Las fuerzas militares rusas están avanzando rápidamente en el frente de Pokrovsk, situado en el este de Ucrania.

Según analistas militares, las tropas rusas están haciendo progresos rápidos en el sector de Pokrovsk del este de Ucrania. En solo unos pocos días, supuestamente han tomado la mayoría de los asentamientos al sur de Pokrovsk, incluidas Novohrodivka, según un informe del Instituto de Investigación de la Guerra (ISW) de EE. UU.

Según el ISW, el ejército ruso ahora se centra en avanzar a lo largo de una línea ferroviaria hacia Pokrovsk. Los rápidos avances rusos en Novohrodivka, ubicada en la región de Donetsk, probablemente fueron facilitados por la retirada de Ucrania de la región, sugieren los expertos.

Después del avance de las tropas rusas hacia Pokrovsk, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que fortalecería la región durante una reunión con los líderes militares. Las fuerzas rusas Recently claimed to have seized entire settlements in the Donetsk area.

En respuesta a la situación que se está deteriorando, las autoridades ucranianas han ordenado evacuaciones obligatorias. Debido a la situación de seguridad que se está deteriorando, la zona de evacuación se ha expandido. Los niños y sus padres o cuidadores están obligados a abandonar sus hogares, como anunció el gobernador de Donetsk. Un total de 27 asentamientos en las regiones de Konstantinovka y Selydove han sido incluidos en la lista de evacuación. Anteriormente, se habían ordenado evacuaciones en el área de Pokrovsk debido al avance de las tropas rusas.

Las fuerzas rusas han ampliado supuestamente su control a áreas más allá de Novohrodivka en el este de Ucrania. El conflicto en curso ha llevado a evacuaciones obligatorias en las regiones de Konstantinovka y Selydove, que forman parte del este de Ucrania.

