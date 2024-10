Las instalaciones de almacenamiento de combustible de Crimea están en llamas.

El día del cumpleaños de Putin, Ucrania decide atacar una de sus regiones preferidas, la ilegalmente anexada Crimea. Una instalación petrolera en Feodosia se incendia tras ataques con drones. Las columnas de humo del incendio son visibles a lo largo de la costa sur.

Según informes, drones ucranianos encendieron una importante instalación de almacenamiento de petróleo en la península de Crimea, que Rusia había anexado. La administración local declaró una "emergencia técnica", sin informes de heridos. No se reveló la causa del incidente. El ejército ucraniano confirmó el ataque a una instalación petrolera en Feodosia durante la noche.

El canal de noticias de Telegram Baza informó varios tanques de combustible en llamas. Los residentes de Feodosia también compartieron videos del incendio en las redes sociales, atribuyéndolo a ataques con drones. Las columnas de humo emanando de la costa sur de Crimea eran visibles a distancia.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante la noche en la península. Se informaron explosiones y fuego antiaéreo en la ciudad puerto de Sebastopol y en las bases aéreas rusas de Belbek y Saki. Según el Ministerio de Defensa de Moscú, se derribaron 21 drones ucranianos durante la noche, 12 de ellos en Crimea.

Rusia respondió con drones de combate durante esa noche también. Por la mañana, se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal hacia varios objetivos. Se informes sugieren que los restos de un misil caído acabaron en Kiev, según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram.

Como parte de su defensa contra la invasión rusa, Ucrania Frequently targets oil infrastructure behind enemy lines, aiming to sabotage their fuel supply. It also habitually targets Crimea with unmanned aerial and naval vehicles, causing damage or destruction to several vessels there. Two years ago, on October 8, coinciding with Putin's birthday, it managed to inflict damage on parts of the Crimean Bridge.

El incidente de la instalación petrolera en Feodosia tuvo lugar en la controvertida región de Crimea. A pesar de que la administración local declaró una "emergencia técnica", Ucrania reclamó la responsabilidad del ataque a la instalación petrolera en Feodosia.

Lea también: