Ralf Schumacher en el foco tras su declaración pública hace más de un mes

Ralf Schumacher (49) ha estado acaparando titulares desde que reveló abiertamente su identidad hace más de un mes. Su reciente implicación en una batalla por la custodia poco común con su exesposa Cora Schumacher (47) ha causado revuelo. Sin embargo, en una reciente conversación con la revista croata "Gloria", Ralf Schumacher habló positivamente sobre su nuevo amor. Schumacher mencionó: "¡Nunca he sido más feliz!"

Ralf Schumacher expresa su alegría por un 'comienzo fresco'

Durante la entrevista, el piloto mencionó su renuencia a hablar de temas personales. Sin embargo, invitó a un periodista croata a su viñedo ubicado en el municipio esloveno de Brda, acompañado por su compañero Étienne Bousquet-Cassagne, y reveló: "En un mundo ideal, uno se casa, cría a un hijo y stays together forever. Ese era mi sueño también, pero no salió como esperaba. Y no soy el único que ha pasado por un divorcio. Ahora, me encuentro en un capítulo completamente nuevo de mi vida, nuestra vida, y soy más feliz que nunca".

Conflicto en Instagram entre Ralf Schumacher y Cora Schumacher

Recientemente, se produjo una disputa pública en Instagram entre Ralf Schumacher y su exesposa Cora Schumacher. Ralf reveló inicialmente un registro de chat privado que pretendía demostrar que, a pesar de sus afirmaciones en una entrevista de "Spiegel", Cora sabía de la afinidad de Ralf por Étienne.

Hace unos días, Cora Schumacher compartió su propio registro de chat, presuntamente con el objetivo de demostrar que Ralf no había sido del todo sincero sobre su relación con Étienne desde abril de 2023. Ambos exesposos han eliminado desde entonces sus publicaciones.

