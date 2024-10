Las fuerzas rusas están a unos 7 kilómetros de Pokrovsk.

19:30 Zelensky Rinde Soldados en Kursk

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita a los combatientes que participan en la ofensiva en Kursk, una región rusa en la frontera de Sumy. Un video muestra a Zelensky entregando honores a los soldados en un búnker subterráneo, acompañado por el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrsky. Zelensky les dice a los soldados: "En una guerra prolongada, no se trata solo de motivar a nuestro personal, sino de motivar al mundo entero y convencerlos de que los ucranianos podemos ser más fuertes que el enemigo". Sus esfuerzos en Kursk han "inspirado a quienes nos apoyan con armas". La ofensiva en Kursk lleva casi dos meses y Kiev ha proporcionado pocos detalles últimamente. Mientras tanto, en la región oriental de Ucrania de Donetsk, las tropas rusas han avanzado recientemente. Rusia informes con frecuencia la captura de asentamientos, mientras que el ejército ucraniano se ha retirado recientemente de Wuhledar.

18:53 Incidentes con Baerbock Afectan a Periodista Ruso

Un incidente con un reportero de televisión estatal rusa durante una conferencia de prensa de la canciller alemana Annalena Baerbock en la Asamblea General de la ONU en Nueva York tiene consecuencias para el periodista. "El comportamiento del periodista en cuestión violó las pautas de acceso a los medios", explica el departamento de acreditación de la ONU. Como resultado, su estado de acceso ha sido degradado, lo que requiere que pase por un punto de control de seguridad y enfrente restricciones de acceso en la sede de la ONU en cada visita. En el terreno de la ONU, el reportero se acercó a Baerbock mientras ella se dirigía a un evento de medios y le hizo una pregunta. Baerbock señaló la conferencia de prensa próxima. El reportero persistió en seguirla y finalmente se paró junto a Baerbock mientras ella preparaba su declaración. Baerbock luego ordenó firmemente al hombre que se uniera a otros periodistas para iniciar el evento de prensa. El embajador ruso ante la ONU, Nebensia, exige la reversión de la decisión, afirmando que el reportero no acosó a Baerbock ni se comportó mal. Describe un enfrentamiento con un miembro de la delegación alemana durante el incidente como un "ataque" contra el ruso.

18:11 Putin Abierto a Diálogo con Biden

El Kremlin ha mostrado interés en una conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden. La agencia de noticias estatal rusa TASS informes que Biden dijo anteriormente que era posible que él se involucrara en discusiones con Putin en los márgenes de la cumbre del G20 en noviembre en Brasil. Sin embargo, duda sobre la presencia de Putin. TASS ahora cita al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, diciendo que no se han llevado a cabo discusiones entre Moscú y Washington sobre este asunto. "No se han llevado a cabo discusiones y no existen condiciones en este momento". Peskov agrega: "El presidente ha expresado repetidamente su disposición a todos los contactos". La perspectiva de que Putin, contra quien la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto, asista ha sido un tema en cada cumbre del G20 desde que comenzó el conflicto. El presidente brasileño Lula dijo en el otoño de 2023 que le corresponde al sistema de justicia brasileño decidir si detiene a su homólogo ruso si asiste a la cumbre.

17:26 Residente de Crimea Sentenciado a Larga Pena de Prisión por 'Traición'

Un tribunal en Sebastopol en la península de Crimea ha sentenciado a un residente de la territorio ucraniano ocupado por Rusia a 14 años en un campo de trabajo estricto por 'traición'. El hombre de 47 años es acusado de proporcionar información sobre las posiciones y armas del ejército ruso al ejército ucraniano, según la fiscalía. Desde el inicio del conflicto, miles de personas en Rusia han sido sentenciadas a prisión, multadas o amenazadas con castigos bajo cargos similares.

16:42 Jefe de Comisión Médica Acusado de Fraude

El líder de una comisión médica en Ucrania es sospechoso de ganar varios millones de euros al emitir certificados de discapacidad fraudulentos para hombres saludables. Durante registros en su apartamiento y lugar de trabajo en Chmelnytskyi, la policía incautó más de cinco millones de euros en efectivo. Otros dos millones de euros se encontraron en cuentas extranjeras, según la Oficina de Investigación del Estado. La mujer también adquirió numerosas propiedades de lujo y vehículos. Durante los registros, los investigadores descubrieron listas que contenían los nombres de hombres que habían obtenido enfermedades falsas. La mujer de 64 años enfrenta hasta 12 años de prisión, según informes de los medios. Al mismo tiempo, se realizaron arrestos simultáneos en la región oriental ucraniana de Kharkiv, donde 13 médicos son sospechosos de emitir certificados de discapacidad a más de 400 hombres por un total de más de 2.200 euros por persona. Leer más aquí.

