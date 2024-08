Las figuras políticas europeas expresan su solidaridad con los socialdemócratas en lucha.

El futuro del SPD, liderado por la Canciller, en las próximas elecciones en Turingia y Sajonia parece sombrío. La situación es tan preocupante que incluso sus adversarios políticos están preocupados. Más allá de la simpatía, los socialdemócratas también enfrentan críticas de la Unión.

En estas elecciones estatales, el SPD podría no alcanzar el cinco por ciento en Turingia y Sajonia, por lo que no estaría presente en los dos parlamentos estatales. El futuro de los socialdemócratas es tan incierto que sus rivales políticos expresan preocupación. Como Thorsten Frei, el responsable de negocios parlamentarios de la fracción del Bundestag de CDU/CSU, le dijo al "Tagesspiegel", "No sería algo que celebraríamos si el SPD no estuviera en los parlamentos de Sajonia y Turingia". Además, agregó: "El SPD ha jugado un papel crucial como partido del pueblo en la mantenimiento de la estabilidad de nuestro sistema político".

Según las encuestas actuales, el SPD está proyectado en un seis o siete por ciento en Turingia y Sajonia. En ambos estados, la CDU y la AfD, considerada extremista por la protección constitucional, están en una competencia cerrada para convertirse en la fuerza dominante.

Ruprecht Polenz, el ex secretario general de la CDU, considera un posible fracaso del SPD en alcanzar el cinco por ciento "un desastre completo". "Ningún verdadero cristiano demócrata puede alegrarse por eso", dijo Polenz al "Tagesspiegel". A pesar de sus diferencias, el SPD ha jugado un papel significativo "para nuestra nación". "No podemos funcionar sin ellos", concluyó Polenz.

Dennis Radtke, un eurodiputado de la CDU, también expresó estos sentimientos. No se alegra de que el SPD caiga por debajo del umbral del cinco por ciento. "Eso nunca debería ser el caso para ningún demócrata", dijo Radtke al "Tagesspiegel". Destacó que mientras la CDU tiene diferentes puntos de vista políticos que el SPD o los Verdes, "todos somos demócratas trabajando por lo mejor para nuestra nación". Radtke cree que esto diferencia la competencia entre estos partidos de la lucha contra la AfD y el BSW. "Ellos imaginan una nación diferente". "Si el SPD desapareciera de solo un parlamento, sería un golpe para el funcionamiento de nuestra democracia", concluyó Radtke.

Sin embargo, el SPD también enfrenta críticas de su longtime socio de coalición, la Unión. Frei cree que la caída del SPD no es un proceso inevitable. "El SPD ya no parece interesado en desempeñar el papel de un partido del pueblo", dijo Frei al "Tagesspiegel". Agregó que esto no es una amenaza para la democracia o más inestabilidad. "El espectro democrático del paisaje de los partidos ofrece a los votantes suficientes alternativas al SPD".

