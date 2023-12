Lo más destacado

Las hermanas Williams se citan en Indian Wells

Las hermanas Williams se reúnen en Indian Wells tras el boicot

Serena Williams juega su primer torneo oficial desde que fue madre

Serena aventaja a Venus 17-11 en sus enfrentamientos

El primer torneo oficial de Serena Williams desde que fue madre en septiembre se vio interrumpido por su hermana mayor Venus en Indian Wells.

En el pasado, Indian Wells, el mayor torneo de tenis fuera de los majors, ha tenido un significado especial para las hermanas tras un incidente en 2001, cuando Venus y su padre Richard fueron abucheados por los espectadores cuando se dirigían a sus asientos para la final de Indian Wells.

Serena se enfrentaba a Kim Clijsters y, aunque ganó, los aficionados vitorearon su doble falta al principio del partido y parecían estar detrás de la jugadora belga.

Richard Williams declaró a USA Today que sufrió insultos racistas y Venus diría más tarde que "oyó lo que oyó". Serena admitió que lloró en el vestuario durante "horas" tras derrotar a Clijsters.

La reacción de los aficionados en California se produjo después de que Venus se retirara de su semifinal con Serena justo antes del combate, alegando una lesión de rodilla.

"Creo que Indian Wells deshonró a Estados Unidos", dijo Richard Williams.

Charlie Pasarell, entonces director del torneo, dijo en el mismo reportaje de USA Today que no descartaba que Richard Williams hubiera sido víctima de abusos racistas.

Posteriormente, Serena se mantuvo alejada de Indian Wells hasta 2015, mientras que Venus no regresó hasta un año después.

Reflexionando sobre su partido con Venus que nunca se jugó en Indian Wells hace tantos años, la nueva mamá Serena dijo el sábado: "Literalmente, ni siquiera pensé en ello. Se me ha olvidado por completo. En primer lugar, hace 17 años parece que fue hace una eternidad. Vaya".

Salvo sorpresas de última hora, las dos se enfrentarán el lunes por 29ª vez y Serena, que ahora tiene 36 años, recordó su primer duelo en Compton, el suburbio de Los Ángeles a unos 130 kilómetros al oeste de Indian Wells donde crecieron las dos hermanas.

"Fue en juveniles", dijo Serena. "Creo que yo tenía unos ocho años. Ella tenía diez. Me ganó, me ganó bien. Pero fue muy amable.

"Me dio el trofeo porque estaba muy enfadada. Siempre he sido una mala perdedora, pero ella ha sido increíble. Puedo aprender mucho de ella.

"Tenemos muy buenos recuerdos. ¿Mi partido favorito contra ella? No creo que tenga un partido favorito. Definitivamente no tengo un partido favorito. Realmente aborrezco cada vez que jugamos, pero disfruto de la batalla cuando estoy ahí fuera. Es sólo que después no me gusta tanto".

Récord ajustado

Pocas han tratado tan bien a Serena -la ganadora récord de 23 Grand Slams- como Venus, como demuestra su historial de enfrentamientos directos.

Las hermanas han dicho a menudo que la otra hermana tenista es su rival más dura. Serena lleva una ventaja de 17-11 y se ha impuesto en cinco de sus seis últimos enfrentamientos. Será la primera vez que se enfrenten en un torneo de primer nivel desde su primer encuentro, cuando Venus derrotó a Serena en la segunda ronda del Abierto de Australia de 1998.

Pero Indian Wells marca el primer torneo de Serena desde que venció a Venus en la final del Abierto de Australia 2017, después de haber dado a luz a su hija Alexis Olympia en septiembre pasado y revelar a CNN que casi murió después debido a una embolia pulmonar que desencadenó complicaciones.

LEA: Serena gana en su regreso al tenis

Serena Williams gana en su regreso al tenis

Serena Williams admitió sentirse oxidada en sus dos primeras rondas contra Zarina Diyas y Kiki Bertens: "Está jugando muy bien y perfeccionando su juego. Cuando falla, no es por mucho".

Cuando Serena falla algunos de esos golpes, dice que no está siendo tan dura consigo misma como en el pasado pensando en su hija.

"Olympia tiene montones de imágenes en las que no soy amable conmigo misma. Así que pienso: 'Vale, tengo que dejar de ser tan negativa, aunque sea duro'", explica.

Visita nuestra página de tenis para ver más historias de tenis

"Sí, he llegado muy lejos. Hubo momentos en los que, literalmente, estaba en la cama del hospital y pensaba en ello. Y pienso: 'Serena, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien pase lo que pase'. Así que creo que eso también me está ayudando'".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com