16:00 Gobernador de Kherson: Muere Mujer Mayor por Drone Ruso

El gobernador de la región de Kherson informa sobre una víctima civil. Una mujer de 75 años murió cuando el ejército ruso atacó Kherson con un drone por la tarde.

15:49 Wagenknecht y Wadephul elogian a Woidke, Voigt y Kretschmer por su iniciativa en UcraniaA pesar de las críticas de la mayoría, Sahra Wagenknecht, presidenta del BSW, valora la propuesta conjunta sobre Ucrania de Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, de Brandeburgo y Sajonia, junto con Mario Voigt, presidente de la CDU de Turingia. Wagenknecht la considera una "contribución astuta y distinta" y así lo expresó en el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". También aprueba el diputado de Asuntos Exteriores de la CDU, Johann Wadephul, quien elogia la propuesta como "responsable" ya que se ajusta a las directrices fundamentales: reconocer la violación de Rusia del derecho internacional, mantener la firmeza de la UE y la OTAN, y buscar una resolución solo compatible con la Carta de las Naciones Unidas. El artículo marca una "línea roja", y Wadephul advierte que no habrá cooperación con el BSW si se cruza esta línea. Él interpreta el movimiento como un "intento serio de tender un puente durante las posibles negociaciones de la coalición mientras se preservan los principios". La cooperación simultánea entre los principales políticos de la CDU y la SPD se identifica como un "símbolo poderoso". Leer más aquí.

15:30 La propuesta de Ucrania de políticos del este enfrenta retroalimentación: "Se están negociando principios por el mantenimiento del poder"Friedrich Merz, líder de la CDU, se opone a la petición de los líderes del este para intensificar los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Ucrania está luchando por su propia supervivencia. Debemos seguir apoyándola, teniendo en cuenta nuestros intereses. Las negociaciones solo tendrán lugar si ambas partes están preparadas", informó Merz al "Süddeutsche Zeitung". La crítica proviene del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, Michael Roth. Si el artículo de los tres líderes designados era una oferta de paz para las negociaciones con el BSW, Roth aconseja extrema precaución, citando la alianza entre Sahra Wagenknecht y las últimas elecciones estatales. La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann declara a la "Rheinische Post": "Surge la impresión de que los valores liberales de nuestro país se están negociando por la retención del poder a corto plazo y la campaña política". Los líderes de Sajonia, Brandeburgo (Michael Kretschmer de la CDU y Dietmar Woidke de la SPD) y el presidente de la CDU de Turingia, Mario Voigt, publicaron un artículo de opinión en el "Frankfurter Allgemeine Zeitung" abogando por un alto el fuego en Ucrania y pidiendo al gobierno federal que dialogue con Rusia. Leer más aquí.

15:05 Análisis post mortem: el supuesto "ballena espía" probablemente murió por enfermedadEn contra de las alegaciones de los activistas de los derechos de los animales, el supuesto "ballena espía" encontrada en Noruega probablemente no fue disparada. Los expertos veterinarios que realizaron una autopsia en la ballena beluga concluyeron que una infección bacteriana fue la causa probable de la muerte, possibly originada en una herida en su boca. El Instituto Veterinario Noruego y los expertos forenses de la policía determinaron que las heridas cutáneas superficiales en el mamífero marino no eran heridas de bala, ni se descubrieron balas o fragmentos de metal. La ballena fue detectada por primera vez en Noruega en 2019, adornada con un arnés y una cámara, con la inscripción "Equipo de San Petersburgo". Se especuló sobre si era una 'ballena espía' rusa o de terapia. Encontrada muerta en una bahía noruega en agosto de 2024, dos organizaciones de protección animal supusieron que había sido asesinada y presentaron una denuncia basada en las lesiones.

