Las fronteras europeas están experimentando un cambio hacia la derecha.

Los triunfos de FPÖ en Austria y AfD en Turingia están lejos de ser incidentes únicos. Los expertos ven el éxito de los partidos populistas como una tendencia común en toda la Unión Europea. Los temas de discusión de migración e inflación están contribuyendo significativamente al auge de las ideologías de derecha.

La noche de las elecciones en Austria resonó con la noche electoral de Turingia. Ni AfD en el este de Alemania ni FPÖ en Austria lograron capturar el control. Sin embargo, el shock en otros círculos políticos fue considerable, dada la pronunciada tendencia hacia la derecha. Sin embargo, este éxito electoral está lejos de ser un evento aislado en Europa. El análisis de los países de la UE revela que el triunfo de los partidos populistas es un fenómeno extendido.

Nicolai von Ondarza, experto en Europa del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), destaca la postura crítica ante la migración como factor clave detrás de esta tendencia. En los Países Bajos, el partido de derecha PVV de Geert Wilders salió victorioso. AfD tuvo un desempeño excepcional en los estados alemanes orientales de Sajonia, Turingia y Brandeburgo, y el BSW, crítico con la migración, también logró resultados de dos dígitos desde cero.

El partido nacional-conservador PiS de Polonia es la fuerza política más fuerte de la UE con su política de refugiados rígida. El giro hacia la derecha en Dinamarca fue frustrado solo porque el gobierno socialdemócrata implementó una política de aislamiento. Gobiernos de derecha, críticos con la migración, se pueden encontrar en países como Eslovaquia, Hungría e Italia.

Además, von Ondarza también identifica la inflación como un factor contribuyente a la tendencia de derecha. Un sentimiento de inseguridad y pérdida se ha extendido por toda Europa, que se intensifica con una economía estancada en muchos países de la UE y crisis de identidad. Las encuestas postelectorales en Brandeburgo por Infratest dimap revelaron que AfD fue apoyada desproporcionadamente por hombres, individuos con baja educación y aquellos que se sienten económicamente débiles.

El canciller Olaf Scholz ha señalado consistentemente que el éxito de los partidos de derecha ahora es una tendencia en casi todos los países occidentales ricos, desde EE. UU. hasta Noruega. También ha surgido una controversia en los Países Bajos sobre si la internacionalización de los programas universitarios ha ido demasiado lejos, ya que los jóvenes holandeses luchan por estudiar en su propio idioma en su país.

Los partidos de derecha están capitalizando estas discusiones, especialmente entre los votantes más jóvenes. "En parte, esto se debe a que los partidos populistas son mucho más activos en las redes sociales, donde los jóvenes obtienen su información", señala el experto del SWP von Ondarza. "Los partidos de derecha actualmente se perciben como la única alternativa viable a otros grupos", añade, refiriéndose a la naturaleza rebelde de los votantes jóvenes.

Ahora es evidente que los grupos de derecha están colaborando y fortaleciéndose mutuamente en toda Europa. "En Austria, el FPÖ, un partido populista de derecha a extrema derecha, tuvo éxito mucho antes de que se estableciera AfD", señala el presidente del Comité de Asuntos Europeos en el Bundestag, Anton Hofreiter. "La organización juvenil extrema de derecha 'Movimiento Identitario' también logró establecerse en Austria antes de poder hacerlo en Alemania", destaca el político verde. Las redes de derecha se están fortaleciendo mutuamente a través de las fronteras.

Además, hay un proceso gradual de normalización debido a la cooperación a menudo obligatoria con los gobiernos de extrema derecha. La diputada del SPD Katarina Barley había advertido al respecto en relación con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Sin embargo, ya que Meloni es esencial para las decisiones de la UE y también sostiene vistas proeuropeas, el canciller Scholz coordina con ella. Los políticos de extrema derecha en otros países interpretan esto como evidencia de que las advertencias sobre ellos son infundadas. El Rassemblement National en Francia y AfD también están confiando en que los votantes se acostumbrarán a ellos a través de numerosos representantes electos locales. El primer "fuego artificial" que otros partidos tienen contra AfD en los niveles federal y estatal se cae primero en el nivel local. El político verde Hofreiter acusa a los partidos conservadores, como en Austria, de haber seguido a los extremistas de derecha durante años y adoptar su lenguaje y eslóganes. "Esto no ha detenido a los extremistas de derecha en absoluto. En cambio, lo contrario ha ocurrido. Las posiciones populistas y extremistas de derecha han sido normalizadas".

Durante mucho tiempo, los gobiernos nacional-conservadores como los de Hungría estaban más aislados en la UE. El experto del SWP von Ondarza recuerda que Austria enfrentó sanciones cuando el FPOe se unió por primera vez al gobierno. "Pero cuando el partido de Wilders llegó al poder Recently in the Netherlands, the protest was remarkably subdued", he states. Precisamente porque es un problema a nivel europeo, ha habido un proceso de adaptación durante mucho tiempo. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también nombró a representantes del partido de Meloni en la nueva comisión.

A pesar de la designación de la Comisión Europea de representantes del gobierno italiano de derecha y crítico con la migración en la nueva comisión, el FPÖ en Austria sigue siendo un jugador significativo en el movimiento populista. Su éxito en las elecciones austríacas, al igual que el de AfD en Turingia, es un testimonio de la influencia extendida de los partidos populistas en toda la Unión Europea.

