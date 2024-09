Las instalaciones de almacenamiento de municiones rusas sufrieron daños cerca de Mariupol, Ucrania, aproximadamente a las 20:23.

19:36 Italia entregará en septiembre un moderno sistema de defensa aérea a Ucrania Italia está a punto de entregar un segundo sistema de misiles antiaéreos SAMP/T a Ucrania este mes, según anunció el ministro de Defensa Guido Crosetto en Roma. Este sistema puede monitorear múltiples objetivos simultáneamente e interceptar hasta diez de ellos. Es el único sistema de defensa aérea desarrollado en Europa con la capacidad de interceptar misiles balísticos.

19:02 Información: Rusia despliega 38,000 soldados en la contraofensiva de Kursk Un informe del "Financial Times" sugiere que Rusia está desplegando alrededor de 38,000 soldados en su contraofensiva en la región fronteriza de Kursk, citando a un alto funcionario de inteligencia ucraniano. Aunque algunos soldados han sido retirados del sur de Ucrania, los contraataques aún no son de gran escala, según la fuente. Rusia necesitaría enviar más de sus brigadas curtidas en batalla para lograr éxitos significativos. Previamente, el presidente ucraniano Selenskyj había estimado que se necesitarían 100,000 soldados rusos para repeler completamente la contraofensiva en Kursk.

18:22 Ejército ucraniano intercepta a hombres que huyen del servicio militar en el río Dniéster El ejército ucraniano está experimentando la necesidad de nuevos reclutas debido al conflicto en curso, pero muchos hombres están intentando eludir el servicio militar y huir a países vecinos como Moldavia. A menudo son interceptados en la frontera del río Dniéster.

17:44 Descifrado el misterio de los aviones militares rusos cubiertos de neumáticos En agosto de 2023, los aviones militares rusos comenzaron a ser cubiertos con neumáticos de coche. La motivación detrás de esto remained unclear until a US military official reportedly provided an answer. According to Schuyler Moore, Technical Director at U.S. Central Command, the tires are employed to confuse modern missile targeting systems. "If you put tires on the wings, many computer vision models have trouble recognizing it's an aircraft," Moore stated during a discussion at the U.S. think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). Previously, speculation had arisen that the tires might offer extra protection against kamikaze drones.

16:56 Tropas rusas destruyen mina de carbón ucraniana en Wuhledar Las fuerzas rusas están bombardeando la ciudad minera de carbón ucraniana de Wuhledar, donde están destruyendo una de las minas de carbón más importantes del país. Videos muestran la explosión y el posterior derrumbe de la torre sobre el pozo principal de la mina. Se estima que más de 150 millones de toneladas de carbón están almacenadas en la veta.

16:19 Pistorius ve el gasto en defensa como un desafío Después del fondo especial de 100 mil millones de euros, el ministro federal de Defensa Boris Pistorius es consciente de la necesidad de más financiación para apoyar el presupuesto futuro de la Bundeswehr. "El fondo especial se agotará completamente al final del año", remarked Pistorius después de visitar a las tropas en Saarlouis. "Then we'll see where additional funding comes from." Pistorius highlights the fact that 80 billion euros are allocated in the federal government's financial planning for 2028's budget. "I presume that's the base, because we'll have to secure further funding for procurements and infrastructure by then." Pistorius also emphasizes that securing additional financing remains a significant challenge.

15:51 Ucrania ataca edificios residenciales en Belgorod El ejército ucraniano continúa sus ataques en ciudades rusas, apuntando a Belgorod cerca de la frontera compartida. Varios coches y un edificio residencial han sido quemados y destruidos, con ocho personas heridas.

