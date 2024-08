- Las fronteras rusas fueron testigos del derribo de aviones no tripulados ucranianos cerca de Moscú.

En las afueras de Moscú, once drones ucranianos fueron derribados durante la noche del martes, aparentemente con rumbo a la capital rusa. Según el Ministerio de Defensa ruso, un total de 45 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron interceptados por la defensa aérea. No hubo informes iniciales de confirmación o declaraciones de las fuerzas ucranianas, y remained uncertain what kind of drones they were.

Algunos de estos drones cayeron en el distrito de Podolsk, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de la frontera de Moscú, como informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Él lo describió como el ataque más grande de este tipo. El ministerio informó que 23 drones fueron derribados sobre la región de Bryansk. En todos los casos, no hubo informes iniciales de víctimas o daños.

Ucrania ha estado bajo ataques aéreos nocturnos desde la invasión rusa en febrero de 2022. Se informaron explosiones en la región occidental de Khmelnytskyi durante la noche del martes.

El avance ucraniano continúa en Kursk. Según su comandante, Alexander Syrsky, ahora controlan 1263 kilómetros cuadrados y 93 asentamientos en la región. Previamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había mencionado controlar 1250 kilómetros cuadrados y 92 ubicaciones.

Zelenskyy elogia a las fuerzas militares

En un discurso en video diario, esta vez en la ciudad industrial central ucraniana de Kropyvnytskyi, Zelenskyy elogió a las fuerzas militares. Acknowledged the challenging situation in Ukraine's east, particularly around the cities of Pokrovsk and Toretsk, but said, "The defenders are doing everything to eliminate the invaders." Emphasized progress in the Kursk region, where the Ukrainian army is making further territorial gains. The president highlighted capturing Russian soldiers as a priority to exchange them for Ukrainian prisoners later.

En la guerra de dos años de Rusia contra Ucrania, el lanzamiento de la ofensiva de Kyiv hace dos semanas marcó la primera vez que la guerra entró en el territorio del agresor. Expertos militares afirman que la situación en la región de Kursk es desafiante para las tropas rusas estacionadas allí, con unidades al sur del río Seym en riesgo de ser rodeadas después de que varios puentes fueron destruidos. Videos que circulan en línea muestran drones ucranianos destruyendo vehículos militares que intentan tender puentes improvisados sobre el río.

Pentágono: Rusia lucha en la contraofensiva de Kursk

El Departamento de Defensa de EE. UU. también evalúa que Rusia lucha por responder a la contraofensiva de Ucrania en Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, declaró en Washington que hay señales de que Moscú está moviendo un pequeño número de unidades al área, pero agregó: "En general, diría que Rusia está realmente luchando por responder". Ryder enfatizó que Ucrania "ha puesto claramente a su oponente a la defensiva". Las fuerzas ucranianas continúan avanzando en la región.

En cuanto a si Washington respalda públicamente el avance de Ucrania, Ryder no dio una respuesta directa, pero se refirió al presidente Selenskyj. El portavoz de EE. UU. explicó que Selenskyj había mencionado la creación de una zona de amortiguamiento y que las discusiones con Kyiv continúan para comprender los objetivos exactos. Sin embargo, Ryder reiteró que la contraofensiva ucraniana en Kursk no cambia el apoyo de EE. UU. a Kyiv.

El presidente Putin hace paralelos con el terrorismo

El presidente ruso Vladimir Putin ha luchado por encontrar una respuesta adecuada al avance de Ucrania. Durante un viaje al Cáucaso, intentó comparar la ofensiva con un incidente de toma de rehenes masiva de hace 20 años. "Sabemos muy bien que no solo se intentó justificar el horrible crimen desde el extranjero, sino que los terroristas también recibieron todo tipo de apoyo: moral, político, informativo y financiero", dijo Putin en un evento conmemorativo en la ciudad de Beslan.

En Beslan, más de 30 terroristas tomaron como rehenes a más de 1.100 personas -niños, padres y maestros- en una escuela en septiembre de 2004. Durante la toma de la escuela, murieron 334 personas, más de la mitad de ellas niños. Putin dijo que Rusia debe seguir luchando contra estos "enemigos de Rusia" hoy, que ahora cometen crímenes en la región de Kursk y en el Donbass. Sin embargo, aseguró que Rusia también derrotaría a los "neo-nazis", como lo hizo contra los terroristas en el pasado. Putin no proporcionó evidencia que relacione a los terroristas chechenos de entonces con la Ucrania que se defiende contra la invasión de Moscú.

Durante un viaje posterior a Chechenia, Putin visitó un centro de entrenamiento de fuerzas especiales con el líder regional Ramzan Kadyrov, donde ahora se entrenan soldados rusos para la guerra.

