia annexó de Ucrania en 2014.

El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, responde a la ofensiva de Kherson y el objetivo declarado de Kyiv de establecer una zona tampón allí. "Imposible. No habrá zona tampón en territorio ruso", cita la agencia de noticias estatal TASS. Simultáneamente, advierte que Moscú no consultará a Washington para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kherson. Acusa a EE. UU. de "probar continuamente la paciencia de los rusos" y tratar de "provocar decisiones emocionales e impulsivas".

Dado que las tropas ucranianas han avanzado en territorio ruso durante las últimas dos semanas, los sentimientos negativos hacia el presidente Vladimir Putin seem a estar aumentando en Rusia. Una evaluación de FilterLabs AI, informada por el "New York Times", sugiere que muchos contribuyentes en línea culpan el avance ucraniano al gobierno ruso y a Putin en particular. "La respuesta de Putin a la incursión fue, en el mejor de los casos, inadecuada, y en el peor, ofensiva", dice Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs. La empresa monitorea las actitudes en Rusia al analizar las redes sociales.

El primer ministro indio Narendra Modi está actualmente en Ucrania, según confirmaron tanto los medios indios como ucranianos. Está programado para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Ucrania busca el apoyo de India ya que juega un papel significativo en la política global. Sin embargo, Kyiv tiene reservas sobre la neutralidad declarada de India. En julio, Modi visitó Moscú y las imágenes de su reunión, que mostraban su abrazo, fueron preocupantes en Ucrania y en varios países occidentales.

El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv Rainer Munz evalúa el riesgo de un incidente nuclear como resultado de la guerra.

07:25 China y Belarus acuerdan fortalecer la cooperación, incluyendo la seguridad

China y Belarus han acordado intensificar la cooperación en sectores como el comercio, la seguridad, la energía y las finanzas, según un comunicado conjunto posterior a la reunión entre el primer ministro chino Li Qiang y el primer ministro bielorruso Roman Golovchenko. Ambos países también buscan mejorar la cooperación en las cadenas de suministro industrial y facilitar el comercio para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el mayor en Asia.

07:00 Ejército ucraniano lamenta la falta de entrenamiento de los nuevos soldados

Los comandantes y soldados ucranianos se quejan de la falta de entrenamiento de los nuevos soldados y la clara ventaja de Rusia en el aire y la munición en el frente este. "Algunas personas se niegan a disparar. Ven a un enemigo en una posición de fuego en una trinchera y se niegan a abrir fuego. Por eso mueren nuestros hombres", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no usan sus armas, son inútiles". Desde mayo, cuando se aprobó una controvertida ley de movilización, se han reportado miles de combatientesDrafted cada mes, con la mayor demanda en la infantería. Sin embargo, hay desafíos logísticos para entrenar, equipar y compensar a tantas personas nuevas.

06:35 Moscú: EE. UU. levantará todas las restricciones de armas para Ucrania Según el embajador de Rusia en EE. UU., Anatoly Antonov, Rusia cree que la administración actual de EE. UU. está preparando el terreno para eliminar todas las restricciones existentes en el suministro de armas a Ucrania sin pensarlo dos veces. "Actúan como quien extiende una mano mientras esconde un cuchillo detrás de la otra", dijo Antonov a la agencia de noticias RIA. También expresó que un diálogo serio con EE. UU. solo es posible si cesan su "comportamiento hostil" hacia Rusia. Además, mencionó que una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris: Trump animó a Putin a invadir Europa La candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha respaldado públicamente a NATO y ha prometido continuar apoyando a Ucrania, que está siendo atacada por Rusia. "Apoyaré firmemente a Ucrania y a nuestros aliados de la OTAN", dijo en su discurso de cierre de la convención del Partido Demócrata en Chicago. Su oponente republicano, Donald Trump, había amenazado con abandonar la OTAN y había animado al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

05:38 Jefe de la Agencia de Redes: "El gobierno federal sigue en alerta máxima" A pesar de que las instalaciones de almacenamiento de gas están completamente abastecidas, el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, aconseja precaución en el consumo de gas. "El gobierno federal sigue en alerta máxima. Debemos seguir siendo cuidadosos", dijo Müller al Augsburger Allgemeine. También señaló que el avance del ejército ucraniano en territorio ruso podría agravar la situación. "No es la propia infraestructura de gas natural lo que está en disputa, sino el área alrededor de esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, que se encuentra a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y es un punto de distribución vital para el gas natural exportado a Europa.

