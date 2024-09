Las fuerzas del orden piden confiscar armas de fuego de individuos considerados de alto riesgo aumentan significativamente después del tiroteo masivo más letal de Maine.

Maine's extreme risk protection order law saw a significant enhancement after an Army reserve soldier convertió 18 vidas en víctimas en dos ubicaciones separadas en la ciudad de Lewiston el pasado octubre. Después del incidente, esta ley ha sido utilizada 15 veces más frecuentemente que en los tres años anteriores, según anunció la gobernadora Janet Mills en una rueda de prensa.

Ella dijo: "Está claro que, después de la tragedia del año pasado, un mayor número de oficiales de ley y orden en todo el estado están tratando esta ley con seriedad, habiendo recibido capacitación del estado sobre su aplicación y utilizándola diariamente para desarmar a quienes no deberían poseer armas de fuego".

La gobernadora Mills no reveló la frecuencia de aprobaciones judiciales bajo la ley refinada. Los defensores del control de armas destacan la importancia de estas llamadas 'leyes banderas amarillas' y 'leyes banderas rojas', argumentando que desempeñan un papel fundamental en la prevención de que las armas caigan en manos equivocadas, incluidas personas con graves problemas de salud mental. Los oponentes dentro del lobby de las armas argumentan que estas leyes socavan el derecho constitucional de las personas a llevar armas.

La rueda de prensa de Mills tuvo lugar poco después de que la policía del estado publicara un informe que detallaba las lecciones aprendidas después del tiroteo masivo del 25 de octubre de 2023 y proponía recomendaciones para mejoras en la respuesta táctica, la gestión de incidentes, la capacitación y otros aspectos.

La principal recomendación del informe es que la policía del estado incorpore nueva capacitación de tirador activo para garantizar una respuesta más sincronizada durante incidentes mayores y/o incidentes de múltiples víctimas.

El tiroteo tuvo lugar en un centro de bolos y un bar & grille. El perpetrador fue identificado más tarde como un reservista del ejército, con señales de deterioro de su salud mental en el período previo a los ataques.

Robert Card, el asesino, fue encontrado muerto después de una búsqueda exhaustiva posterior a los tiroteos. La gobernadora Mills estableció un panel imparcial para examinar la situación que rodeó el ataque.

El panel publicó sus hallazgos el mes pasado, y por primera vez, Mills comentó sobre ellos públicamente, el viernes. El informe alega que la Reserva del Ejército y la policía local desperdiciaron oportunidades para intervenir en la crisis psiquiátrica de Card y, por lo tanto, incautar sus armas.

La gobernadora estuvo de acuerdo con estas conclusiones. También reconoció el fracaso del Departamento del Sheriff del Condado de Sagadahoc para invocar la orden de protección de riesgo. Según los registros del estado, el Departamento del Sheriff del Condado de Sagadahoc nunca había utilizado la orden antes de los tiroteos.

“En su núcleo, esta tragedia fue el resultado de múltiples instancias de juicio erróneo por parte de varias personas; una negligencia flagrante que, como el comité señaló correctamente, fue una falta de deber”, dijo Mills.

Mills también reconoció los hallazgos recientemente publicados de la revisión de la policía del estado. El Compacto de Administradores de Policía del Noreste realizará una revisión independiente del informe, según el anuncio de la policía del estado. Mills elogió esta medida.

El informe de la policía del estado no fue solo un resumen de los errores. También destacó las áreas en las que las autoridades cumplieron con las mejores prácticas. En la evaluación del trabajo del Equipo Táctico de la Policía del Estado de Maine, los oficiales concluyeron: "la búsqueda del hombre fue un éxito en general", con Card localizado dentro de las 48 horas sin causar más daño al público o a las fuerzas del orden.

Sin embargo, el informe también señaló otros problemas, como "un flujo descontrolado e excessive de oficiales autodeployados en la escena".

El informe describe la respuesta a dos llamadas al 911 desde la residencia de la madre de Card. Mientras una unidad táctica se preparaba para desplegar un vehículo blindado, un grupo de marshals de EE. UU. llegó y limpió la residencia. En otra instancia, un equipo en un vehículo blindado se precipitó sobre un puente cerca del lugar donde se encontraba el coche de Card, pasando por poco a otros oficiales de ley y orden que trabajaban allí en la oscuridad.

El informe sugiere la incorporación de advertencias sobre autodepliegue en la capacitación anual de la policía y el incentivo a los oficiales para informar su respuesta al puesto de mando o esperar la.dispatch durante las emergencias.

También recomienda realizar una búsqueda inmediata del hogar del sospechoso y procesar 'áreas de interés', como el vehículo del sospechoso, en busca de información de captura de inmediato, no horas después.

