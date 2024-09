Las figuras republicanas estadounidenses acusan a Zelensky de manipular las elecciones y abogan por la destitución del embajador.

19:37 Asesor del Kremlin: Kursk "será liberada pronto"El asesor del Kremlin Alexei Dumin está confiado en que las fuerzas rusas expulsarán a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk en breve. Se basa en los planes de la dirección militar rusa. "Nuestro territorio será liberado pronto", dice, describiendo las acciones como "valientes". Las tropas ucranianas iniciaron una ofensiva en territorio ruso el 6 de agosto y ahora se defienden contra los intentos rusos de recuperar el territorio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considera el territorio como una "herramienta de negociación".

20:54 Primer discurso del PM británico Starmer ante el Consejo de Seguridad de la ONU: Rusia trata a sus propios ciudadanos "como ganado"En su primer discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el primer ministro británico Keir Starmer critica a Rusia por tratar a sus propios ciudadanos como "ganado" durante la guerra de Ucrania. Starmer menciona que 600,000 soldados rusos han muerto o resultado heridos. "La Carta de las Naciones Unidas que ustedes defienden habla de dignidad humana, no de tratar a sus propios ciudadanos como ganado y triturarlos en una picadora de carne", dice a los representantes rusos. Starmer cuestiona la capacidad de los representantes rusos para aparecer ante la sede de la ONU. El embajador adjunto ruso en la ONU, Dmitri Polianski, remains unaffected and continues reading through his documents.

20:11 Zelensky: Putin busca dejar a millones de ucranianos sin calefacción y forzar la rendición de UcraniaLos ataques rusos han destruido casi todas las plantas de energía térmica y una parte sustancial de la capacidad hidroeléctrica de Ucrania, dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según su declaración, el resultado podría ser millones de personas sin calefacción durante el invierno, con el 80% de la capacidad energética destruida. "Este es el modo en que el dictador ruso Vladimir Putin se prepara para el invierno", lamenta Zelensky. Afirma que Putin busca "dejar a millones de ucranianos en el frío y la oscuridad para hacer sufrir y rendir a Ucrania".

20:00 Video: Coches de lujo europeos abundan en el CáucasoLas sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania han prohibido la exportación de coches a Rusia. Sin embargo, parece que hay lagunas. Una multitud de vehículos de lujo se pueden ver en la región del Cáucaso.

19:20 Rusia aumenta las amenazas nucleares hacia EE. UU. y FranciaLa Rusia armada con armas nucleares está ajustando su doctrina de despliegue de armas nucleares en respuesta a la situación internacional tensa, según el líder ruso Vladimir Putin. Según Putin, la lista de amenazas militares para las que se pueden utilizar armas nucleares con fines disuasorios se ha ampliado en la nueva doctrina de Rusia. Como resultado, aumenta el riesgo de que potencias nucleares occidentales, como EE. UU. y Francia, se conviertan en objetivos de un contraataque ruso.

18:15 Zelensky presentará plan de victoria a Biden y HarrisEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá con el presidente de EE. UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves. Zelensky presentará su plan de victoria, detallando un camino para poner fin a la guerra de Ucrania. Según Zelensky, los próximos pasos en la guerra se decidirán en el otoño. El gobierno ucraniano cree que el uso de armas occidentales contra objetivos en territorio ruso podría influir heavily en favor de Ucrania en la guerra. Sin embargo, dichas armas aún no han sido proporcionadas por los países que apoyan a Ucrania.

Según "The Times" de Reino Unido, el plan incluye cuatro puntos principales:

Exigencia de garantías de seguridad "a prueba de Trump", similares a un pacto de defensa mutua dentro de la OTAN

Continuación del avance ucraniano en la región rusa de Kursk, sirviendo como una "herramienta de negociación territorial"

Exigencia de armas avanzadas

Ayuda financiera internacional para ayudar a la recuperación económica de Ucrania

17:57 Parlamento alemán aprueba millones para la reconstrucción descentralizada del suministro de energía de UcraniaEl Comité de Presupuestos del Parlamento alemán ha aprobado un paquete de ayuda de 70 millones de euros para el suministro de calor y energía de Ucrania. Los fondos se utilizarán para proporcionar a las ciudades y municipios ucranianos pequeñas plantas de calefacción bloque, sistemas de calderas, generadores y paneles solares, según anunció el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Esto ayudará a "la gente en Ucrania a sobrevivir en su patria y soportar los ataques rusos". La ministra federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Svenja Schulze, se refirió a los ataques deliberados de Rusia a la infraestructura energética civil, con el objetivo de "fatigar y expulsar a los ucranianos". "Apoyamos a Ucrania en la reconstrucción de su suministro de energía de manera descentralizada, ya que esto hace que sea menos vulnerable a los ataques rusos".