15:14 Maniobras navales: buques chinos llegan a Vladivostok Después de anunciar ejercicios militares conjuntos, dos buques de la guardia costera china han llegado a Vladivostok en el Lejano Oriente de Rusia, según informes rusos. Los buques chinos están en Vladivostok por invitación de la patrulla fronteriza rusa, según una explicación del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Los ejercicios tienen como objetivo "profundizar la cooperación estratégica entre las fuerzas militares chinas y rusas", según Beijing aclara. Las fuerzas navales y aéreas de ambos países participarán en el ejercicio "North-Joint 2024" en los mares de Japón y Ojotsk frente a la costa rusa. Además, China participará en el ejercicio más grande de Rusia "Ocean-2024".

14:39 Baerbock advierte: si cae Ucrania, entonces también caerá Moldavia En opinión de la ministra federal de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock, apoyar a Ucrania también garantiza la supervivencia de Moldavia. "Everything we do to support Ukraine also contributes to stabilizing Moldova's situation", said Baerbock during a meeting of the Moldova Partnership Platform in Chisinau's capital. "It's clear that the primary concern of the people here is that if Ukraine falls, Moldova will likely be next."

En el asalto ruso a Ucrania, un gran número de soldados han resultado heridos y muertos en ambos bandos, según el análisis del periódico estadounidense "Wall Street Journal". Los soldados ucranianos han sufrido alrededor de 80,000 muertos y 400,000 heridos, según el periódico, citando una estimación confidencial ucraniana. Rusia, por su parte, se estima que ha sufrido alrededor de 600,000 bajas - 200,000 muertos y 400,000 heridos - según las estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, según el periódico. Ni el gobierno ucraniano ni el ruso divulgan oficialmente sus propias cifras de bajas.

Rusia está fortaleciendo su poder militar para una fuerza de 1.5 millones de soldados mediante un decreto. Según el analista del Kremlin Rainer Münz, este movimiento significa más que solo el conflicto de Ucrania. Él discute de dónde Rusia está obteniendo estos soldados adicionales.

El Kremlin está justificando los planes de ampliar su ejército para convertirlo en el segundo más grande del mundo debido a las amenazas crecientes en sus fronteras. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lo afirmó en una conferencia de prensa con periodistas, explicando que el aumento de amenazas en la periferia de sus fronteras es la causa. Esto se debe a un entorno hostil en sus fronteras occidentales e inestabilidad en sus fronteras orientales, lo que requiere medidas apropiadas. El presidente Vladimir Putin ordenó el lunes aumentar el tamaño regular del ejército ruso en 180,000 soldados a 1.5 millones de soldados activos, lo que lo convertiría en el segundo ejército más grande del mundo después de China.

El gobierno de Kyiv quiere atacar la logística militar rusa - aeropuertos militares, centros de comando, infraestructura. En la nueva RTL/ntv Trendbarometer, el 64 por ciento de los encuestados se opone a la entrega de armas occidentales que también podrían atacar objetivos en lo profundo de Rusia. El 28 por ciento apoya la entrega de tales misiles. Solo existe una mayoría para la entrega de tales misiles entre los simpatizantes de los Verdes (53 por ciento) y el FDP (58 por ciento). Solo el 34 por ciento de los simpatizantes del SPD y el 31 por ciento de los simpatizantes de la Unión apoyan este paso. Entre los simpatizantes del BSW, es del 0 por ciento y solo del 4 por ciento entre los simpatizantes de la AfD. El 61 por ciento de los simpatizantes del SPD y la CDU/CSU se opone a tales entregas de armas. El 91 por ciento de los simpatizantes de la AfD y el 97 por ciento de los simpatizantes del BSW rechazan la transferencia de armas de largo alcance. El rechazo es significativamente más alto en el este, con el 83 por ciento en comparación con el 61 por ciento en el oeste.

El sospechoso Ryan Wesley Routt, relacionado con el intento de asesinato de Donald Trump, expresó años atrás su deseo de matar a Vladimir Putin y Kim Jong-Un, según informó el "Wall Street Journal", citando a la enfermera Chelsea Walsh. Ella trabajó en Ucrania en 2022 y se encontró varias veces con Routt. Walsh lo describió como el "americano más peligroso" que conoció durante su tiempo en Kyiv. Se dice que intentó unirse a brigadas voluntarias y luchar junto a las fuerzas ucranianas.

