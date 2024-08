- Las ideas de un médico experto sobre el conducto auditivo infantil

"Papá, ¿puedo tener pendientes como mis amigos también?" - una solicitud común de numerosos niños después de ver a sus compañeros en la guardería o la escuela adornados con brillantes aros. Pero, ¿es apropiado conceder este deseo a los pequeños? La perforación de orejas para niños y incluso bebés no es recomendada por Jakob Maske, un pediatra de Berlín y portavoz de la Asociación Alemana de Pediatras y Médicos de la Juventud. Sin embargo, a menudo encuentra a bebés menores de un año con las orejas perforadas en su práctica.

"La perforación de orejas invade la autonomía física de un niño. Por lo tanto, solo se recomienda para niños que pueden tomar esa decisión por sí mismos", dice Maske. Es importante que los niños sean lo suficientemente mayores para comprender que el procedimiento puede ser doloroso y evaluar las consecuencias. "No es el caso de un niño de 4 años, pero perhaps around 14 or 15, when children can make mature decisions for themselves."

Los estudios de perforación también tienen en cuenta la edad de los niños: "Many studios set a minimum age of 14 and require the consent of both parents", informed the German Society for Piercing (DGP) to stern. El bienestar del niño y la preservación de su integridad son consideraciones principales.

Bajo la aparentemente inocente punzada en el lóbulo de la oreja yace ciertos peligros. Los niños pueden mostrar una alergia al níquel en los pendientes. En la UE, las regulaciones sobre el uso de níquel están establecidas por la Ley de Químicos. También hay niveles máximos de níquel en los primeros pendientes para perforaciones. Sin embargo, estudios, como los realizados por la Oficina Federal de Protección al Consumidor, han demostrado que estos límites se superan con frecuencia. Y la alergia al níquel es una alergia de contacto, lo que significa que el cuerpo responde negativamente al contacto con el material. Puede causar picazón, hinchazón, enrojecimiento, dolor, ampollas o papulas alrededor del sitio de contacto.

Perforación de Orejras Inapropiada para Niños Pequeños

Sin embargo, no es el único riesgo. Los agujeros de las orejas perforadas sirven como heridas pequeñas, permitiendo la entrada de patógenos. "Las infecciones pueden propagarse, y los lóbulos de las orejas están cerca de la región cerebral, por lo que los padres deben asegurarse de que no haya infecciones graves", advierte Maske. Otro riesgo es que los niños pequeños puedan sacarse los pendientes o que se les enreden durante el juego, lesionando el lóbulo de la oreja. "Estos accidentes a menudo resultan en pendientes alojados en el lóbulo de la oreja, requiriendo extracción quirúrgica", informó el pediatra.

Para reducir el riesgo de infecciones, los padres deben asegurarse de que el procedimiento sea higiénico. Esto significa esterilizar las herramientas necesarias, usar guantes, desinfectar el área y limpiar la piel. "Recommend a location for ear piercing is challenging because it's not a medical field. Whether it's a jeweler or a piercing studio, the hygienic conditions must be right", says Maske. It's also important to use health studs as the initial earring. They facilitate the healing process in the puncture channel, says Maske. Proper aftercare guidelines should also be provided.

According to DGP, a reputable piercing studio can generally be identified by the following characteristics:

Hygiene: It should utilize sterile disposable materials and instruments.

Jewelry:

Jewelry should be packaged sterilely and crafted from suitable materials, such as titanium.

Consultation:

Those seeking an ear piercing should be notified about the risks and aftercare procedures.

Qualification:

The piercers should be thoroughly trained and experienced.

References:

The reviews of other customers can provide insights.

Cuidado posterior adecuado es esencial

Las perforaciones de orejas pueden realizarse utilizando una pistola para perforar orejas o una aguja. La DGP se opone a que se realicen perforaciones de orejas con una pistola para perforar orejas. "Una aguja puede realizar una perforación más delicada y precisa que un disparo rápido con la pistola sin punta de aguja. La piel sufre menos irritación y traumatismo como resultado."

Las orejas perforadas Recently require around 6 to 12 weeks to heal. As a result, they should only be touched with thoroughly washed hands to minimize the risk of germs and dirt entering the piercing channel. Regularly cleaning the jewelry both front and back with an appropriate disinfectant and maintaining the piercing canal as dry as possible to hinder germ growth in fresh wounds is also crucial. During hair washing, ensure no shampoo or other care products come into contact with the piercings.

"During the healing phase, strong mechanical stimuli such as wearing headgear, headphones, or sleeping on the recently pierced ear should be avoided", suggests DGP. Minimizing stimuli to the recently pierced area aids in its healing. The new earrings should not be moved or twisted in any manner. "It has been proposed that doing so will cause them to grow together with the ear, but this is a myth", says DGP.

It's also important to monitor the ear piercings during the healing phase to detect any signs of infection early on. "Parents should watch for redness around the piercing, swelling, and warmth. These are the typical indicators of an infection", says pediatrician Jakob Maske. If pus emerges from the wound, a medical professional should be consulted immediately. It's best to seek medical help even at the initial signs of redness, says pediatrician Jakob Maske.