17:08 Video: Ucrania Desafía el Control Ruso en los Alrededores de Vuhledar

Las fuerzas ucranianas y rusas han estado librando combates por la ciudad minera de Vuhledar desde 2022. Se pueden ver intensos enfrentamientos en videos de las redes sociales, pero el gobernador de Donetsk descarta informes sobre la presencia de tropas rusas en las afueras de Vuhledar.

16:31 Ucrania Se Asocia con Aliados en un Programa de Drones de Tres Años

Ucrania ha elaborado un plan de tres años para fabricar drones, sistemas de guerra electrónica y robots terrestres, según el ministro de Defensa Rustem Ummerov. El documento se presentó durante sus visitas a EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, así como en la reunión de Ramstein hace unas semanas. Según él, han considerado cuántos drones necesitan y cómo los desplegarían en niveles estratégicos, operativos y tácticos. El plan incluye el número preciso de armas que Ucrania puede producir y los fondos necesarios. "Ya varias naciones han acordado financiar nuestros drones y misiles", destacó Ummerov. El año pasado, utilizando la tecnología de "enjambres de drones", Ucrania desmanteló o dañó más de 200 instalaciones militares rusas, incluyendo un depósito de municiones en Toropez. Ucrania tiene la capacidad de producir más de 3 millones de drones al año, pero necesita financiamiento externo.

15:49 Lula Aboga por un Plan de Paz Brasil-China en la ONU

El presidente brasileño Lula da Silva aboga por un plan de paz en asociación con China en la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de la rejección de Ucrania a la propuesta como "destructiva". Mientras condena la "invasión del territorio ucraniano", Lula dice que es crucial fomentar condiciones para diálogos de paz entre Kyiv y Moscú en la actualidad. China y Brasil presentaron su plan de 6 puntos en mayo y el asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, está reportedlyando con representantes de 20 países este viernes para obtener más apoyo. Sin embargo, los aliados de Ucrania no participarán. El plan China-Brasil se refiere al conflicto como una "crisis" y llama a una conferencia de paz aceptada tanto por Rusia como por Ucrania, permitiendo "discusiones justas" de todos los planes de paz. No se hace referencia a la integridad de Ucrania ni a la retirada de las tropas rusas.

15:12 Fuentes de Inteligencia Informan que China Desarrolla Drones con un Alcance de 2000 Kilómetros para Rusia

Círculos de inteligencia europeos sugieren que Rusia está avanzando en un programa de drones de largo alcance en China, citando a dos oficiales de inteligencia que hablaron con Reuters. Estos oficiales afirman que esto es la primera vez que se desarrollan y producen drones para su uso en Ucrania por parte de China. La filial de Almas-Antej, IEMZ Kupol, supuestamente ha desarrollado y probado un drone Garpija-3 en China con la ayuda de expertos chinos. El G3 supuestamente tiene un alcance de aproximadamente 2000 kilómetros y puede llevar 50 kilograms de explosivos. Las fuentes de inteligencia dicen que esto es la primera evidencia desde el inicio del conflicto de que drones completos fabricados en China han sido proporcionados por China. No se sabe detalles sobre su lugar de producción y la aprobación para la producción en masa. China sigue negando haber suministrado armas a Rusia para su uso en Ucrania.

14:29 Putin Encabeza Reunión sobre la Disuasión Nuclear Rusa

Putin encabezará una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia hoy para discutir la disuasión nuclear, según anunció el Kremlin. Esto sigue a su evaluación de la demanda de Ucrania de integrar misiles occidentales con un alcance más largo para ataques profundos en el territorio ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió la reunión como un evento importante. "El Presidente pronunciará un discurso. Lo demás remaindrá clasificado por razones obvias", agregó Peskov.

13:54 Peskov Responde al Discurso de Zelensky en la ONU

El Kremlin criticó el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "El intento de forzar a Rusia a comprometerse a través de la paz es un error fatal", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Él consideró a Rusia como un "campeón de la paz" pero solo bajo la condición de que la seguridad del país esté garantizada. Los motivos para iniciar la "operación militar" en Ucrania deben cumplirse, afirmó Peskov. Rusia persiste en referirse a su agresiva ataque al país como algo diferente a una guerra. Moscú insiste en que las territorios ucranianos deben ser cedidos, se abandonen los planes de unirse a la OTAN y se implemente una "denazificación", presumiblemente implicando un gobierno proxy dependiente de ellos.