El controvertido documental "Rусские в войне" se mostrará después de todo en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Anteriormente, los organizadores hablaron de "amenazas significativas" debido a la película y anunciaron que "Rусские в войне" no se mostraría en el festival. La cineasta ruso-canadiense Anastasia Trofimova pasó varios meses con tropas rusas en la frontera de Ucrania para la película. El embajador ucraniano en Canadá critica la decisión, stating que el festival está sirviendo como plataforma para la propaganda rusa.

El embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaev, ha expresado reservas sobre posibles negociaciones de paz en la guerra con Ucrania. Él afirmó que primero se necesita un plan de paz. Solo entonces Rusia puede ver en qué medida este plan coincide con sus propias vistas. Los comentarios de Nechaev siguen declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, quien anteriormente había expresado su deseo de acelerar los esfuerzos hacia una resolución pacífica.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) está ayudando a Ucrania a prepararse para el invierno debido a las preocupaciones sobre la seguridad energética, ya que Ucrania enfrenta un invierno potencialmente duro con numerosos ataques aéreos rusos en la infraestructura crítica que causan cortes de energía, calefacción y agua. El PNUD planea ayudar a minimizar las interrupciones del suministro a la población, incluyendo la provisión de generadores de gas.

En la región ucraniana de Sumy, que fue atacada por drones Shahed rusos esta mañana, 280,000 personas siguen sin electricidad. Mientras que la fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 16 drones, los que lograron pasar causaron daños a la infraestructura crítica.

El comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano declara que las tropas rusas han ejecutado brutalmente a un prisionero de guerra ucraniano desarmado. "Las tropas rusas ejecutaron brutalmente a un POW ucraniano desarmado, con las manos atadas detrás de la espalda usando una espada", afirmó un experto ucraniano. La brutalidad y la salvajismo rusos son inconcebibles. Una fotografía del soldado caído, que muestra la espada utilizada en el acto horrendo grabada con "Por Kursk", se difundió hoy en las redes sociales. Los fotógrafos ucranianos Konstantin y Vlada Liberova comparten imágenes de soldados ucranianos que han sobrevivido a la cautividad rusa.

09:02 El comandante checheno comenta la ofensiva de Kursk

La sorpresa invasión ucraniana de la región fronteriza de Kursk a principios de agosto tomó a Moscú por sorpresa. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinov difundió optimismo en su canal de Telegram: "Quedémonos tranquilos, agarra algo de snacks y disfrutemos viendo a nuestros muchachos demol

here.)

08:01 Ucrania: Rusia Bombardea Instalaciones Energéticas en Sumy desde el AireUcrania informa sobre otro gran ataque con drones por parte de Rusia. La defensa aérea derribó 34 de 51 drones rusos durante la noche, según informes de la fuerza aérea. Los drones estuvieron activos en cinco regiones. Las autoridades locales también informan que las instalaciones energéticas en la región nororiental de Sumy fueron objetivo. Se interceptaron 16 drones rusos allí, y la infraestructura crítica, incluidas las sistemas de suministro de agua y los hospitales, se conectó a sistemas de energía de emergencia. Los equipos de emergencia actualmente están reparando los daños.

07:37 Ucrania: Rusia Sufre 1020 Pérdidas en las Últimas 24 HorasRusia ha sufrido 1020 bajas, incluidas muertes y heridos, en las últimas 24 horas, según el Estado Mayor de Ucrania. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, esto eleva el total de pérdidas rusas a 635,880. En las últimas 24 horas, se dañaron o destruyeron seis sistemas de artillería y dos tanques, así como seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Ucrania Ataca Aeropuerto Militar RusoEl aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones de ataque ucranianos anoche, según informes del Kyiv Post, que publicó videos con explosiones. En el aeropuerto se encuentran estacionados bombarderos estratégicos armados con misiles y desplegados para atacar ciudades ucranianas.