14:33 Ataques repetidos con drones: Kyiv informa dañosLa fuerza aérea de Ucrania revela que fue objetivo de drones rusos durante la noche, con la infraestructura esencial como objetivo. Según la fuerza aérea, se lanzaron 19 drones, de los cuales nueve fueron derribados y siete más fueron perturbados por interferencias electrónicas. El estado de los tres drones restantes es desconocido. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informa que un edificio residencial en la capital resultó dañado, lo que provocó una rápida extinción del fuego. En la región sureña de Jersón, el gobernador Yaroslav Yanushevych informó múltiples ataques a instalaciones críticas, instalaciones de servicios públicos y 35 hogares privados, lo que resultó en una fatalidad y cuatro heridos.

14:04 El Kremlin: "Kyiv sigue jugando con fuego" "Kyiv sigue jugando con fuego, y supuesto que los funcionarios de la IAEA, naturalmente llamaremos su atención a esto", dice el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a Reuters, refiriéndose a la Agencia Internacional de Energía Atómica. El jueves, las fuerzas rusas afirmaron haber encontrado un drone ucraniano cerca de la planta nuclear de Kursk, con algunos medios de comunicación internacionales informando sobre un incendio a varias millas de distancia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, negó previamente que Ucrania hubiera desplegado armas cerca de la planta nuclear.

13:11 Ucrania: ataque incendiario destruye la sede del FSB en NovosibirskUn ataque incendiario a la sede de la agencia de seguridad interior rusa FSB en Novosibirsk tuvo lugar el 3 de octubre. Un video compartido por la inteligencia militar ucraniana parece mostrar a una persona encendiendo el fuego y siendo consumida por las llamas ella misma. Las fuentes de noticias rusas confirman el incendio.

12:34 Rusia: Muere trabajador de la planta nuclear de Zaporizhzhia en explosión de coche bombaUn individuo responsable de la planta nuclear controlada por Rusia en Zaporizhzhia murió en una explosión de coche bomba. El servicio de inteligencia ucraniano publicó un video que muestra la explosión del coche, afirmado que el "jefe de seguridad" de la planta nuclear, Andriy Korotky, fue la víctima. Korotky supuestamente era un "criminal de guerra" que cooperaba voluntariamente con los ocupantes rusos, denunciando a empleados proucranianos de la planta nuclear, según el servicio de inteligencia. La dirección pro-rusa de la planta nuclear confirmó la muerte de Korotky y la calificó como un "ataque terrorista ordenado por Kyiv". El director de la planta nuclear, Yuri Chernichuk, lo describió como un "ataque temerario" que "debe enfrentar consecuencias". Según el Comité de Investigación de Rusia, un dispositivo explosivo fue colocado debajo del coche de Korotky en su residencia y detonado cuando se marchaba.

12:02 Munz: Putin quiere demostrar "que el conflicto merece la pena"Después de la captura de la ciudad de Vuhledar en el este de Ucrania, el ejército ruso espera intensificar sus operaciones en la región, según informes de Rainer Munz. Munz también explica por qué Putin está nombrando cada vez más a veteranos de guerra en cargos oficiales.

11:29 Ucrania: Al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos mueren en cautiverio rusoDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos han muerto en cautiverio ruso, según Victoria Tsymbaliuk del centro de coordinación de prisioneros de guerra ucranianos con "Kyiv Independent". El número real de muertes en custodia rusa puede ser significativamente mayor debido a la falta de supervisión internacional, señala Tsymbaliuk. "No todos los cuerpos son devueltos y muchos ni siquiera son reconocidos como prisioneros por Rusia", dice. Se han informado casos de prisioneros de guerra ucranianos maltratados o asesinados en custodia rusa. En septiembre, la Oficina del Procurador General de Rusia inició investigaciones criminales sobre las ejecuciones de 84 prisioneros de guerra ucranianos.

11:00 Rusia lanza ataques con drones en la región de KirowohradLas fuerzas rusas bombardearon la región de Kirowohrad en el centro de Ucrania utilizando drones, según informó el jefe de la administración militar regional, Andriy Raykovych, en su canal de Telegram. Un edificio administrativo de una empresa en Holovanivsk resultó dañado en el ataque con drones, lo que provocó una lesión.