13:18 "Proteger Vidas" - Ucrania Demuestra a Soldados Entrenando en el Sistema de Defensa Aérea Avanzado Skynex de Rheinmetall

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha compartido un video que muestra a tropas ucranianas entrenando en un moderno sistema de defensa aérea Skynex de Rheinmetall. Actualmente hay dos en funcionamiento en el país bajo ataque por Rusia, con otros dos esperados pronto desde Alemania. Skynex es efectivo contra blancos de corto alcance, como drones. "Agradecemos a nuestros socios por fortalecer las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Más defensa aérea para Ucrania significa más vidas inocentes protegidas", señaló el Ministerio de Defensa en el clip.

12:42 Vehículos Blindados con Defensa contra Drones - Munz: "La Ayuda de China a Rusia es Extensa"El presidente ucraniano Zelenskyy acusa a China de suministrar a Rusia datos de satélite para espiar las centrales nucleares ucranianas. Munz, un corresponsal de ntv, habla sobre el apoyo militar sustancial que China ofrece a Rusia, que va más allá de compartir información táctica, explica Munz.

12:01 Politico: Ucrania Identifica su Mediador Preferido para Terminar la Guerra - ModiSegún el informe de Politico, Ucrania ha identificado su mediador preferido para ayudar a resolver la guerra con Rusia: Narendra Modi, el primer ministro indio. Un alto funcionario ucraniano le dijo a Politico que India es la mejor esperanza de Ucrania para lograr un tratado de paz con el que pueda convivir. En sus discusiones del verano pasado, Modi dejó claro que mientras Kyiv tendría que hacer ciertas concesiones, cualquier propuesta para poner fin al conflicto no debería implicar la cesión de territorio a Rusia. India mantiene relaciones cordiales con Moscú.

11:35 Muertos y Heridos en el Ataque Ucraniano a la Región Rusa de BelgorodCinco personas resultaron heridas en un ataque en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, según informaron las autoridades regionales. Cuatro fueron hospitalizadas, según el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, quien publicó en Telegram. Un bloque de torres y 75 edificios residenciales más pequeños, así como numerosos vehículos, tuberías de agua y gas, resultaron dañados. El ataque ucraniano se percibe por observadores independientes como una represalia a un ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico del Ejército Ucraniano Utiliza Patinete Eléctrico en el Frente de BatallaUn video compartido por United24media y el Ministerio de Defensa de Ucrania muestra a un médico del ejército utilizando un patinete eléctrico en el frente de batalla. El clip lleva la leyenda "Transformando el movimiento en las líneas del frente". El médico sugiere que esta es una forma ventajosa de transportar rápidamente y en silencio suministros como municiones, agua, radios y baterías a los soldados con ambas manos libres.

10:18 "Ceder ante Putin" - Klingbeil Critica al BSWDespués de las elecciones estatales de Brandeburgo, el jefe del SPD, Lars Klingbeil, ha pedido claridad sobre los objetivos del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) en las negociaciones upcoming. "Ahora habrá conversaciones, como en Turingia y Sajonia, y tenemos que averiguar: ¿Cuáles son las principales demandas del BSW? ¿Adónde quiere ir esta alianza?", dijo en RBB Inforadio. Afirma que muchas personas no tienen claro esto. Se trata de evaluar los resultados de las elecciones y "determinar cómo se puede formar un gobierno estable". Klingbeil también indica que a menudo oye del BSW, "Mañana dejaremos de suministrar armas a Ucrania y al día siguiente tendremos paz. Eso no es hacer la paz, eso es ceder ante Putin", dice, refiriéndose al BSW como un partido populista.

09:39 "El Mayor Triunfo de la Propaganda de Putin" - Economista Lamenta los MediosEl economista Rüdiger Bachmann condena la "normalización de los apologistas de Putin en y a través de los medios" en X, etiquetándola como el "mayor triunfo de la propaganda de Putin" hasta ahora. "Pregunta: ¿por qué puedes hablar con los lamebotas de Putin, pero no con los lamebotas de Putin alemanes? Para los demócratas, ambos deberían ser intocables", dice. Recibe el apoyo del experto militar Gustav Gressel, quien comparte la publicación.