04:40 Modi visita Kiev: "No se puede resolver ningún problema en el campo de batalla" El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará Ucrania por primera vez hoy. Se ha planificado una reunión con el presidente Volodymyr Zelenskyy en la capital, Kiev, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. La India mantiene una postura neutral regarding la invasión rusa, no impone sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los mayores compradores de petróleo ruso barato en el mercado global. Nueva Delhi aboga consistentemente por una resolución a través del diálogo. "La India está firmemente convencida de que ningún problema se puede resolver en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es el mayor desafío para la humanidad", dijo Modi el jueves durante una visita a Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, animó a Modi a jugar un papel mediador en el conflicto.

02:12 Ucrania reporta 53 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un día El ejército ucraniano informó un total de 53 ataques rusos cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país durante todo el jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. Hasta el momento, no ha habido declaraciones del gobierno ruso. Según la información disponible, las tropas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

01:16 Líder de la SPD: Sin entregas de armas, Ucrania sería "eliminada" Justo antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la presidenta del SPD, Saskia Esken, reafirma el apoyo militar de Ucrania contra Rusia. La canciller Olaf Scholz está comprometida con una paz justa y sostenible, dijo Esken a los periódicos del grupo Funke. "Mientras Putin no abandone sus objetivos de guerra contra Ucrania, la paz no se puede lograr diplomáticamente". Esken enlaza sus declaraciones con críticas a la líder del partido BSW, Sahra Wagenknecht. "Si, como Frau Wagenknecht y otros, paráramos hoy las entregas de armas a Ucrania, el país sería invadido mañana y eliminado al día siguiente. Eso tendría consecuencias catastróficas para la seguridad en toda Europa, lo que ciertamente no llevaría a menos armamento y no a la paz".

10:08 NATO Fortalece la Seguridad en la Base Aérea de Geilenkirchen Debido a posibles peligros, NATO aumenta su nivel de seguridad en la base aérea ubicada en Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia. A aquellos que no son esenciales para el despliegue se les ha pedido que abandonen sus puestos, según confirmó un representante de la base. La escalada se basa en información clasificada que sugiere posibles amenazas. "No hay necesidad de entrar en pánico; esto es solo una medida precautoria para asegurarnos de mantener nuestras operaciones cruciales", asegura el representante. Se ha informado de un aumento de la presencia policial en la propiedad. Se mantienen sin revelar detalles adicionales, como el número de tropas desplegadas.

20:07 Ucrania Informa un Ataque contra el Centro de Apoyo de Kursk El ejército ucraniano informa de un nuevo ataque contra las tropas rusas situadas en la región de Kursk. Según el comandante de la Fuerza Aérea Mykola Oleshchuk, utilizaron bombas guiadas estadounidenses de precisión para atacar un centro de apoyo ruso por la tarde. "Destruimos un centro de mando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militares rusos", explica Oleshchuk en un supuesto video que muestra el ataque.

19:43 Se Lleva a Cabo la Primera Reunión Posterior a la Conferencia de la Paz Suiza Según Ucrania, se llevó a cabo la primera reunión posterior a la Conferencia de la Paz en Suiza en junio. Más de 40 naciones y organizaciones se reunieron en una sesión virtual para esta primera reunión de seguimiento. Se están planeando reuniones posteriores de los grupos de trabajo.

La disminución del nivel de seguridad en la Base Aérea de NATO Geilenkirchen no necesariamente indica una disminución de las posibles amenazas. A pesar de volver a las medidas de seguridad anteriores, la base sigue vigilante ante las amenazas persistentes.

En cuanto a la investigación de Rico Krieger, es importante tener en cuenta que las autoridades alemanas están investigando denuncias de causar una explosión, que podría tener relación con actividades terroristas o de mercenarios. La naturaleza exacta del incidente y la participación de Krieger están siendo investigadas por los fiscales federales.