10:27 La aseguradora UNIQA abandona RusiaLa compañía de seguros austriaca UNIQA ha completado la venta de su subsidiary rusa a la rusa Renaissance Life. El precio de venta no se ha divulgado. UNIQA había declarado anteriormente su intención de vender la subsidiary conjunta de seguros con el Raiffeisen Bank International (RBI) a la compañía de seguros de vida rusa Renaissance Life. "Ahora hemos abandonado el mercado ruso", dice el miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Grandes incendios devastan dos depósitos de combustible rusos

Incendios arrasaron dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh, donde se cree que un ataque de drone ucraniano es responsable (ver entrada 05:10), el gobernador Alexander Gusev acusó a drones ucranianos de causar el incendio del depósito al lanzar partes que encendieron un tanque vacío. Videos de un presunto ataque de drone ucraniano inundaron las redes sociales, pero la magnitud del incendio remained unclear. En un pueblo de las montañas del Ural en Rusia, también hay un tanque de combustible en llamas que cubre 10,000 metros cuadrados. Los servicios de emergencia rusos confirmaron el incendio. Aunque no mencionaron un ataque de drone, los drones ucranianos tienen un alcance capaz de llegar a tales distancias. El pueblo está a unos 1.700 kilómetros de Ucrania. Fuente aquí.

09:30 La hija de Navalnaya descarta conversaciones con Putin como innecesarias

Julia Navalnaya, viuda del líder de la oposición rusa Alexey Navalny, ha calificado las conversaciones directas con el presidente ruso Vladimir Putin como innecesarias. "No hay punto en discutir con él (...). Tenemos que luchar contra él para que un día reine la justicia", dijo Navalnaya ante el Consejo Constitucional francés en París. "Occidente no entiende que Putin no espera que alguien se acerque a él para hablar. (...) No le importa", añadió. Ella destacó la importancia de "no perder la esperanza y no temer a este régimen". En julio, fue incluida en una lista de "terroristas y extremistas" en Rusia. Poco antes, un tribunal ruso había emitido una orden de arresto contra ella por "participar en una organización extremista".

08:58 Ucrania revela las pérdidas de las tropas rusas

El ejército ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas para las fuerzas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha sufrido alrededor de 657,940 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, incluyendo 1,230 en las últimas 24 horas. El informe de Kyiv también indica que se han destruido 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones. En total, Rusia ha perdido 8,908 tanques, 18,965 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 16,494 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala, según Ucrania. Las estimaciones occidentales sitúan las pérdidas en una cifra inferior, pero probablemente sean las cifras mínimas.

07:33 Ucrania Abre su Primer Centro de Reclutamiento en el Extranjero en Polonia

El ejército ucraniano ha establecido un centro de reclutamiento en Polonia, según confirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania. Este es el primer centro en el extranjero para el ejército ucraniano, ubicado en Lublin, Polonia. La creación del centro de reclutamiento de la "Legión Ucraniana" en Polonia fue parte de un acuerdo de seguridad firmado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk en julio. Desde la invasión rusa, Polonia ha acogido a casi un millón de personas de Ucrania. Se estima que aproximadamente 300.000 personas en edad militar de Ucrania residen en Polonia. Según el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonia no es responsable del reclutamiento de voluntarios ucranianos, sino de su entrenamiento militar. Él notó que el número de ucranianos que se alistan ha sido menor de lo esperado. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha informado más de 200 aplicaciones hasta ahora.

06:52 ISW: Los Recursos de Guerra Rusos en Ucrania Oriental Están Agotados

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su última evaluación indica que las Fuerzas Armadas rusas carecen de los recursos necesarios de personal y equipo para una ofensiva intensificada indefinida. Rusia ha preparado su ofensiva de verano en Ucrania oriental durante meses, pero es probable que haya agotado las reservas y recursos debido a los intensos encuentros de combate, según el ISW. Se prevé que la ofensiva rusa en Ucrania oriental alcance su punto máximo en el futuro cercano, si no en cuestión de semanas.

aquí06:12 Zelensky: "La Línea del Frente Debe Fortalecerse"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Kyiv solo dos días después de su inauguración, llamándola "significativa". "Ahora se trata de convertir estas compromisos en acciones", dijo en su discurso en video vespertino. Él enfatizó la necesidad de que todas las acuerdos de defensa con los socios de Ucrania se implementen completamente. "La línea del frente debe fortalecerse", declaró Zelensky, agregando que se debe permitir a los socios atacar objetivos militares en territorio ruso con armas de largo alcance. También destacó la defensa aérea como una prioridad.