08:55 El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido Emite un Advertencia Fuerte a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONUEl secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, pronunció un discurso contundente en el Consejo de Seguridad de la ONU, dirigiéndose directamente a los líderes del Kremlin y dejando claro: "Vladimir Putin, si atacas hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si envías mercenarios a países africanos, sabemos quién eres. Si asesinas a oponentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión es solo por tus intereses. Tratas de expandir tu estado criminal en un imperio criminal construido sobre la corrupción, robando tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

08:28 Ucrania Informa sobre Ataques con Drones y Misiles RusosEl ejército del aire de Ucrania informa que fue atacado por Rusia mediante 32 drones y ocho misiles durante la noche. De ellos, 28 drones y cuatro misiles fueron derribados. No hay información inmediata sobre bajas o daños.

7:48 ISW: Las fuerzas rusas llegan a las afueras de Vuhledar - Sin ventaja táctica importanteLas fuerzas rusas han llegado a las afueras de Vuhledar, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Están aumentando sus ataques en la zona. Sin embargo, el ISW no ve una ventaja táctica significativa en ulteriores ofensivas en la región occidental de Donbass si Vuhledar cae. Un rápido apoderamiento depende del comportamiento de las tropas ucranianas: si se retiran o luchan en combates prolongados. Ayer, Deepstate informó que la 72.ª brigada mecanizada aún resiste en Vuhledar. Aunque Vuhledar sea capturada, no proporcionará ventajas tácticas inmediatas a la ofensiva rusa debido al terreno difícil y la falta de importantes rutas logísticas, según el ISW.

7:06 "Operación muy intrincada y triunfal" - Ucrania reporta victorias en la región de KharkivEl servicio de inteligencia militar ucraniano ha informado la liberación de la planta de energía en Vovchansk en la región de Kharkiv cerca de la frontera rusa. Esto sigue a una "operación muy intrincada y triunfal". El servicio de inteligencia de defensa de Ucrania tomó sistemáticamente el control de la planta, enfrentándose al enemigo en combates cuerpo a cuerpo en los edificios densos, según un comunicado. La planta de energía servía como un fuerte propagandístico, protegida por unidades rusas profesionales.

18:31 Diputados rusos proponen prohibición de "promoción deliberada de la childfree"Los diputados rusos buscan prohibir la "promoción deliberada de la childfree". El presidente de la Duma de Estado, Vyacheslav Volodin, lo anunció en los medios. Esencialmente, esto prohibiría la ideología de la childfree. "Una familia grande y amorosa es la base de un estado fuerte", explicó Volodin. Rusia lucha contra una población envejeciente y tasas de natalidad bajas, problemas exacerbados por el conflicto militar en Ucrania.

17:05 Comandante de la Brigada de Lituania del Ejército Alemán asume su cargo en Europa OrientalEl futuro comandante de la Brigada de Lituania, el General de Brigada Christoph Huber, ha llegado para asumir sus funciones en el país de la OTAN del Báltico. Actualmente se está preparando para su papel en la Brigada Acorazada 45, según informó el Ejército Alemán. El objetivo es establecer una brigada combatiente que fortalecerá significativamente la defensa nacional y de la alianza como disuasoria. En respuesta a la agresiva conducta de Rusia, el gobierno alemán había prometido stationar permanentemente una unidad combatiente en Lituania. Se planea una fuerza de hasta 5,000 soldados.

15:44 Lübeck dona camiones de bomberos usados a UcraniaLa ciudad de Lübeck ha entregado varios camiones de bomberos usados a representantes de Ucrania para su uso posterior. Los cuatro camiones cisterna y la ambulancia -que pertenecían anteriormente a la brigada de bomberos voluntarios- se entregaron al comienzo de la semana. "Normalmente, se subastarían. Pero después de una solicitud de la organización de ayuda a Ucrania, los arreglamos y ahora podemos donarlos a Ucrania con la conciencia tranquila, para que se utilicen allí", dijo Henning Witten, jefe de tecnología de la brigada de bomberos profesionales de Lübeck.

14:45 Pistorius ve plazo para la modernización del Ejército Alemán en 2029El Ministro de Defensa Boris Pistorius ha destacado la necesidad de equipar rápidamente al Ejército Alemán. Para 2029, habrá que contar con que Rusia complete su reconstrucción militar y potencialmente pueda lanzar un ataque militar en territorio de la OTAN, dijo el político del SPD en vista de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. "Por eso es crucial que nos adaptemos a esta amenaza lo antes posible", explicó durante una visita al Regimiento de Helicópteros de Ataque 36 "Kurhessen" del Ejército Alemán en Fritzlar, en el norte de Hesse.

