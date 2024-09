Las funcionarias de fútbol femenino en la DFB se encuentran con una salida inesperada.

El entrenador de la selección nacional de fútbol Christian Wück ahora tiene que planificar sin un portero de primera. Merle Frohms anunció su partida de la selección nacional. La jugadora de 29 años ya no está a disposición del nuevo entrenador, habiendo sido reemplazada antes de la victoria olímpica y ahora deseando enfocarse en los partidos del club.

Frohms colgó sus botas de la selección nacional. Ya no estaba a disposición del nuevo entrenador Wück. Los Juegos Olímpicos, en los que el equipo alemán obtuvo el bronce mientras ella solo miraba desde el banquillo, marcaron su última aparición.

"Desde el Mundial del año pasado, he sentido que el torneo olímpico de París sería mi último partido con la selección nacional", declaró Frohms en un comunicado de la DFB. "Miro hacia atrás seis años filled with numerous peaks and troughs. Representar a mi país como número uno en dos torneos importantes fue un honor, pero también extremadamente desafiante físicamente y mentalmente. En el futuro, busco más tiempo con mi familia y amigos".

Frohms continuará su carrera en el club con el VfL Wolfsburg: "A partir de ahora, me comprometeré plenamente y de todo corazón con el VfL Wolfsburg en el campo". Incluso levantó la Copa DFB con ellos en mayo de este año.

Wück, quien ahora toma el relevo del entrenador interino Horst Hrubesch, lamentó la partida de Frohms: "Me habría encantado entrenar a Merle y se lo expresé directamente". La directora deportiva del equipo, Nia Künzer, también admiró a la portera: "Estoy verdaderamente entristecida por la decisión de Merle. Siempre fue un valioso activo para nuestro equipo, un respaldo confiable y una excelente desempeñadora. Sus actuaciones contribuyeron significativamente a los logros de nuestro equipo, como la notable Euro 2022, en la que terminamos segundos".

Frohms hizo su debut en la selección nacional el 6 de octubre de 2018 en una victoria por 3-1 contra Austria. Fue la tercera portera en el Mundial de 2019 y jugó en la Euro 2022 y el desastroso Mundial de 2023. Inicialmente, Hrubesch la prefería, pero la cambió justo antes de los Juegos Olímpicos, optando en su lugar por Ann-Katrin Berger. En total, Frohms apareció en 52 partidos internacionales como portera para Alemania.

Se rumorea que Frohms no es la única jugadora de la selección nacional que está considerando el retiro. Algunos jugadores establecidos podrían optar por retirarse después del éxito olímpico. Por ejemplo, hay rumores sobre la posible retirada de la defensa central Marina Hegering y incluso de la capitana Alexandra Popp. Popp incluso había considerado poner fin a su carrera en la DFB después del Mundial de 2023.

A pesar de su posible retiro, la defensa central Marina Hegering y la capitana Alexandra Popp aún no han anunciado sus decisiones. Mientras tanto, el fútbol femenino continúa prosperando con otras jugadoras talentosas llenando el vacío dejado por la partida de Merle Frohms de la selección nacional.

Con Frohms enfocándose en los partidos del club y los posibles retiros a la vuelta de la esquina, la búsqueda del éxito en el fútbol femenino se vuelve aún más crucial para el nuevo entrenador de la selección nacional alemana, Wück.