06:35 Stoltenberg Abraza Debate sobre Armas de Largo Alcance para UcraniaEl secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, da la bienvenida al reciente debate global sobre permitir que Ucrania use armas occidentales de largo alcance para atacar territorio ruso. "Es decisión de cada aliado, pero es importante que coordinemos estrechamente, como lo hacemos", dijo Stoltenberg a LBC. Ucrania ha estado solicitando esta autorización durante semanas para atacar centros de comando, aeródromos e infraestructura dentro de Rusia. El noruego expresó su preocupación por el riesgo de escalada del conflicto, stating, "Pero aún creo que el mayor peligro es que Putin gane en Ucrania".

06:13 Facebook y WhatsApp Prohíben Canal de Propaganda Rusa RTMeta, la empresa que posee Facebook, está impidiendo la difusión de la propaganda del estado ruso a través de medios como el canal de televisión RT a nivel mundial. RT (anteriormente Russia Today) y organizaciones afiliadas quedarán prohibidas en las aplicaciones de Meta, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp. RT ya ha sido bloqueado en la UE desde la primavera de 2022 debido a la desinformación sobre la invasión rusa de Ucrania.

05:33 Lukashenko Concede Amnistía a 37 Presos en BielorrusiaEl líder autocrático de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, concedió la amnistía a 37 presos. La oficina presidencial de Bielorrusia declaró que estos internos fueron condenados por "extremismo" -una carga comúnmente utilizada en Bielorrusia para etiquetar a los críticos del gobierno. Entre los perdonados hay seis mujeres y varios individuos con problemas de salud. No se han proporcionado más detalles sobre la identidad de los 37 presos perdonados. En los últimos dos meses, Lukashenko ha ofrecido clemencia a numerosos presos que fueron arrestados por protestar contra el régimen. En mitad de agosto, redujo las sentencias de 30 presos políticos, seguido de otros 30 perdones en septiembre. En cada ocasión, el líder bielorruso insistió en que los presos habían mostrado arrepentimiento y habían solicitado misericordia.

03:11 Informe de la ONU: Peoramiento de la Situación de Derechos Humanos en RusiaLa Organización de las Naciones Unidas ha declarado que los derechos humanos están siendo continuamente violados en Rusia. Según un informe de la ONU, Mariana Katzarova, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de Rusia, dice que existe una estructura establecida y respaldada por el estado para violar los derechos humanos. Este sistema está diseñado específicamente para sofocar la sociedad civil y la oposición política. Las personas que critican las acciones de Rusia contra Ucrania o expresan opiniones disidentes están siendo sometidas a castigos más duros. Katzarova estima que al menos 1372 personas han sido condenadas injustamente y encarceladas durante largos períodos por cargos fabricados. Estas personas, incluidas activistas de derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra, son sometidas a tortura mientras están bajo custodia. Algunos presos políticos están aislados en celdas, mientras que otros son admitidos a la fuerza en clínicas psiquiátricas. Según un empleado, el número real de víctimas podría ser aún mayor.

23:24 Suecia Asumirá el Papel Principal en la Presencia Propuesta de la OTAN en FinlandiaLa OTAN está planeando establecer una presencia militar en la región norte de Finlandia, con Suecia potencialmente liderando esta iniciativa. Esto implicaría un modelo distintivo de fuerzas terrestres multinacionales de la OTAN, conocido como Forward Land Forces (FLF), similar al de los países vecinos de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa sueco Pål Jonson, junto con su homólogo finlandés Antti Häkkänen, anunció este plan en una rueda de prensa en Estocolmo. Jonson expresó su gratitud por haber sido elegido por Finlandia para servir como la "nación marco" para esta presencia, stating that this will boost the overall security of NATO.

