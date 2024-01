Las giras de tenis quitan puntos del ranking en Wimbledon por la decisión de prohibir jugar a rusos y bielorrusos

Este año, sin embargo, los circuitos profesionales masculino y femenino, junto con la Federación Internacional de Tenis (ITF), han optado por suprimir los puntos de clasificación del Grand Slam.

Los anuncios de suprimir los puntos de clasificación, realizados por separado el viernes por la Asociación de Tenis Femenino (WTA), la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la ITF, se producen tras la decisión de los organizadores del torneo de prohibir a rusos y bielorrusos jugar en la edición de este año.

"La postura que estamos adoptando tiene que ver con la protección de la igualdad de oportunidades que las jugadoras de la WTA deben tener para competir como individuos", señala un comunicado del Presidente y Director General de la WTA, Steve Simon. "Si no adoptamos esta postura, entonces abandonamos nuestro principio fundamental y permitimos que la WTA se convierta en un ejemplo para apoyar la discriminación basada en la nacionalidad en otros eventos y en otras regiones del mundo". La WTA seguirá aplicando sus normas para rechazar este tipo de discriminación".

"La discriminación por parte de torneos individuales simplemente no es viable en un Tour que opera en más de 30 países", dijo un comunicado de la ATP.

"Valoramos enormemente nuestras relaciones de larga data con Wimbledon y la LTA y no subestimamos las difíciles decisiones a las que nos enfrentamos al responder a la reciente orientación del Gobierno del Reino Unido. Sin embargo, señalamos que se trataba de una orientación informal, no de un mandato, que ofrecía una opción alternativa que habría dejado la decisión en manos de los jugadores individuales que compiten como atletas neutrales a través de una declaración firmada. De hecho, nuestras conversaciones internas con los jugadores afectados nos llevaron a la conclusión de que ésta habría sido una opción más aceptable para el Tour."

La ITF, al anunciar que retiraba los puntos de clasificación para las pruebas de Wimbledon júnior y en silla de ruedas, declaró: "Esta difícil decisión se ha tomado como medida de protección que defiende el principio de entrada abierta a la competición internacional basada en el mérito y protege la integridad de las competiciones internacionales de tenis de la ITF. La posición de la ITF sigue siendo que los atletas rusos y bielorrusos siguen siendo elegibles para participar como atletas neutrales".

El AELTC, que es una filial del All England Lawn Tennis and Croquet Club, dijo en un comunicado el viernes que mantiene su decisión. Los organizadores de Wimbledon dijeron en abril que no se permitiría a rusos y bielorrusos competir en el torneo de este año.

"Como hemos dicho anteriormente, tras considerar detenidamente diversos factores, y obligados a actuar de acuerdo con las directrices del Gobierno británico, hemos llegado a dos conclusiones firmes que han constituido la base de esta decisión", dice el comunicado del AELTC.

Y proseguía: "No estábamos dispuestos a tomar ninguna medida que pudiera poner en peligro la seguridad personal de los jugadores o de sus familias. Creemos que exigir declaraciones por escrito a jugadores individuales -y eso se aplicaría a todos los jugadores relevantes- como condición para entrar en las circunstancias de alto perfil de Wimbledon conllevaría un escrutinio y un riesgo significativos".

"Además, seguimos sin estar dispuestos a aceptar que el éxito o la participación en Wimbledon se utilicen en beneficio de la maquinaria propagandística del régimen ruso, que, a través de sus medios de comunicación estatales estrechamente controlados, tiene un historial reconocido de utilización del éxito deportivo para apoyar una narrativa triunfante dirigida al pueblo ruso.

"Por lo tanto, deseamos manifestar nuestra profunda decepción por las decisiones tomadas por la ATP, la WTA y la ITF al eliminar los puntos de clasificación para el Campeonato. Creemos que estas decisiones son desproporcionadas en el contexto de las circunstancias excepcionales y extremas de esta situación y de la posición en la que nos encontramos, y perjudiciales para todos los jugadores que compiten en el Tour.

"Estamos considerando nuestras opciones, y nos reservamos nuestra posición en este momento. También estamos en conversaciones con nuestros colegas del Grand Slam".

Fuente: edition.cnn.com