Historia de resiliencia: A pesar de pasar dos semanas perdido en el mar y luchar contra un tifón en Japón, un pingüino curioso llamado Pen logró nadar una impresionante distancia de 28 millas. Su cuidador describió la situación de supervivencia como un "milagro en la vida real". Avance médico importante: Un medicamento comúnmente utilizado para tratar el VIH ha demostrado aparentemente reducir significativamente el riesgo de infección en las personas que recibieron una inyección cada seis meses. Gilead planea utilizar los datos del ensayo clínico para iniciar el proceso de aprobación del medicamento en varios países. Enigma de la extinción masiva: Hace trescientos millones de años, la Tierra presenció una tragedia sin precedentes conocida como el Gran Muriendo que llevó a la extinción de más del 90% de todos los organismos vivos. Una nueva teoría sugiere que un fenómeno climático prolongado pudo haber desempeñado un papel crucial en esta catástrofe. Delicias cinematográficas: ¿Listo para disfrutar de alguna entretenida calidad esta otoño? Relájate y disfruta de las mejores películas y programas de televisión. Descubrimiento arqueológico desconcertante: Durante años, los investigadores han trabajado incansablemente para desentrañar los secretos detrás de un misterioso descubrimiento en una cueva en Francia, que creen que podría iluminar por qué los neandertales se extinguieron.

🌪 Rescate heroico: Un individuo heroico nadó a través de las aguas inundadas para romper una ventana y salvar a un conductor atrapado durante el huracán Francine en Nueva Orleans.

• Trump anuncia su rechazo a asistir a otro debate presidencial• El comisionado de policía de NYC renuncia a medida que se intensifican las investigaciones en torno al círculo interno del alcalde• Harvey Weinstein es acusado de nuevas alegaciones de agresión sexual

4.7

👟 Un terremoto poderoso sacudió Los Ángeles y el sur de California, con varios réplicas reportadas.

🔎 Fantasías de la moda: Las celebridades llamaron la atención en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, mostrando algunos estilos excepcionales.

Revisa tus armarios de la cocina: Consumer Reports descubrió niveles altos de plomo en 12 marcas de cinnamon y mezcla de especias.

🌟 Dominio de distancia: La ciclista estadounidense Lael Wilcox estableció un nuevo récord como la mujer más rápida en dar la vuelta al mundo. Completó el viaje de 18,125 millas en solo tres meses y medio.

✈️ ¿Qué programa de recompensas de aerolínea Recently ranked as the best in the world?

🌊 Por otro lado: Los coches del metro abandonados una vez llenos de commuters ahora descansan a 65 pies debajo del Océano Atlántico, convirtiéndose en hábitats para peces curiosos, tortugas marinas en peligro de extinción y coral. Este proyecto es parte de la iniciativa de la Georgia Department of Natural Resources para cultivar hábitats de arrecifes y proteger la vida silvestre.

🧠 Respuesta a la pregunta de trivia: El programa de recompensas de Air France y KLM Flying Blue consiguió el primer lugar en los rankings del mundo de Point.me de los programas de recompensas de aerolíneas.

