Las innovaciones potenciales que Apple podría presentar el 9 de septiembre

Apple está organizando un evento el 9 de septiembre con el eslogan "Es hora de brillar". Se sabe ampliamente que la nueva serie iPhone 16 será la protagonista, pero parece que hay algo más importante en juego. Esto se sugiere en el lema del evento.

El secreto ya ha salido a la luz: Apple ha enviado invitaciones para un evento el 9 de septiembre con el lema "Es hora de brillar". Aunque todos están emocionados por los próximos modelos de iPhone, parece que hay más en este evento que solo nuevos teléfonos. Tal vez Tim Cook y su equipo presenten una variedad de nuevos dispositivos. Pero esta vez, el software podría robar el espectáculo.

Un iPhone brillante

Ese parece ser el sugerido por el eslogan del evento. "Brillar" y "Showtime" encajan bien con las características rumoreadas de los próximos iPhones. Al encender Siri con la Inteligencia Artificial de Apple, la pantalla podría brillar en los bordes, a juego con los colores de la invitación del evento.

Apple probablemente presente sus nuevas funcionalidades de IA que serán parte de iOS 18. Pero había informes hace cuatro semanas de que los nuevos iPhones podrían no ser tan inteligentes desde el principio. Muchas características de IA podrían necesitar ser lanzadas en una actualización posterior de iOS 18.1.

Progreso constante

Aún no está claro qué características estarán disponibles a nivel global, fuera de EE. UU. y las regiones de habla inglesa. La Ley de Mercados Digitales (DMA) aplica aquí, por lo que Apple anunció anteriormente que las nuevas funciones de IA se lanzarían más tarde en estas regiones. La ley, entre otras cosas, obliga a las grandes empresas tecnológicas a compartir su tecnología con la competencia.

El cuarteto de iPhone 16 podría analizar y resumir textos en inglés, organizar correos electrónicos y mensajes, y generar emojis personalizados (Memojis). Pero Cook y su equipo podrían sorprendernos con anuncios adicionales el 9 de septiembre.

Botones con propósito

Si hablamos de hardware, los nuevos iPhones parecen estar pasando por algunos cambios importantes. No solo los modelos Pro, sino también los estándar podrían obtener un botón de acción para comandos rápidos como la traducción de texto.

Todos los cuatro recién llegados podrían tener un botón de cámara en el lado derecho para más que solo disparar. Con sensores táctiles, podrías ajustar el enfoque o el zoom con el nuevo botón.

Los modelos estándar, este año el 16 y el 16 Plus, podrían estar reforzados para manejar la Inteligencia de Apple. Podrían obtener un chip A18, como el dúo de la cima iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Y podrían grabar footage 3D para la Apple Vision Pro.

Pros, más grandes y mejores

Aunque los modelos estándar probablemente tendrán menos características, los modelos Pro podrían tener exclusivas para destacarse. Los procesadores de los Pros probablemente serán más potentes, y los dos buques insignia -el iPhone 16 Pro y el 16 Pro Max- podrían tener pantallas más grandes, 6.3 y 6.9 pulgadas, en comparación con los teléfonos actuales.

Mejores pantallas también podrían estar en la lista de características de los Pros. Bordes más delgados, pantallas OLED más eficientes y hasta lentes micro para mejorar la brillantez podrían estar en la lista de características de los Pros.

Más que solo iPhones

El Apple Watch podría ser más grande en su décima generación. Los modelos de 45 y 49 milímetros se rumorean que están en obras. Pero no serán más gruesos que la serie 9 actual, que viene en 41 y 45 milímetros. El Apple Watch SE y Ultra también podrían recibir actualizaciones menores.

Los AirPods también se esperan que causen revuelo el 9 de septiembre. Dos modelos podrían estar en las cartas - una actualización de AirPods regular y una variante Pro con cancelación de ruido activa (ANC). Un AirPods Max de segunda generación podría anunciarse pero más tarde, no durante este evento.

Otros dispositivos, incluyendo un nuevo iPad Mini y nuevas computadoras Mac con un chip M4, también podrían recibir actualizaciones. El Mac mini podría obtener un diseño más compacto, mientras que el MacBook Pro y el iMac probablemente tendrán más potencia.

