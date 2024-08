- ¿Las fuerzas del orden aparentemente estaban protegiendo a una cohorte sospechosa?

Once se revisaron once once once eleven viviendas de oficiales de la policía de Berlín por especulaciones de encubrir a un colega sospechoso de ser un ladrón. En diciembre de 2021, monedas de oro valiosas por 600 euros fueron hurtadas de un armario de servicio en una estación de policía de Berlín-Kreuzberg, según informó la fuerza policial.

El jefe de la estación luego informó a todos los oficiales que, sin más pistas, el robo solo podría haber sido obra de un oficial infiltrado de sus propias filas.

Los oficiales implicados ahora están bajo sospecha de haber sospechado de un colega en particular con una conocida adicción al juego, creyendo que era el culpable, pero sin informar sus sospechas ni presentar una queja oficial, en un intento de desviar la investigación de él. La acusación es la de obstrucción de la justicia. La División de Investigación Criminal ha incautado los dispositivos móviles de los oficiales acusados y planea revisar sus mensajes de texto y otros datos.

Acusaciones de Cooperación

La situación llegó a la División de Investigación Criminal del Estado (LKA) a través de otros procedimientos contra el sospechoso ladrón y el propietario de las monedas de oro. Estos dos detectives se dice que detuvieron ilegalmente a un conductor en la autopista durante una parada de tráfico fabricada en julio de 2023, y robaron más de 57,000 euros en efectivo de su vehículo.

El conductor presentó una denuncia a la policía, lo que expuso la situación. Durante el examen de los dispositivos móviles de los dos oficiales, la LKA descubrió intercambios de texto más antiguos que parecían insinuar el robo de monedas de oro de 2021, lo que levantó sospechas de que otros oficiales podrían haber ignorado deliberadamente el incidente en ese momento.