05:35 Ucrania Busca Inversionistas Extranjeros para la Industria de Defensa

El Ministerio de Defensa de Ucrania está buscando inversiones extranjeras en su sector de defensa. Se organizó una exposición de armas secreta para posibles inversionistas extranjeros en otra parte de Ucrania, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. El subministro Dmytro Klimenkov presentó diversas armas ucranianas, como un sistema de misiles antitanque, un sistema de artillería autopropulsado, vehículos kamikaze drones y vehículos para limpiar minas. "Tenemos innovaciones únicas que han sido probadas en combate y perfeccionadas por los desarrolladores", dijo él. El Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha invertido cuatro mil millones de dólares (tres mil quinientos millones de euros) en la industria de defensa y planea atraer inversiones adicionales de socios internacionales.

05:10 Moscú: Ataque con Dron en Campo Petrolero

Los funcionarios de defensa aérea rusa habrían derribado múltiples drones ucranianos sobre la región fronteriza de Voronezh durante la noche, según informes. Uno de los drones aterrizó en las instalaciones de un depósito de petróleo, lo que provocó la quema de un tanque vacío, según el posteo de Telegram del gobernador Alexander Gusev. Los informes iniciales sugieren no hay víctimas. Estas afirmaciones remainen sin confirmar. Voronezh ha sido objetivo de numerosos ataques con drones ucranianos recientemente.

02:51 Kyiv Fortalece Defensas en la Región Oriental

El comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Oleksandr Syrskyi, ha ordenado la fortificación de las instalaciones de defensa en la región oriental de Donetsk. Los soldados rusos están avanzando en diversos sectores en Ucrania oriental, según informes. Syrskyi anunció en las redes sociales que está trabajando con la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo Sicheslav en "uno de los sectores más importantes del frente".

22:22 El Turismo en Letonia Sufre por los Conflictos Bélicos

El conflicto de Rusia con Ucrania está afectando la industria del turismo en Letonia, informó el periódico letón "Diena". No solo las empresas turísticas locales se están adaptando a la falta de turistas rusos, sino que también los posibles visitantes de otros países perciben la región báltica como una zona peligrosa cerca de los conflictos militares.

21:40 Suiza Compromete 1.500 Millones de CHF para la Reconstrucción de Ucrania

Suiza tiene la intención de contribuir con 1.500 millones de francos suizos (aproximadamente 1.540 millones de euros) a los programas de reconstrucción en Ucrania durante un período de cuatro años, según anunció el embajador suizo Felix Baumann. Una parte significativa, 1.000 millones de CHF, se destinará a fortalecer los sectores autónomos de Ucrania, la limpieza de minas y la ayuda humanitaria. Los fondos restantes se utilizarán para programas de reconstrucción que involucran al sector privado suizo, según el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania. Baumann destacó el compromiso diciendo: "Para mostrar nuestro fuerte compromiso, nuestro representante supervisará la implementación del proyecto directamente". Durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba, Kuleba también destacó la construcción de unidades habitacionales para los más de 4.5 millones de personas desplazadas internamente en Ucrania como una prioridad cooperativa con Suiza.

20:39 Ucrania recibe sistema de defensa aérea Patriot de RumaniaEl portavoz del Ministerio de Defensa de Rumanía, Constantin Spinu, confirmó a Radio Libre Europa que las autoridades ucranianas han recibido un sistema de defensa aérea Patriot de Rumania. El presidente Volodímir Zelenski agradeció a todas las naciones por su apoyo en la defensa aérea, especialmente a Rumania por los sistemas Patriot, expresando su creencia de que "trabajando juntos, lograremos una mayor eficacia - acabemos con la agresión rusa destruyendo juntos los drones Shahed y misiles". Rumania había vacilado inicialmente, pero finalmente decidió donar su sistema Patriot en junio. El sistema estaba preparado para su entrega el mes pasado.

19:57 Forbes: Gazprom se convierte en la empresa más poco rentable de RusiaLa revista de negocios Forbes informó que la empresa estatal rusa Pública Joint Stock Company Gazprom experimentó una pérdida neta récord de 5.500 millones de euros en 2023, lo que marca la primera vez desde 1998. El Complejo Químico de Gas del Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la empresa china Sinopec, ocupó el segundo lugar en la lista de Forbes de las empresas más poco rentables de Rusia. Otros empresas en el top cinco incluyen Ozon (una pérdida neta de 408 millones de euros), la Corporación Unida de Aviación (una pérdida neta de 326 millones de euros, propiedad de Rostec) y la red social VK (una pérdida neta de 326 millones de euros).

