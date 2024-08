- Las horas inquietantes en Solingen: "Todo es distópico"

Después de incontables horas recorriendo la ciudad, las pequeñas llamas de las velas luchan por sobrevivir frente a una iglesia en Solingen. De repente hace fresco, hay un viento amargo y, aunque es agosto, la gente sigue llegando y encendiendo velas nuevas. Y un gran cartel muestra la pregunta: "¿Por qué?"

Sin embargo, la tranquilidad se vio perturbada un viernes por la noche cuando tres personas perdieron la vida en un horrendo ataque con arma blanca en el festival de la ciudad de Solingen, el "Festival de la Diversidad". Los acontecimientos que se desarrollaron en las horas siguientes, algunos esperados y otros no, transformaron no solo la ciudad, sino también a sus aproximadamente 160,000 habitantes. A última hora del sábado, se detuvo a un sospechoso, creyéndolo el autor. Un individuo de 26 años de origen sirio. Estaba marcado por la sangre.

El escenario del crimen, actualmente bajo bloqueo, es donde Philipp Müller se encuentra a la mañana siguiente. Müller ayudó a organizar la celebración del 650 aniversario que Solingen iba a celebrar. En la noche terrible, lo contactaron. Fue testigo de las víctimas revividas. Vio a los muertos.

De festival a escena del crimen

"Esas horribles imágenes quedaron grabadas en mi mente durante todo el día anterior", reconoce. Y siendo honesto, también tomó una copa. Ahora, con un tono de extrañeza, se centra de nuevo en la organización. Los instrumentos musicales aún están en el escenario donde ocurrió el ataque. Quiere devolverlos a la banda. Inclusive las luces del escenario aún están encendidas. "Propusimos apagarlas. Pero la policía dijo: Es una escena del crimen", dice Müller. Entiende la importancia de la investigación forense, pero también menciona: "Es todo inquietante".

Desde el horrendo incidente, Solingen ha estado viviendo una pesadilla. El atacante desapareció después del ataque y permaneció elusivo. No había imágenes de cámaras de vigilancia de la policía. El atacante seguía siendo un fantasma, dejando la situación llena de incertidumbre y confusión. Tan oscuro como fue la noche del crimen, el ministro del Interior de NRW, Herbert Reul (CDU), hizo una aparición. El canciller federal Olaf Scholz (SPD) exigió un castigo duro para el autor. La ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD), llegó al día siguiente, acompañada del presidente del gobierno de NRW, Hendrik Wüst (CDU), y -una vez más- Reul. Lo calificó de despreciable y dijo: "No nos dejaremos fragmentar en momentos así, sino que nos mantendremos unidos y evitaremos que un ataque tan espantoso divida la sociedad".

Sin embargo, los residentes de la ciudad no solo están preocupados por las posibles divisiones, sino también por la amenaza inmediata. Las autoridades no pueden compartir mucha información con la población preocupada. ¿Hay una foto publicable del atacante? No. ¿Cuál fue el móvil? Es difícil determinar. Las redes sociales están inundadas de comentarios. Otras ciudades cancelan sus festividades. En Solingen, hay tensión. Mucha gente se pregunta: "¿Puedo salir aún? ¿El atacante sigue merodeando por la ciudad? ¿O se ha ido, dejando también pistas de su ausencia?"

Noticias de actividades policiales en todo el país están haciendo titulares. El sábado por la noche, la policía registró un centro de refugiados en Solingen. Pero no fue hasta tarde en la noche que llegó un momento de alivio. Un sospechoso se entregó, diciendo que era el atacante. No lo atraparon en Berlín, Hamburgo ni en el extranjero, sino justo cerca del escenario del crimen -a solo unos cientos de metros de distancia.

Según el informe de Spiegel, el individuo llegó a Alemania a finales de 2022 y presentó una solicitud de asilo. Estos detalles fueron confirmados más tarde por la Agencia de Prensa Alemana. Su deportación fue infructuosa el año pasado. El grupo terrorista IS asumió la responsabilidad del acto.

El miedo y la ira están aumentando en la ciudad. "Solingen parece estar en el punto de mira con frecuencia", admite un residente con un suspiro. En marzo, cuatro personas murieron en un incendio en un piso de un ático, supuestamente provocado por un antiguo inquilino. En junio, un individuo provocó una explosión al dejar caer un recipiente lleno de alguna sustancia frente a un establecimiento de Solingen. La memoria colectiva de la ciudad recuerda un ataque con fuego en 1993 en el que cinco mujeres y niñas turcas fueron asesinadas por extremistas de derecha.

Estos trágicos sucesos no pretendían eclipsar las celebraciones del 650 aniversario. Solingen aspira a proyectar una imagen positiva, llamándose a sí misma "La Ciudad del Cuchillo de Alemania" debido a su rica historia en la producción de cuchillos, navajas y tijeras, especialmente espadas y daggers durante la Edad Media. La ciudad también alberga el "Museo Alemán del Cuchillo". Tratar con esta historia reciente se vuelve complicado.

Sin embargo, no es solo Solingen la que debe lidiar con estos eventos, sino que el país en su conjunto deberá encontrar formas de procesarlos. Los incidentes cada vez más frecuentes de ataques con cuchillos llevaron a la ministra del Interior Faeser a proponer leyes más estrictas de control de armas, una propuesta que hasta ahora ha sido rechazada por el FDP. Además, pronto habrá elecciones estatales en Sajonia y Turingia. La migración ya es un tema constante.

"Todo cambió ahora"

El servicio religioso festivo previsto para el 650 aniversario de la ciudad de Solingen estaba programado para el domingo por la mañana. Fue rápidamente cambiado por un servicio memorial, al que asistieron muchas personas. "Todo ha cambiado ahora", resume el pastor Friederike Höroldt. "Sentimos nuestra impotencia y nuestra falta de poder en estos días".

El codirector del festival, Philipp Müller, no quiere sucumbir a la impotencia. Cuando se le pregunta si podría haber una celebración el año que viene dados los últimos acontecimientos, responde: "¡Por supuesto! Eso es tradición - después del festival, antes del festival. Estoy decidido a eso. Hablaremos con todos los involucrados. Luego veremos si podemos celebrar de nuevo aquí el próximo agosto".

