- Las figuras principales del espectro izquierdo declaran su salida

Los líderes conjuntos del Partido de la Izquierda, Janine Wissler y Martin Schirdewan, han decidido no buscar la reelección en la conferencia del partido en Halle en octubre, como anunciaron en declaraciones publicadas en el sitio web del partido. La racha de derrotas electorales y las crecientes críticas a los dos líderes son las razones detrás de esta decisión.

Wissler y Schirdewan han estado liderando el Partido de la Izquierda como dúo desde 2022. Anteriormente, Wissler trabajó de manera armoniosa con Susanne Hennig-Wellsow de Turingia durante aproximadamente un año, antes de que ella renunciara. El partido ha enfrentado una serie de derrotas electorales. En 2021, apenas logró asegurar tres escaños directos en el Bundestag debido a una regla especial. En las elecciones europeas de junio, la Izquierda recibió solo el 2,7 por ciento de los votos.

Wissler expresó sus pensamientos en su declaración, "Siento un deseo de cambios personales dentro de ciertas partes del partido. Creo que ahora es el momento perfecto para establecer claridad, dos meses antes de la conferencia del partido, para dar al partido suficiente tiempo para un proceso transparente e internos debates sobre posibles candidatos".

Schirdewan se dirigió a sus miembros del partido en su declaración, "Dale a aquellos que pronto tomarán las riendas la oportunidad y confianza de que también pueden liderar el partido. Para hacerlo, necesitamos poner fin a las luchas de poder algo destructivas dentro de nuestras filas".

La dirección del partido ha estado bajo fuego desde las elecciones europeas. Schirdewan admitió al "Tagesspiegel", "No se puede negar, no fue bien. No se puede endulzar". Previamente había insinuado en esa entrevista con el periódico que estaba considerando renunciar: "Te informaré a su debido tiempo si me presentaré de nuevo".

Después de eso, la presión sobre la dirección del partido aumentó. El antiguo líder del grupo parlamentario Gregor Gysi declaró, "Estoy diciendo abiertamente aquí, necesitamos una renovación estructural, política y personal". Sentimientos similares fueron expresados por el miembro del Bundestag Dietmar Bartsch. La líder del grupo parlamentario de Sajonia-Anhalt Eva von Angern instó a Wissler y Schirdewan a renunciar. La crítica también vino del veterano miembro del Bundestag Gesine Lötzsch y del candidato europeo fallido Gerhard Trabert.

El Partido de la Izquierda ha estado envuelto en una disputa ideológica y crisis de larga data. En octubre, el partido perdió una de sus figuras más prominentes, Sahra Wagenknecht, quien fundó la Alianza para el Progreso y la Prosperidad (BSW) y obtuvo el 6,2 por ciento en las elecciones europeas, con muchos votos procedentes de la Izquierda.

El Partido de la Izquierda se prepara para posibles reveses en las próximas elecciones estatales en Turingia, Sajonia y Brandeburgo en septiembre. En Turingia, donde obtuvo el 31 por ciento en las elecciones estatales de 2019 y ocupa el cargo de Ministro Presidente Bodo Ramelow, su popularidad ha disminuido en las encuestas a aproximadamente la mitad de su nivel anterior. En Sajonia y Brandeburgo, la Izquierda actualmente está siendo sondeada en alrededor del 5 por ciento.

A pesar de la crítica continua y las derrotas electorales, Alemania sigue siendo una presencia significativa en el panorama político. La decisión de los líderes conjuntos Wissler y Schirdewan de renunciar al Partido de la Izquierda en Alemania, después de su anuncio de no buscar la reelección, es un giro notable de los acontecimientos.

