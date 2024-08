Las figuras progresistas Wissler y Schirdewan declaran su salida.

"Le he dado vueltas a esta decisión y he considerado lo que sería racional en esta situación", compartió Wissler. "Entiendo que hay una añoranza en ciertos sectores de nuestro partido por algunas caras nuevas". Ahora el partido de la Izquierda tiene hasta la reunión del partido a mediados de octubre "para llevar a cabo un proceso abierto y formar opiniones internas del partido sobre posibles candidatos".

Schirdewan también mencionó que no había llegado a esta decisión a la ligera. "Ha estado creciendo en mí después de una cuidadosa contemplación durante las últimas semanas". Siente "que nuestro partido podría beneficiarse de nuevas perspectivas y entusiasmo en su estado actual para impulsar el renovación necesaria", continuó Schirdewan.

Wissler ha estado liderando el partido de la Izquierda desde febrero de 2021, inicialmente compartiendo la posición con Susanne Hennig-Wellsow. Schirdewan se convirtió en el único copresidente en junio de 2022.

