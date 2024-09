Las figuras republicanas de Ohio están meticulosamente dando pasos en la distancia de sí mismas de las declaraciones de Trump y Vance

Ayudó a establecer una escuela en Haití, bautizada en honor a su hija Becky, quien falleció en un accidente de vehículo hace años.

Aprecia a los haitianos residentes en Springfield que cumplen con la ley y encuentran empleo allí.

En "PBS Newshour", declaró el martes por la noche: "Son legales". Agregó: "Quieren trabajar. De hecho, incluso desean trabajar horas extras".

Además, DeWine señaló que los haitianos eligieron Springfield debido a que los propietarios de negocios locales experimentaban escasez de mano de obra después de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, al abogar por los haitianos con Estatus de Protección Temporal en Springfield, impulsado por la violencia y la crisis humanitaria de la región causada por tormentas y un terremoto, DeWine quiere desvincular el tema del debate más amplio sobre inmigración y la frontera que está moldeando la narrativa política republicana para las elecciones de 2024.

"El tema de la inmigración, así como el tema de la frontera, ciertamente es un tema válido", admitió DeWine en la entrevista de PBS. Luego amplió sobre el tema en conferencias de prensa y entrevistas subsiguientes.

Pero, enfatizó, esta situación es distinta de Springfield.

Aunque se abstuvo de criticar directamente al ex presidente Donald Trump o a su compañero de fórmula, el senador JD Vance, condenó la difusión de falsas acusaciones de abuso animal dentro de la comunidad haitiana.

"Es profundamente perturbador para estas personas trabajadoras", comentó DeWine.

Esta retórica tóxica también ha afectado a la comunidad en general, lo que ha llevado a que se desplieguen troopers de la Patrulla Estatal de Ohio en las escuelas de Springfield esta semana después de una serie de amenazas de bomba. Algunas de estas amenazas procedían del extranjero mientras que otras provenían de dentro de EE. UU., lo que ha causado preocupación entre los ciudadanos de Springfield.

Al preguntarle sobre esta conexión, DeWine se distanció.

"Los individuos responsables de estas amenazas son los malintencionados", afirmó.

A pesar de esto, no hay señales de que Trump o Vance detengan su difusión de acusaciones no verificadas sobre abuso animal dentro de la comunidad haitiana.

"Si debo inventar historias para que los medios de comunicación se interesen en el sufrimiento de los estadounidenses, entonces eso es lo que haré", le dijo Vance a CNN's Dana Bash el domingo.

Aclaró: "Me refiero a crear interés mediático, no a instigar a los 20,000 migrantes no autorizados a Springfield".

En medio de esta discordia, los líderes republicanos en Ohio argumentan que los haitianos satisfacían una demanda crítica en Springfield, mientras que Trump y Vance mantienen que "las vidas de miles de residentes han sido arruinadas" debido a la llegada de los haitianos.

Al igual que DeWine, el alcalde de Springfield, Rob Rue, ha hecho esfuerzos para aclarar el papel de los haitianos en la ciudad. Durante una entrevista con CNN, estuvo particularmente interesado en desmentir la narrativa promovida por Vance.

"Ha traído mucha atención negativa hacia nuestra comunidad", afirmó Rue, agregando que estaba realizando numerosas entrevistas para asegurarse de que se estaban transmitiendo historias auténticas y precisas de Springfield.

Aunque admitió que la ciudad estaba bajo cierta presión - desde la contratación de personal escolar hasta la cobertura de vacunación y la obtención de licencias de conducir - Rue también destacó una imagen más grande.

"Somos una ciudad maravillosa. No somos una ciudad disfuncional. No estamos cayendo en picado. Luchamos con tensiones y presiones, pero ninguna de esta atención mediática dirigida a Springfield, Ohio, está ayudando a nuestra situación", dijo Rue, señalando la presencia de troopers del estado en las escuelas de Springfield debido a las amenazas recientes.

En una conferencia de prensa el martes, Rue y DeWine expresaron precaución ante la visita de Trump a la ciudad.

DeWine admitió que la ciudad y el estado estaban bajo presión en términos de recursos, pero sería bienvenido si Trump decidiera visitar.

"Si el presidente Trump decide visitar, será recibido calurosamente", dijo DeWine.

Rue, sin embargo, adoptó una postura diferente, destacando el impacto en los recursos de Springfield de una visita presidencial.

"Una gira de un candidato presidencial sería extremadamente exigente para nuestros recursos", sugirió Rue, indicando su aprobación si Trump decidiera posponer su visita en este momento.

DeWine cree que discutir a los haitianos en Springfield debería separarse de los debates más amplios sobre inmigración debido a las circunstancias únicas que enfrentaron. En el ámbito político, DeWine busca abordar la situación de una manera que no agrave las tensiones ni exacerbe la narrativa política que rodea la inmigración.

