Las industrias siderúrgicas alemanas buscan ayuda

Energía Costosa, Economía Fracasando y Competencia Despiadada: La Industria del Acero Lucha por un Costoso Renacimiento Verde. A pesar de que el Gobierno ya Ha Proporcionado Miles de Millones en Ayuda, el Estado, las Empresas y los Sindicatos Quieren Más que Dinero.

Durante la Conferencia del Acero en Duisburg, los once estados alemanes con instalaciones de acero instaron al gobierno federal a establecer un entorno propicio para preservar la industria del acero alemana. Se requiere energía asequible y abundante hidrógeno verde, junto con la Asociación Alemana del Acero y la IG Metall. También es necesaria la protección comercial para proteger a los fabricantes de las importaciones de bajo costo, principalmente de Asia.

La industria del acero alemana está en apuros. Esto se debe a la convergencia de una economía débil, altos costos de energía y importaciones de bajo costo, especialmente de Asia. Al mismo tiempo, se espera que la industria se vuelva más verde. La industria del acero actualmente representa alrededor del siete por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero totales de Alemania. La industria espera resolver este problema adoptando nuevos métodos de producción de acero utilizando hidrógeno neutral en cuanto a clima. La construcción de estas instalaciones de gran escala está siendo subvencionada por el gobierno con miles de millones de euros. Esto es para convertir una tercera parte de la capacidad de producción a energía neutral en cuanto a clima para 2030.

Los estados alemanes productores de acero, conocidos popularmente como la Alianza del Acero, consisten en Baden-Württemberg, Baviera, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Sarre, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Estos estados se reunieron en Duisburg a invitación del Ministro de Economía de Renania del Norte-Westfalia, Mona Neubaur, para la Conferencia Nacional del Acero junto con otros representantes políticos, empresariales y sindicales.

Miles de Empleos Amenazados

Se entregó entonces el Plan Nacional del Acero al Ministro Federal de Economía, Robert Habeck. Habeck destacó que la producción de acero alemán es "el punto de partida para muchas cadenas de valor significativas" y, por lo tanto, "también es un impulsor crucial para las industrias clave como la automoción y la ingeniería mecánica, y su transformación". En la descarbonización de la industria del acero, Alemania y la UE son "pioneros globales", agregó Habeck.

"Se trata de muchas cadenas de valor que comienzan aquí y fortalecen nuestra economía", explicó el Presidente del Gobierno de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst. "La competencia internacional se ha intensificado: precios de la energía más altos, sobreoferta global y la necesidad de hacer la producción neutral en cuanto a clima son desafíos que solo se pueden superar con una modificación de las condiciones marco y colectivamente".

Recently, there have been growing concerns about the deteriorating state of the industry in Germany and substantial job losses. Before the Steel Conference, the President of the Bundestag, Bärbel Bas, had warned about the potential closure of several steelworks with 10,000 jobs at ThyssenKrupp's steel division.

Ambientalistas Ven una "Oportunidad Potencial"

Los empleados esperan "una posición clara tanto del gobierno estatal como del gobierno federal sobre cómo manejarán la transición al acero verde", dijo Bas en el WDR. Se requiere ayuda adicional del estado a largo plazo para la transición del carbón al hidrógeno como fuente de energía.

El CEO de SHS-Stahl-Holding-Saar, Stefan Rauber, criticó al gobierno federal por abandonar la industria. "No es suficiente gastar miles de millones en subvenciones para las acerías", dijo a la revista de negocios "Capital". La industria energética en su conjunto necesita un precio de electricidad industrial bajo y competitivo a nivel internacional, de lo contrario, "perderemos competitividad y arriesgaremos miles de empleos".

La organización ambientalista Germanwatch declaró que una "transición bien orquestada a la neutralidad climática" podría ser "una auténtica oportunidad para el sector" en la situación actual. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad, "la política y la industria deben colaborar decididamente: con un roadmap claro y condiciones marco seguras para la transición, para que la oferta y la demanda de acero verde entren en una espiral ascendente".

Los estados alemanes del acero, reconociendo la lucha de la industria del acero, instaron al gobierno federal a crear un entorno propicio con energía asequible y abundante hidrógeno verde. A pesar de la ayuda del gobierno, también abogan por la protección comercial para proteger a los fabricantes de las importaciones de bajo costo.

Preocupado por las posibles pérdidas de empleos, el CEO de SHS-Stahl-Holding-Saar criticó al gobierno por no proporcionar un precio de electricidad industrial bajo y competitivo a nivel internacional, temiendo una pérdida de competitividad para la industria energética.