11:13 Rusia se basa en las exportaciones de gas para el gasto militar masivoA pesar de las sanciones occidentales, Rusia se basa en los altos ingresos por petróleo y gas en su planificación presupuestaria para 2025. El primer ministro Mikhail Mishustin dijo en una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos del estado deben aumentar en un 12 por ciento a 40,3 billones de rublos (alrededor de 390.000 millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos aumentará a casi tres cuartas partes. Se informa que el presupuesto futuro se centrará en la guerra de agresión contra Ucrania y en una gran escalada militar. Se planea un gasto de 13,2 billones de rublos para la defensa, informó la agencia de noticias financieras Bloomberg desde Moscú. En total, se planea destinar el 40 por ciento de todos los gastos a la defensa y la seguridad interior -más que el gasto en educación, salud, servicios sociales y economía combinados.

00:55 Baerbock Establece Elementos Básicos para el Pacto de PazLa Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, establece aspectos clave para posibles conversaciones de paz en un intento de poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania. "La paz significa preservar a Ucrania como una nación soberana y autónoma. Implica garantías de seguridad", dice Baerbock durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. "Al hablar de paz, queremos decir que debe ser justa y duradera", reitera Baerbock. Además, señaló: "En cuanto a la paz en Ucrania, significa garantizar que el fin del conflicto no señale nuevos preparativos en Rusia". Esto también se aplica a Ucrania, Moldavia y Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

23:21 Blinken Critica a China e Irán ante la ONUEl Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, insta a una acción más fuerte contra los aliados de Rusia en el conflicto de Ucrania durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. "El camino más rápido es evitar those que ayudan a la agresión de Putin", dice Blinken. También aboga por una paz justa que se ajuste a los principios de la Carta de la ONU. En particular, Blinken menciona el apoyo de Rusia de Corea del Norte e Irán.

22:45 China: "No Estamos Involucrados en el Conflicto de Ucrania"El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, pide al Consejo de Seguridad de la ONU que intensifique los esfuerzos para mediar en las negociaciones de paz en Ucrania. "La máxima prioridad es adherirse a tres principios: prevenir la expansión del conflicto, reducir la escalada del combate y evitar provocaciones por parte de cualquier lado", dice Wang durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que included al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang también insistió en la neutralidad de China. "China no instigó la crisis de Ucrania y no está involucrada", dijo Wang, mientras que las naciones occidentales acusan a China de suministrar componentes de armas a Rusia.

**22:09 Zelenskyy al Consejo de Seguridad: "La Guerra No Puede Simplemente Ces

22:00 Trump sobre la Guerra de Ucrania: "Debemos Retirarnos"

El candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó que los Estados Unidos deben retirarse del conflicto en Ucrania. Según Trump, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, sus oponentes en las elecciones, han involucrado a Estados Unidos en el conflicto, y ahora "no pueden sacarnos. No pueden manejarlo". Solo con él como presidente, asegura Trump, Estados Unidos podrá retirarse del conflicto: "Yo me encargaré. Negociaré nuestra retirada. Debemos retirarnos".

21:30 Círculos: Estados Unidos Proporciona Nueva Ayuda Militar a Ucrania

Estados Unidos está enviando nueva ayuda militar a Ucrania, valorada en aproximadamente $375 millones, según fuentes oficiales. Este envío incluye bombas aéreas de alcance medio, misiles, artillería y vehículos blindados, confirmado por funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Se espera un anuncio oficial mañana. Este último paquete de ayuda es uno de los más grandes aprobados recientemente y implica el uso de armas de las reservas militares de Estados Unidos para acelerar su entrega a Ucrania. Con esta última asistencia, Estados Unidos ha proporcionado más de $56.2 mil millones en ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Dado el escándalo en torno al viaje del embajador ucraniano a una fábrica de armas en Pensilvania, surge la pregunta: "¿Afetará la investigación sobre el presunto mal uso de fondos por parte de la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris las relaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el Partido Demócrata de Estados Unidos?"

Dadas las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania, otra posible situación podría ser: "¿Podría el resultado del conflicto ucraniano influir en la postura de Rusia sobre el posible uso de armas nucleares en futuros conflictos internacionales?"

